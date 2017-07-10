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 Фоторепортаж, За рубежом
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Все про:память (880) Польша (3937) УПА (642) Волынская трагедия (96)

 "Геноцид помним - бандеровцам жить не дадим", - в Варшаве прошли мероприятия, связанные с годовщиной Волынской трагедии. ФОТОрепортаж

В Варшаве в воскресенье состоялись общественные мероприятия по случаю 74-й годовщины трагических событий на Волыни 1943 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В них приняли участие несколько сотен представителей кресовых и молодежных право-консервативных организаций, представители правительства, депутаты Сейма. Мероприятия начались возле могилы Неизвестному солдату, откуда их участники впоследствии прошли к костелу Войска польского, где состоялась поминальная месса.

Геноцид помним - бандеровцам жить не дадим, - в Варшаве прошли мероприятия, связанные с годовщиной Волынской трагедии 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "С Бандерой в Европу не войдете", - глава МИД Польши Ващиковский о перспективе евроинтеграции Украины

Геноцид помним - бандеровцам жить не дадим, - в Варшаве прошли мероприятия, связанные с годовщиной Волынской трагедии 02
Геноцид помним - бандеровцам жить не дадим, - в Варшаве прошли мероприятия, связанные с годовщиной Волынской трагедии 03

Среди участников мероприятия были, в частности, представители пророссийской группировки "Фаланга", националистического Национально-радикального лагеря, а также организации Лагерь Великой Польши, которая в 2015-2016 годах уничтожала украинские места памяти на юге Польши. Участники держали в руках разные плакаты, с надписями наподобие: "Бандера, стоп", "Волынь помним", "Шовинистам из ОУН и УПА - позор и осуждение" и т.п. У некоторых из собравшихся на мероприятии была нарукавная повязка с надписью "польский Львов".

Геноцид помним - бандеровцам жить не дадим, - в Варшаве прошли мероприятия, связанные с годовщиной Волынской трагедии 04

Также читайте: Переговоры с Украиной о польских местах памяти были напрасными, - глава Института нацпамяти Польши Шарек

Геноцид помним - бандеровцам жить не дадим, - в Варшаве прошли мероприятия, связанные с годовщиной Волынской трагедии 05
Геноцид помним - бандеровцам жить не дадим, - в Варшаве прошли мероприятия, связанные с годовщиной Волынской трагедии 06
Геноцид помним - бандеровцам жить не дадим, - в Варшаве прошли мероприятия, связанные с годовщиной Волынской трагедии 07

Также читайте: Попытки поссорить Варшаву и Киев являются элементом гибридной войны, - МИД Польши

Геноцид помним - бандеровцам жить не дадим, - в Варшаве прошли мероприятия, связанные с годовщиной Волынской трагедии 08

Во время шествия от Могилы неизвестного солдата к костелу участники мероприятия скандировали лозунги: "Геноцид помним - бандеровцам жить не дадим", "Честь и слава героям - их убийцам большой позор", "Нюрнберг для резунов".

В прошлом году польский Сейм принял резолюцию относительно Волынской трагедии, назвав ее "геноцидом польского народа" и установив 11 июля Национальным днем памяти. В этом году 11 июля в Польше впервые будут отмечать на государственном уровне. Мероприятия с участием представителей государственных органов власти состоятся в Волынском сквере польской столицы.

Также читайте: В Польше боятся не культа Бандеры, а ложного представления истории, - польский историк Адамский

Напоминаем, в Украине и Польше различное отношение к событиям на Волыни и в Восточной Галичине 1943-1944 годов. Польские историки возлагают ответственность за убийства гражданского населения исключительно на ОУН и УПА, а большинство украинских историков убеждены в ответственности за эти преступления обеих сторон.
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НА ЧЕТВЕРТОМ ФОТО НА ПЛАКАТЕ НАПИСАНО "ПОЛЬША, ВСТАНЬ С КОЛЕН".
ПИСАЛИ "НА АВТОМАТЕ", ЗАПРОДАНЦЫ.....
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уши кацапии не просто торчат - они сигнализируют
можно много чего вспомнить из прошлого. а зачем? Речь Посполита тоже не с букетами тут хозяйничала в Украине и не пирожки с пирожными раздавала. Было? было. прошло? отож... хватит как кацапы на прошлое мастурбировать "низабудимнипрастим"
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Почему вы ищите кацапов там где их нет ? В Польше действительно очень негативное отношение к Бандере. Что сложно это понять ?
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у кого? у таких радикалов как правый сектор, только с польской стороны? сколько такие набирают на выборах? (без обид)
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А полячки ещё похлеще кацапов будут. Просто у них нет таких ресурсов, и такого количества пушечного мяса как в кацапии, иначе выёбывались бы они, и войнушки затевали покруче кацапов.
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Пшекле..пшек ше..шеее ..шии..пше..
Нахуй вас волков..клоака йобаноПолска..
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поляки нормальные, а проплаченая вата есть везде.
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У совковой Польши не видят свое Красновое рыльце в пушку и все еще ведуться на московитскую пропаганду..
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А чи готові поляки вибачитись за "Віслу", пацифікацію і "Армію Крайову"?
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Кажется, мечты о великом союзе с Польшей накрылись медным тазом.
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Мы пока наблюдаем, а потом им будет пся крэв
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Поляки сказали, что с Бандерой Украина в Европу не попадет.
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Надо им ответить, можемповторить
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не поляки, а только один Ващиковский высказал свое мнение, не более
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Так Степан Андреевич уже в Европе, в Мюнхене.
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А давайте я напишу: Геноцид помним - потомкам солдат Армии Крайовой жить не дадим



Эти позорные с*ки в 20-40-е гг. истребляли десятки тысяч беларусов и украинцев (в то время как то же самое делали в СССР). Запрещали беларуский и украинский языки и т.д.


Сегодня их потомки - подонки - говорят, что Украина и Беларусь - искусственные государства, созданные в первую очередь на польских землях. И берут деньги у Хуйла. Идиоты. Если не будет Украины и Беларуси - то русские фашисты придут за вами. Но мы будем. Назло русским и польским фашистам.
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Поляки уже забыли, как на свох жуках по ссср колесили, купи продай
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Они видят украинцев, готовых работать по 12 часов за копейки, куда печальнее зрелище.....
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Теперь как и кацапам, только и остается вспоминать былое.
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по комментам видиш как некоторым удобно не думать?
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Тоже инверсные люди: оккупировали часть Украины и теперь кричат что их повырезали. Ничто не напоминает?
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А поляки ещё похлеще кацапов будут. Просто у них нет таких ресурсов, и такого количества пушечного мяса как в кацапии, иначе выёбывались бы они, и войнушки затевали покруче кацапов.
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Новий фільм "червоний", про УПА. НКВДисти теж дуже ненавиділи "бандеровцев"...
Трейлер.
https://www.youtube.com/watch?v=0fP3uJz4xKU
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ну и дебилы. Не будет сегодняшних бандеровцев - будет Польская Народная Республика, или Польская АССР. Или как кацапы писали в 19 веке - ПРИВИСЛЕНСКИЙ КРАЙ. Я надеюсь эти дебилы - провокаторы Х***ла - передохнут, ибо здравомыслящих людей там большинство.
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А как помнят дети, внуки и правнуки тех, что пережили "операцию Висла"? Стали большими панами.
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Кремлевский агент получил польскую награду , помните ?


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"Геноцид помним - бандеровцам жить не дадим", - в Варшаве прошли мероприятия, связанные с годовщиной Волынской трагедии - Цензор.НЕТ 7825Газета Поштівка‏ @postivka 2 ч.2 часа назад
Волинська трагедія - питання, штучно інспіроване російською ... - #Історія #Волинь #УПА #другасвітовавійна -
https://t.co/Fh5iKyGzse

Волинська трагедія - питання, штучно інспіроване російською розвідкою - академік Ігор Юхновський

"Геноцид помним - бандеровцам жить не дадим", - в Варшаве прошли мероприятия, связанные с годовщиной Волынской трагедии - Цензор.НЕТ 7708
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память польским нацикам обрезана по самое "не могу"..Чехию делили с Гитлером-друзья навек? НКВД по приказу сухорукого зарыло в чернозём 22000 польских душ-забыли,кто стрелял? Самолёт с президентом и правительством под Смоленском грохнули а потом ещё и достреливали-не знаете КТО?
сЦуки..курвы..шалавы прокремлёвские!!!что в них "патриотического" или националистического? Выборочная ненависть на ближнего...пока слабого и беззащитного!!!
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вот уж судьба наградила нас соседушками... поляки такие же дебили походу как и кацапы. Можете со мной не согласиться, но состояние Украины и её окружение недоброжелателями очень напоминает Израиль. Реально нам ближе только прибалты. а поляки выглядят как заблудшее племя мокшей на берегах Вислы. но это нас только сплотит и укрепит наш Код Нации
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Геноцид помним - бандеровцам жить не дадим", - в Варшаве прошли мероприятия, связанные с годовщиной Волынской трагедии. ФОТОрепортаж
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