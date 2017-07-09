EN|RU|UK
Темы дня: Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова
 Киевские новости, Общество, Фоторепортаж
  1479  10
Все про:ветераны (375) Киев (17591) концерт (340) память (878) убийство (5047)

 Концерт памяти убитого в Киеве ветерана АТО Сергея Олейника пройдет 16 июля в парке им. Шевченко. ФОТО

Концерт памяти ветерана АТО Сергея Олейника, убитого возле метро "Золотые ворота", пройдет 16 июля в Киеве, в парке им.Шевченко.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил сын погибшего Ярослав Олейник, передает Цензор.НЕТ.

"Прошло больше двух недель, как не стало моего папы. Не помню такого момента в своей сознательной жизни, чтобы я не прикасался к инструменту в течение 15 дней подряд… Я очень стараюсь выйти из этого состояния, именно поэтому первое свое выступление хочу посвятить моему отцу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Отец никогда не прятался за спины, он всегда и везде шел первым...", - сын погибшего в Киеве ветерана АТО Сергея Олейника

Ровно через одну неделю, 16 июля состоится концерт памяти Сергея Олейника в парке им. Шевченко, возле памятника. Это то самое место, где я часто играл, а он стоял напротив и слушал меня.

Концерт памяти убитого в Киеве ветерана АТО Сергея Олейника пройдет 16 июля в парке им. Шевченко 01

Время проведения 18.00-19.30. Детали и возможные изменения буду сообщать в процессе подготовки. Буду рад видеть всех, и еще раз спасибо за постоянную моральную поддержку!", - написал Ярослав.

Также читайте: "Пережил растяжки, но не пережил, когда на его сына подняли руку", - Ярослав Олейник об убийстве отца

Напоминаем, ветеран АТО Сергей Олейник был убито возле метро "Золотые ворота" в Киеве. Неизвестный требовал от его сына-музыканта, который играл возле Золотых ворот, деньги и угрожал расправой. За него вступился отец. Олейник получил два смертельных ножевых удара - в живот и грудь. Убийцу задержали на крыше 5-этажки напротив.

Смотрите также: "Прошу всех неравнодушных следить за ходом событий в суде, чтобы подонок не смог уйти от наказания", - сын убитого ветерана АТО Сергея Олейника Ярослав. ВИДЕО


 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Спасибо вам герои.Извините ,что не уберегли
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да уж... спи спокойно, Брат.
так обидно такое писать, когда человек погиб в тылу... (((((
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хлопчина має талант,нехай грає...
Батька дуже шкода,така трагедія..
Царство йому Небесне...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ярослав, перезвони мне, это Иванович, номер найдешь в телефоне папы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кастрировать ублюдка и засадить до конца жизни, который лишил жизни достойного Человека!
Сыну его мои глубочайшие соболезнования...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это судьба. Для него беспощадная...... Мир его праху....... И память благодарных потомков.......
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вічна Слава і Пам'ять Патріоту. Смерть ворогам України!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФотоКиевские новостиКонцерт памяти убитого в Киеве ветерана АТО Сергея Олейника пройдет 16 июля в парке им. Шевченко. ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти