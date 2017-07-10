 Вчера в Киеве неизвестный выстрелил в лицо велосипедисту, он в реанимации. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает dtp.kev.ua в Facebook.
"В Киеве на пр-те Григоренко, 14, неизвестный в ходе конфликта выстрелил в лицо велосипедисту и спокойно ушел в соседний подъезд", - сказано в сообщении.
Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимацию столичной Больницы скорой медицинской помощи.
Как сообщалось ранее, в озле киевского стрипклуба "Носорог", что находится по адресу ул. Верхний Вал, 66, неизвестные устроили стрельбу.
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"... неизвестный в ходе конфликта выстрелил в лицо велосипедисту и спокойно ушел в соседний подъезд."
Ну, правильно, а чего ему беспокоиться и бегать? Пока в Украине не народ, а унылое безоружное быдло, бояться ублюдкам определённо нечего.
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да чтоб издалека было видно....
Да на поясе две гранаты...
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Дэбилам и идиотам без оружия ну никак,они в магазин должны с гранатометом ходить,и смотреть к кому бы дое...ся,дабы показать,что не зря приобрел.
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Когда уже разрешат оружие?
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Пейте валерьянку или чай с мятой. Нервы надо лечить .
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Перебить - это слишком...кардинально, а вот заставить под дулом сожрать все окурки в округе - самое оно.
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И дело даже не в велосепедистах.
У нас нет законов,а если и есть они не работают+к этому добавить оружие,и можно будет собирать по улицам жмуров!
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Когда велосепедисты летят по тротуару,и мне с ребенком приходится уворачиваться,или когда кто то идет по вело дорожке,и выставляет претензии,это все говорит о том,что есть проблемы с законами и регламентацией!
Добавим оружие,получим пи...ц!
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ці неподобства врегулювати дуже просто.
Дати мєнтам ВІДСОТОК зі штрафів.
Штрафи підняти.
"мамаша-блондиночка" катається по велодоріжці -штраф 1000 грн.З них третина -мєнту..
а то нові поліцейські вже скаржаться,що 8000 -це мало..
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Еду на машине - все пешеходы мудаки.
Еду на велосипеде - все ваще мудаки.
Дайте мне ствол, я всех помирю!
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Всем больше оружия, всякого и разного, жизнь станет разнообразная!
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на выстрел такого клоуна , 12 прохожим вытсрелят ему в ответ !
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1) ніхто не агітує за зброю "направо-наліво"..А за ЛЕГАЛІЗАЦІЮ ЗБРОЇ.
в тому числі право носіння на вулиці навряд чи буде.
Скоріше,як у даному випадку -конфлікт на вулиці буде неможливий -права виносу зброї за межі пприміщення -лише силовикам.. ніяким суддям..депутатам...
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И ты хочешь иметь короткоствол?
А 12 других прохожих выстрелят в твоих 12 прохожих!
Если не думаешь,то хотя бы сображай,чем в нашей стране,в которой не работают законы и по сути нет правоохранительных органов,может закончится!
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Давайте легализируем автоматическое оружие!
Оно поможет в конфликтах.
Только не надо сейчас писать,что вот в Молдове и вот если бы у велосепедиста был гранатомет!
Давайте может мусора хоть как то начнут,хоть что то делать,а оружия и так полно,и больше его будет на руках,от этого такие случаи только увеличатся!
Опять таки,я не претендую на то,что мое мнение это есть истина,но я против легализациикороткоствола,покрайней мере на данный момент!
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Я сам иных ласепедистов прибить хочу,но одно дело горячка,а другое дело пульнуть в бошку!
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а право, цьому дебілу, інакше не скажеш, дав кольт, пм, тт, глок..., що в нього там було?!
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Так в какой там подъезд вошел стрелок ?
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В цій ситуації показовим є момент безкарності злочинця-маючи нелегальну зброю,він без сумніву її застосовує,знаючи,що ані у відповідь не отримає кулю,ані суд йому нічого не зробить (бо певне має багато грошей на відкуп).
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