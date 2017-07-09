 Концерт памяти убитого в Киеве ветерана АТО Сергея Олейника пройдет 16 июля в парке им. Шевченко. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил сын погибшего Ярослав Олейник, передает Цензор.НЕТ.
"Прошло больше двух недель, как не стало моего папы. Не помню такого момента в своей сознательной жизни, чтобы я не прикасался к инструменту в течение 15 дней подряд… Я очень стараюсь выйти из этого состояния, именно поэтому первое свое выступление хочу посвятить моему отцу.
Ровно через одну неделю, 16 июля состоится концерт памяти Сергея Олейника в парке им. Шевченко, возле памятника. Это то самое место, где я часто играл, а он стоял напротив и слушал меня.
Время проведения 18.00-19.30. Детали и возможные изменения буду сообщать в процессе подготовки. Буду рад видеть всех, и еще раз спасибо за постоянную моральную поддержку!", - написал Ярослав.
Напоминаем, ветеран АТО Сергей Олейник был убито возле метро "Золотые ворота" в Киеве. Неизвестный требовал от его сына-музыканта, который играл возле Золотых ворот, деньги и угрожал расправой. За него вступился отец. Олейник получил два смертельных ножевых удара - в живот и грудь. Убийцу задержали на крыше 5-этажки напротив.
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так обидно такое писать, когда человек погиб в тылу... (((((
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Батька дуже шкода,така трагедія..
Царство йому Небесне...
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Сыну его мои глубочайшие соболезнования...
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