 "Геноцид помним - бандеровцам жить не дадим", - в Варшаве прошли мероприятия, связанные с годовщиной Волынской трагедии. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В них приняли участие несколько сотен представителей кресовых и молодежных право-консервативных организаций, представители правительства, депутаты Сейма. Мероприятия начались возле могилы Неизвестному солдату, откуда их участники впоследствии прошли к костелу Войска польского, где состоялась поминальная месса.
Среди участников мероприятия были, в частности, представители пророссийской группировки "Фаланга", националистического Национально-радикального лагеря, а также организации Лагерь Великой Польши, которая в 2015-2016 годах уничтожала украинские места памяти на юге Польши. Участники держали в руках разные плакаты, с надписями наподобие: "Бандера, стоп", "Волынь помним", "Шовинистам из ОУН и УПА - позор и осуждение" и т.п. У некоторых из собравшихся на мероприятии была нарукавная повязка с надписью "польский Львов".
Во время шествия от Могилы неизвестного солдата к костелу участники мероприятия скандировали лозунги: "Геноцид помним - бандеровцам жить не дадим", "Честь и слава героям - их убийцам большой позор", "Нюрнберг для резунов".
В прошлом году польский Сейм принял резолюцию относительно Волынской трагедии, назвав ее "геноцидом польского народа" и установив 11 июля Национальным днем памяти. В этом году 11 июля в Польше впервые будут отмечать на государственном уровне. Мероприятия с участием представителей государственных органов власти состоятся в Волынском сквере польской столицы.
Напоминаем, в Украине и Польше различное отношение к событиям на Волыни и в Восточной Галичине 1943-1944 годов. Польские историки возлагают ответственность за убийства гражданского населения исключительно на ОУН и УПА, а большинство украинских историков убеждены в ответственности за эти преступления обеих сторон.
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ПИСАЛИ "НА АВТОМАТЕ", ЗАПРОДАНЦЫ.....
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можно много чего вспомнить из прошлого. а зачем? Речь Посполита тоже не с букетами тут хозяйничала в Украине и не пирожки с пирожными раздавала. Было? было. прошло? отож... хватит как кацапы на прошлое мастурбировать "низабудимнипрастим"
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Нахуй вас волков..клоака йобаноПолска..
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Эти позорные с*ки в 20-40-е гг. истребляли десятки тысяч беларусов и украинцев (в то время как то же самое делали в СССР). Запрещали беларуский и украинский языки и т.д.
Сегодня их потомки - подонки - говорят, что Украина и Беларусь - искусственные государства, созданные в первую очередь на польских землях. И берут деньги у Хуйла. Идиоты. Если не будет Украины и Беларуси - то русские фашисты придут за вами. Но мы будем. Назло русским и польским фашистам.
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Трейлер.
https://www.youtube.com/watch?v=0fP3uJz4xKU
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Волинська трагедія - питання, штучно інспіроване російською ... - #Історія #Волинь #УПА #другасвітовавійна -
https://t.co/Fh5iKyGzse
Волинська трагедія - питання, штучно інспіроване російською розвідкою - академік Ігор Юхновський
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сЦуки..курвы..шалавы прокремлёвские!!!что в них "патриотического" или националистического? Выборочная ненависть на ближнего...пока слабого и беззащитного!!!
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