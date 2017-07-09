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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Корабли ВМС Румынии и Турции зашли в Одесский порт для участия в учениях "Си Бриз-2017". ФОТОрепортаж

Сегодня в Одесский порт для участия в предстоящих учениях "Си Бриз-2017" зашли три судна турецких ВМС, в том числе подводная лодка, а также корвет румынских ВМС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думская".

Первый турецкий корабль пришвартовался у 16-го причала морвокзала около 11 часов. Им стал фрегат F241 Turgutreis.

Корабли ВМС Румынии и Турции зашли в Одесский порт для участия в учениях Си Бриз-2017 01

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Корабли ВМС Румынии и Турции зашли в Одесский порт для участия в учениях Си Бриз-2017 02

Подлодка зашла второй и встала на 20-м причале. По воспоминаниям знатоков, до этого подлодки заходили к нам около 10 лет назад.

Корабли ВМС Румынии и Турции зашли в Одесский порт для участия в учениях Си Бриз-2017 03
Корабли ВМС Румынии и Турции зашли в Одесский порт для участия в учениях Си Бриз-2017 04
Корабли ВМС Румынии и Турции зашли в Одесский порт для участия в учениях Си Бриз-2017 05

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Корабли ВМС Румынии и Турции зашли в Одесский порт для участия в учениях Си Бриз-2017 06

Третьим зашел большой десантный корабль NL 124, который пришвартовался рядом с фрегатом около полудня.

Корабли ВМС Румынии и Турции зашли в Одесский порт для участия в учениях Си Бриз-2017 07
Корабли ВМС Румынии и Турции зашли в Одесский порт для участия в учениях Си Бриз-2017 08

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Корабли ВМС Румынии и Турции зашли в Одесский порт для участия в учениях Си Бриз-2017 09

Ранее, около 8 утра, в Практическую гавань зашел румынский корвет "Контр-адмирал Хория Мачеллариу".

Корабли ВМС Румынии и Турции зашли в Одесский порт для участия в учениях Си Бриз-2017 10

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Корабли ВМС Румынии и Турции зашли в Одесский порт для участия в учениях Си Бриз-2017 11
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Вату сёдня бомбит не падецки Ухахахаахахах !
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а якщо поставити завдання на навчання - захопити бурову платформу,захоплену у морі навідомими ? )))
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пора гундяю крестный ход организовать вокруг кремля и провести там обряд экзорцизма,даже старый клоун жирик впал в уныние....
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныКорабли ВМС Румынии и Турции зашли в Одесский порт для участия в учениях "Си Бриз-2017". ФОТОрепортаж
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