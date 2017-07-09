 Корабли ВМС Румынии и Турции зашли в Одесский порт для участия в учениях "Си Бриз-2017". ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думская".
Первый турецкий корабль пришвартовался у 16-го причала морвокзала около 11 часов. Им стал фрегат F241 Turgutreis.
Подлодка зашла второй и встала на 20-м причале. По воспоминаниям знатоков, до этого подлодки заходили к нам около 10 лет назад.
Третьим зашел большой десантный корабль NL 124, который пришвартовался рядом с фрегатом около полудня.
Ранее, около 8 утра, в Практическую гавань зашел румынский корвет "Контр-адмирал Хория Мачеллариу".
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http://by24.org/2017/07/09/russian_armata_really_is_old_american_abrams_experimental_tank/
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