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Все про:Киев (17593) стрельба (2403)

 Вчера в Киеве неизвестный выстрелил в лицо велосипедисту, он в реанимации. ФОТО

В Киеве на проспекте Григоренко в ходе конфликта неизвестный выстрелил в лицо велосипедисту, после чего скрылся в соседнем доме.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает dtp.kev.ua в Facebook.

"В Киеве на пр-те Григоренко, 14, неизвестный в ходе конфликта выстрелил в лицо велосипедисту и спокойно ушел в соседний подъезд", - сказано в сообщении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Стрельба в Николаеве: один человек погиб, двое ранены. ФОТОрепортаж

Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимацию столичной Больницы скорой медицинской помощи.

Вчера в Киеве неизвестный выстрелил в лицо велосипедисту, он в реанимации 01

Как сообщалось ранее, в озле киевского стрипклуба "Носорог", что находится по адресу ул. Верхний Вал, 66, неизвестные устроили стрельбу.

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Каждый неадекват, считает своим долгом выстрелить либо в велосипедиста, либо в мотоциклиста...
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В стране мало оружия, надо разрешить его продажу каждому дебилу.
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Да и в "нормальных" руках оружия немеряно. Вплоть до вполне рабочих автоматов и пулеметов. Вопрос стоит только о ЛЕГАЛЬНОМ оружии. Ибо выстрелить в лицо велосипедисту - это и сейчас как нехрен делать, а защититься / защитить того же велосипедиста - некому и нечем.
"... неизвестный в ходе конфликта выстрелил в лицо велосипедисту и спокойно ушел в соседний подъезд."

Ну, правильно, а чего ему беспокоиться и бегать? Пока в Украине не народ, а унылое безоружное быдло, бояться ублюдкам определённо нечего.
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А вот было бы у лисапедиста ружжо......
да чтоб издалека было видно....
Да на поясе две гранаты...
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Нормальному человеку,оружие не надо!
Дэбилам и идиотам без оружия ну никак,они в магазин должны с гранатометом ходить,и смотреть к кому бы дое...ся,дабы показать,что не зря приобрел.
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Речь идет о "ВЛАДЕНИИ НА ЗАКОННОМ ОСНОВАНИИ", а тот кто очень хотел его уже ИМЕЕТ и мочит велосипедистов.
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Когда гуляю с ребенком по парку, то ловлю себя на мысли, что сам бы выстрелил в некоторых велосипедистов
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А мне хочется всех курильщиков на ходу перебить...
Когда уже разрешат оружие?
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С такими высоконравственными мыслями - никогда
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Я хожу с переделаным револьвером в барсетке, и ни в кого нет желание выстрелить, ни в велосипедиста ни в тракториста и за ТРИ года на улице даже не доставал ни разу. (но если надо в Плечо, выстрелю 100% но не в голову же как ИДИОТЫ вот из за такого БЫДЛА нормальные люди и страдают)
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А тех кто по левой крайней стороне со скоростью 40 км едет не хо ? 😀😀😀😀
Пейте валерьянку или чай с мятой. Нервы надо лечить .
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А мне хочется, чтобы они питались исключительно окурками. Причём через все отверстия.
Перебить - это слишком...кардинально, а вот заставить под дулом сожрать все окурки в округе - самое оно.
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На все сто согласен!
И дело даже не в велосепедистах.
У нас нет законов,а если и есть они не работают+к этому добавить оружие,и можно будет собирать по улицам жмуров!
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А я, когда катаюсь на велике и еду по размеченной велосипедной дорожке, а там прогуливается, прямо по центру дорожки - не обьехать, тупорылая мамаша с коляской - ловлю себя на мысли, что выстрелил бы
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Вы либо очень молоды, либо очень глупы, но потом не жалуйтесь когда какой нибудь нервный папа отправить вас в челюстно-лицевое отделение..
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)))))) ну то есть твоё дебильное заявление про "обстрел велосипедистов" - это заявление умудрённого опытом старого пердуна?
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Вот видите вы лишний раз доказываете что серди велосепидистов полно хамов..и они ничем не отличаются от хамов водителей, только те не ездять по паркам где гуляют дети
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Это указывает, что мэры городов - ленивые старые чмо. Во всем мире( цивилизованном)- велосипедные дорожки норма. Это определенная культура. Лучше на велосипеде ездить, чем водку бухать
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Обстреливать кого либо в мирном городе,это признак больного общества.
Когда велосепедисты летят по тротуару,и мне с ребенком приходится уворачиваться,или когда кто то идет по вело дорожке,и выставляет претензии,это все говорит о том,что есть проблемы с законами и регламентацией!
Добавим оружие,получим пи...ц!
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шановні..

ці неподобства врегулювати дуже просто.

Дати мєнтам ВІДСОТОК зі штрафів.
Штрафи підняти.
"мамаша-блондиночка" катається по велодоріжці -штраф 1000 грн.З них третина -мєнту..
а то нові поліцейські вже скаржаться,що 8000 -це мало..
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Иду пешком - все водители мудаки.
Еду на машине - все пешеходы мудаки.
Еду на велосипеде - все ваще мудаки.
Дайте мне ствол, я всех помирю!
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А может проще в палату с Наполеоном и Македонским ?
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А вот если бы у велосипедиста был автомат...
Всем больше оружия, всякого и разного, жизнь станет разнообразная!
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Крайности какие-то. То владельцев "Мерседесов", что хоть как-то объяснимо, то велисапетчиков, что звучит непривычно, как минимум...
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закон об оружии быстро охладит таких козлов.
на выстрел такого клоуна , 12 прохожим вытсрелят ему в ответ !
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тупорылая чушь! где же пресловутая пулегильзотека? )))))) почему этого стрелка сразу не нашла полиция, как ратуют тут некоторые аппологеты продажи оружия налево-направо?
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А у нього законна зброя? Ти перше ніж писати,спочатку думай.
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Больцман..це у тебе"чушь"..

1) ніхто не агітує за зброю "направо-наліво"..А за ЛЕГАЛІЗАЦІЮ ЗБРОЇ.

в тому числі право носіння на вулиці навряд чи буде.
Скоріше,як у даному випадку -конфлікт на вулиці буде неможливий -права виносу зброї за межі пприміщення -лише силовикам.. ніяким суддям..депутатам...
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Я в шоке!
И ты хочешь иметь короткоствол?
А 12 других прохожих выстрелят в твоих 12 прохожих!
Если не думаешь,то хотя бы сображай,чем в нашей стране,в которой не работают законы и по сути нет правоохранительных органов,может закончится!
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Чикаго!
Давайте легализируем автоматическое оружие!
Оно поможет в конфликтах.
Только не надо сейчас писать,что вот в Молдове и вот если бы у велосепедиста был гранатомет!
Давайте может мусора хоть как то начнут,хоть что то делать,а оружия и так полно,и больше его будет на руках,от этого такие случаи только увеличатся!
Опять таки,я не претендую на то,что мое мнение это есть истина,но я против легализациикороткоствола,покрайней мере на данный момент!
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це пагано, що висрілив у велосипедиста, але що зробив до цього цей велосипедист?!
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Что бы он не сделал,кто давал право стрелять этому ласепедистк в голову!
Я сам иных ласепедистов прибить хочу,но одно дело горячка,а другое дело пульнуть в бошку!
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я сказав - це погано, і ще раз - так не можна!!!
а право, цьому дебілу, інакше не скажеш, дав кольт, пм, тт, глок..., що в нього там було?!
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чтоб он не сделал, это не повод стрелять в него
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сезон охоты на велосипедистов и мотоциклистов открыт) отстреливать всех велодятлов которые едут по пешеходному переходу на велике.
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Видать, велосипедист был накачанным.
Так в какой там подъезд вошел стрелок ?
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Хороший вопрос, о подъезде! Ибо, если подъезд проходной... то можно предположить что стрелку был нужен именно этот велосипедист...
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Мечта многих о разрешении оружия начинает сбываться, правда, как всегда, в несколько искаженном виде...Только не надо говорить, что если бы у велосипедиста было оружие, то оно б его спасло. не спасло б, потому что не успел бы....
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Я за легализацию гранатомётов! Если бы у велосипедиста был гранатомёт и он его, заранее, привязал к велосипеду, то в момент выстрела, велосипедист выстрелил бы в ответ из гранатомёта и всё было бы чики-пуки
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"В Киеве на пр-те Григоренко, 14, неизвестный в ходе конфликта выстрелил в лицо велосипедисту и спокойно ушел в соседний подъезд". С 1991г. по 2014г. Украина была территорией, где было удобно грабить местное население и выводить бабло забугор. Теперь, по уровню преступности, города Украины постепенно превращаются в подобие Могадишо, Хараре и Йоханесбурга.
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канешна, сначала человек позволяет себя безнаказанно грабить, потом безнаказанно убить... так мы далеко пойдем..., если уже не пришли...
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Интересно как давно вы гуляли по Магадишо или Йоханесбурга, или хотя бы по Киеву. Если пишете о мифах, то черным необязательно текст выделять
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Наехали с востока, хотят свои порядки навести кровью и свинцом, может к вам в Минск отправить? У вас тоже самое начнется.
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Тут не в зброї справа .Означу одразу свою позицію-я за лешгалізацію короткоствольної зброї самозахисту.Тут справа в тому,що ми по інерції живемо в Совку.В Конституції чітко прописано,що громадянин має право на захист життя-і в спосіб зі зброєю в руках видається мені сучасним та таким ,що значною мірою нівелює фізичні переваги та кількість нападників.а ще шлейф совка тягнеться за нашими судами та "дозвільною системою"-одні садять і винних і невинних,інші деруть втричі,кладучі собі гроші до кишені.
В цій ситуації показовим є момент безкарності злочинця-маючи нелегальну зброю,він без сумніву її застосовує,знаючи,що ані у відповідь не отримає кулю,ані суд йому нічого не зробить (бо певне має багато грошей на відкуп).
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Тут ещё и такое: в Мариуполе спокойно продаются пневматы. Но! Если его обнаружат в твоей машине- отберут! А как это соотносится??? Ранее-не отбирали. Сейчас- отбирают. Но- продают запросто. Даже на базаре.
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на царской РАБссии было свободная продажа оружия до 7 ноября 1917 года,потом красноперые чЛеницы после Гражданской войны кажись в 1923 году закрыли эту лавочку.Красные мочили в сортире белых и наоборот,плюс ко всему по всей РАБссии было около 10 000 банд разного направления...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВчера в Киеве неизвестный выстрелил в лицо велосипедисту, он в реанимации. ФОТО
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