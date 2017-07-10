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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Термобарическая граната производства РФ, сброшенная с БПЛА на склад боеприпасов, случайно зацепилась за дерево и провисела несколько лет перед носом всех комиссий, - командир 46-го мотопехотного батальона Власенко. ФОТО

На одну из баз хранения боеприпасов МО забросили на парашюте с БПЛА боевую термобарическую гранату производства РФ.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал командир 46-го мотопехотного батальона ВСУ Вячеслав Власенко, передает Цензор.НЕТ.

"Взрывы.. взрывы.. взрывы... на базах боеприпасов МОУ. Бахмут 2003, 2004 года. Новобогдановка 2004, 2005, 2006, 2007 года подряд. Лозовая 2008 год. Сватово 2015 год,
Балаклея 2017 год. Потом расследования.. расследования.. расследования. И суды... суды... суды... А причина всегда и везде одна - "неправильно курящий солдатик" и "не уследивший за ним начальник". Правда, в последнем случае появились еще какие-то "проверяющие генералы, которые сами себя подзорвали".) После расследований "солдатик и начальник" обычно отправлялись на нары на пару-тройку лет. Все удовлетворенно вздохнули, все довольны. И только после расследования в Балаклее прозвучала фраза - "ребята! Это теракт!!!". Потом она тихо затерялась среди общего хора "солдатик бросил бычок!!!". На фото (на дереве) боевая термобарическая граната, сброшенная на парашюте с БПЛА на одну из баз хранения боеприпасов МО. Произведена страной-соседом справа. Температура термоструи 3500 градусов. Бетон и броню она прожигает, как масло. Боеприпас, сброшенный БПЛА, случайно зацепился за дерево и не разорвался. И так она "висела" перед носом всех комиссий и "рятувальныкив" несколько лет!!! Доказательство терроризма РФ болталось у нас перед носом!!! А мы сажали "курящих в неположенном месте солдатиков", - рассказал он и опубликовал соответствующие фото термобарической гранаты.

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Термобарическая граната производства РФ, сброшенная с БПЛА на склад боеприпасов, случайно зацепилась за дерево и провисела несколько лет перед носом всех комиссий, - командир 46-го мотопехотного батальона Власенко 01

Термобарическая граната производства РФ, сброшенная с БПЛА на склад боеприпасов, случайно зацепилась за дерево и провисела несколько лет перед носом всех комиссий, - командир 46-го мотопехотного батальона Власенко 02

Термобарическая граната производства РФ, сброшенная с БПЛА на склад боеприпасов, случайно зацепилась за дерево и провисела несколько лет перед носом всех комиссий, - командир 46-го мотопехотного батальона Власенко 03
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Кто нибудь видит следы горения на дереве?.....и вообще это похоже на осветительный патрон от освет. снаряда.....температура горения термита в нем около 3000 градусов....
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А варіант коли вона (граната) не спрацювала не розглядається?
Певне мала спрацювати від удару торцем об якусь поверхню.
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это осветительный патрон от осветительного снаряда
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То там так і написано-"похожая".Я не розумію-ти троль,чи просто впертий?
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А слово "неразорвавшийся" для Вас непреодолимо для понимания?
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Так гранатаж не загорілася-от і не побачив.
Людина-тепловізор,млять...
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Толіік!Давай ,посади кілька тупих гімносралів-розслідувачів за фальсифікацію розслідування.
Трамп разом з шлеркель втішаться ! Москалики засумують-"братів по разуму" посадили ,а народ зрозуміє поступово ,що крім імбецильних вчителів і лікарів,повністю безбашених політиків,ще на додаток армією керують сліпі лісники!
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вот только место расположения этого замученного дерева не указал!
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думаю комуто надо дать не премию, а по е***лу. Что бы новости нормально писал!
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Тоже думаю, что пиздешь!
Как то куча деревьев не очень ассоциируется со складом боеприпасов. Как правило на таких складах не единого деревца и сделано это по нескольким причинам две из которых это: пожарная опасность и сложности с охраной объекта засаженного деревьями
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У нас все склады в полях?! И по вашему военный склад должен быть раскрыт как на ладони?! Или всё же как-то скрыт?!
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место расположения большенство складов и всех больших складов известно всем заинтересованым сторонам. Так, что нет надобности маскировать эту хрень буйными зарослями. Их безопасность обеспечивается совершенно другими методами.
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Крупные склады только так и делаются: загоняется бульдозер, сносится все нахрен, площадь разбивается на квадраты разелив земляными валами. Либо льются бетонные крытые склады.
Что касается полевых складов расположенных на передовой, то там конечно могут быть и деревья и кустики....

Но статья ведь про возгорания на складах, а они были именно на "стационарных" складах - это как раз те, которые без деревьев и кустиков
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пипец! Теперь уже и не удивительно,а три года назад и подумать не могли!
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может матиосу поменяться местами с этой гранатой????
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Поменяться можно только с кремлёвским упырём ; повесить с**ку вместо гранаты !
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Нетбалість, безвідповідальність совкового менталітету заважає нам цивільно розвиватись та будувати свою Державу, вільну від мошкви та орди.
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Цензор как всегда "недосрал" новость!!! Так, а где это???
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дошло до дебилов,военные склады просто так не взлетают.
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а откуда известно сколько она там висит? и откуда такая уверенность про боевую гранату?
новость вчерашняя. общался с людьми в теме - вывод простой - мутно как то...
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это не граната,это средство поджига(типа фосвора)
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больше всего это похоже на старую консервную банку от ананасов или часть модели ракеты, которая привязана к парашюту. Мы такие в детстве запускали на кружке ракетомоделирования. Где фото с близкого расстояния?
если это не граната а "средство поджога" то почему автор пишет "граната"? откуда это фото?
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Автор-лунь,який не розбирається на військовій справі.а щодо зовнішнього вигляду-то як,по-твоєму має виглядати цей засіб? саме так і має-дешевий,простий у виробництві корпус.
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ага. точно не разбирается

командир 46-го мотопехотного батальона ВСУ Вячеслав Власенко
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старая песенка - "наша власть ну ни в чем не виноватая".
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иди протрезвей зрадобол. при чем тут власть? где я хоть слово про власть написал?
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когда ты, шизик, выучишь другие фамилии и сможешь объяснить каким боком военный прокурор к гранате, которая весит якобы несколько лет якобы в районе артскладов якобы в Украине - мы продолжим разговор. наверное... хотя я не уверен в твоих способностях
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Кто бы сомневался! Вот только "нашим" управителям в ГШ нужно научится работать по схеме уже "анастамнет" , "атонемы", "этовсеУкраинофобия", "мыничегонезнаем" и взрывы , пожары с БПЛА. Только им некогда... все бюджетные бабки "пилят" и "пилят" столяра млять!
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я так понимаю,что у нас такого оружия нет,возможности сделать - нет,и БПЛА - тоже нет,чтоб отправить это с ответным визитом в Засрашку. У нас только имбецилы есть,едущие в это говенное сцарство на заработки.. и ах,да.. Я совсем забыла,мы же - ДОБРЕНЬКИЕ....
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елена,вы заблуждаетесь,на подобие таких штук,уже давно используються
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и сколько сгорело кацапских складов по белгородам и ростовам? Начиная с 14 года?
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низя, атопьютиннападёт и унасминскоеперемирие
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Страна-колония-ферма рабов с временным названием расцыя!
Страна-фейк и полное говно,так как они не могут даже автомобиль собрать,про космос промолчу,а вто то что они используют резину в открытом космосе,это уже вопрос....
Термобарическая граната производства РФ, сброшенная с БПЛА на склад боеприпасов, случайно зацепилась за дерево и провисела несколько лет перед носом всех комиссий, - командир 46-го мотопехотного батальона Власенко - Цензор.НЕТ 7235

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То о чем говорили 500 раз: склады надо защищать техникой от БПЛА. Но в МО экономят.
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Якісь двадцять років сняряди вже вивалювались з гнилих ящиків де просто неба,де прикриті гнилим же брезентом,де в дощатих складах. То з неі' краска від давності облізла чи на росіі' гранати оцинковані випускають ?
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В причастности российских спецслужб к взрывам не сомневаюсь.
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По Балаклее, какой солдатик мог курить если охрана - контрактники и живут на территории в/ч, у них дома недалеко от складов? (там служит мой знакомый)
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неплохо бы указать место, где висит эта граната.
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Ну, если кацы с БПЛА гранаты сбрасывают то, какого хера строить глазки и играть в секретность? Я могу ведь подумать, что это очередной тепловизор.
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я могу предложить способ выяснить - спилить дерево бензопилой. Предмет окажется на земле.
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Кто нибудь видит следы горения на дереве?.....и вообще это похоже на осветительный патрон от освет. снаряда.....температура горения термита в нем около 3000 градусов....
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Ніхто не бачить.А хіба такий засіб горить в польоті?
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Это интересно. А ещё интересно, почему украинский командир насмехается над украинским языком: "рятувальныкив"?
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наверное потому, что эти "рятувальники" проводили разминирование после пожара. Дерево по-ходу, сухое тоже должно было быть срезано. Буйные заросли так же не способствуют безопасному хранению.
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Опять свою некомпетентность сваливают на сигареты никотин -враг номер 1
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цікаво, як він побачив цей кацяпский подарунок?!
може від сонця - сонячний зайчик))) ?!
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1 46-й не мотопехотный, а отдельный батальон спецназначения(Бутусову)
2 на фото не видно в какой именно местности находится данное дерево и непонятно,что на нем висит
3 сова кент вити-катафалка
Вывод: сова тупо пиздит,выгораживая своего кентюрика и всё совковое руководство ЗСУ,которые скорее всего растырили склады,а затем по старинке пустили "красного петуха"
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Зато у вас на россии руководство не совковое , а быдляцкое !
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Це ж треба скільки років провисів цей винахід і не заіржавів... Кожен президент який тим чи іншим чином опинявся на троні зі своєю шайкою розпродував ці склади,сліди замітались горінням,вибухами,стражданнями людей...
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Всіх паркетних хенералів та різних перевіряючих, потрібно не просто звільнити с посад, а й позбавити всіх пільг, а також пораво голосу на виборах
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Одноглазики активно защищаются ! Уставлено , что граната рашинского производства , выпущенная из БПЛА , выпущенная не случайно , а над складами , которые неоднократно взрывались ! Нет мля... складов там нет , граната не граната , и вообще рассеяне там не при чём ! Твари вы брехливые , наглые и подлые !
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Причем не верят командиру мотопехотного батальона. Вот если бы он написал про некачественную тушенку, которую им прислали по тендеру нашего МО, то верили бы однозначно и на все 1000% . А вот если тот же командир пишет о кацапской гранате, то патриоты ему не верят........
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Ну так страна террорист северовосточный сосед, чего от них можно ещё ожидать. Ввозите визы закрывайте границу, но нет "там наши люди".
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Может, взрывом забросило? А то получается, что у нас воровства со складов и не было. во всем Рашка виновата и концы в воду.
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09 июл, 23:49
Задержанный в Донбассе россиянин Агеев рассказал о подписании контракта


Украинские журналисты взяли интервью у задержанного в Луганской области россиянина Виктора Агеева. Он рассказал, что в марте 2017 года подписал контракт в Ростовской области, и назвал номер своей воинской части
Задержанный 27 июня в Луганской области россиянин Виктор Агеев в интервью «ТСН.Тиждень» рассказал, что является военнослужащим воинской части 65 246, расположенной в Новочеркасске. Он заявил, что подписал контракт.

«Я военнослужащий», - сказал задержанный.

Агеев пояснил, что приехал в Ростовскую область в марте 2017 года и пробыл в своей части четыре дня, после чего его переправили в Луганскую область Украины. При этом он уточнил, что не имеет информации, посылали ли в Донбасс по этой схеме других военнослужащих.

«Я думаю, отправляли. Может быть, и отправляли, но не моим рейсом», - пояснил Агеев.

http://www.rbc.ru/politics/09/07/2017/5962938c9a7947c1ace0edff?from=main
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Термобарическая граната производства РФ, сброшенная с БПЛА на склад боеприпасов, случайно зацепилась за дерево и провисела несколько лет перед носом всех комиссий, - командир 46-го мотопехотного батальона Власенко - Цензор.НЕТ 309

В пригороде Дамаска повстанцы из СПГ-9 эффектно уничтожили БМП асадитов (видео) https://tankyvbou.blogspot.com/2017/07/9.html
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// то ж не хатинка Пороха чи ще когось з приближених там би не весіла
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныТермобарическая граната производства РФ, сброшенная с БПЛА на склад боеприпасов, случайно зацепилась за дерево и провисела несколько лет перед носом всех комиссий, - командир 46-го мотопехотного батальона Власенко. ФОТО
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