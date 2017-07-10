 Термобарическая граната производства РФ, сброшенная с БПЛА на склад боеприпасов, случайно зацепилась за дерево и провисела несколько лет перед носом всех комиссий, - командир 46-го мотопехотного батальона Власенко. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал командир 46-го мотопехотного батальона ВСУ Вячеслав Власенко, передает Цензор.НЕТ.
"Взрывы.. взрывы.. взрывы... на базах боеприпасов МОУ. Бахмут 2003, 2004 года. Новобогдановка 2004, 2005, 2006, 2007 года подряд. Лозовая 2008 год. Сватово 2015 год,
Балаклея 2017 год. Потом расследования.. расследования.. расследования. И суды... суды... суды... А причина всегда и везде одна - "неправильно курящий солдатик" и "не уследивший за ним начальник". Правда, в последнем случае появились еще какие-то "проверяющие генералы, которые сами себя подзорвали".) После расследований "солдатик и начальник" обычно отправлялись на нары на пару-тройку лет. Все удовлетворенно вздохнули, все довольны. И только после расследования в Балаклее прозвучала фраза - "ребята! Это теракт!!!". Потом она тихо затерялась среди общего хора "солдатик бросил бычок!!!". На фото (на дереве) боевая термобарическая граната, сброшенная на парашюте с БПЛА на одну из баз хранения боеприпасов МО. Произведена страной-соседом справа. Температура термоструи 3500 градусов. Бетон и броню она прожигает, как масло. Боеприпас, сброшенный БПЛА, случайно зацепился за дерево и не разорвался. И так она "висела" перед носом всех комиссий и "рятувальныкив" несколько лет!!! Доказательство терроризма РФ болталось у нас перед носом!!! А мы сажали "курящих в неположенном месте солдатиков", - рассказал он и опубликовал соответствующие фото термобарической гранаты.
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Певне мала спрацювати від удару торцем об якусь поверхню.
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Людина-тепловізор,млять...
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Трамп разом з шлеркель втішаться ! Москалики засумують-"братів по разуму" посадили ,а народ зрозуміє поступово ,що крім імбецильних вчителів і лікарів,повністю безбашених політиків,ще на додаток армією керують сліпі лісники!
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Как то куча деревьев не очень ассоциируется со складом боеприпасов. Как правило на таких складах не единого деревца и сделано это по нескольким причинам две из которых это: пожарная опасность и сложности с охраной объекта засаженного деревьями
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Что касается полевых складов расположенных на передовой, то там конечно могут быть и деревья и кустики....
Но статья ведь про возгорания на складах, а они были именно на "стационарных" складах - это как раз те, которые без деревьев и кустиков
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Куча деревьев.
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новость вчерашняя. общался с людьми в теме - вывод простой - мутно как то...
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если это не граната а "средство поджога" то почему автор пишет "граната"? откуда это фото?
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командир 46-го мотопехотного батальона ВСУ Вячеслав Власенко
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Страна-фейк и полное говно,так как они не могут даже автомобиль собрать,про космос промолчу,а вто то что они используют резину в открытом космосе,это уже вопрос....
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може від сонця - сонячний зайчик))) ?!
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2 на фото не видно в какой именно местности находится данное дерево и непонятно,что на нем висит
3 сова кент вити-катафалка
Вывод: сова тупо пиздит,выгораживая своего кентюрика и всё совковое руководство ЗСУ,которые скорее всего растырили склады,а затем по старинке пустили "красного петуха"
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Задержанный в Донбассе россиянин Агеев рассказал о подписании контракта
Украинские журналисты взяли интервью у задержанного в Луганской области россиянина Виктора Агеева. Он рассказал, что в марте 2017 года подписал контракт в Ростовской области, и назвал номер своей воинской части
Задержанный 27 июня в Луганской области россиянин Виктор Агеев в интервью «ТСН.Тиждень» рассказал, что является военнослужащим воинской части 65 246, расположенной в Новочеркасске. Он заявил, что подписал контракт.
«Я военнослужащий», - сказал задержанный.
Агеев пояснил, что приехал в Ростовскую область в марте 2017 года и пробыл в своей части четыре дня, после чего его переправили в Луганскую область Украины. При этом он уточнил, что не имеет информации, посылали ли в Донбасс по этой схеме других военнослужащих.
«Я думаю, отправляли. Может быть, и отправляли, но не моим рейсом», - пояснил Агеев.
http://www.rbc.ru/politics/09/07/2017/5962938c9a7947c1ace0edff?from=main
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В пригороде Дамаска повстанцы из СПГ-9 эффектно уничтожили БМП асадитов (видео) https://tankyvbou.blogspot.com/2017/07/9.html
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