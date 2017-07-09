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 Общество
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 Памятник бойцам УПА, погибшим в последнем бою на Житомирщине, установили в селе Сушки. ФОТО

В селе Сушки (Коростенский район Житомирской области) почтили бойцов УПА, погибших в последнем бою на Житомирщине, и открыли памятный знак.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Житомирскую ОГА, памятный знак посвящен воинам УПА Роману (Владимиру Кудре) и Лису (Александру Усачу).

"Сегодня, как никогда, важно помнить об этих героях. Полвека назад они показали, как нужно бороться за свободу и независимость своей земли. Именно такие примеры патриотизма и любви к Родине придают сил и уверенности нашим бойцам, которые защищают Украину от российского агрессора", - сказал во время открытия заместителя председателя обладминистрации Алексей Ясюнецкий.

Воинов УПА почтили минутой молчания. Также участники мероприятия возложили цветы к памятному знаку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последний воин УПА в Австралии поздравляет Украину с 75-й годовщиной создания повстанческой армии, - Вятрович. ФОТО

8 июля 1955 года в Сушках состоялся последний бой воинов УПА на Житомирщине против войск НКВД. Усадьбу Марии Яценко на западной окраине села окружили несколько сотен энкаведистов, которые потребовали от повстанцев сдаться. В тайнике их было двое - сотенный Роман (Владимир Кудря) и солдат Лис (Александр Усач). Начавшись ночью, бой длился почти 10 часов. Энкаведисты подожгли дом, из которого отстреливались бойцы. Воины УПА выскочили из здания и бросились в разные стороны. Но село было окружено плотным кольцом, и их застрелили.


Памятник бойцам УПА, погибшим в последнем бою на Житомирщине, установили в селе Сушки 01

(Фото Житомирской ОГА)
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1955 год..., - вы только представьте! Гордые чеченцы (вайнахи), уже смирились к тому времени давно....
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Не зовсім так.Хасуха Магомедов стояв до 1976 року,до сивини.
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да, боритесь как они - будьте застрелены, убегая
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Не ясно только, "8 июля", как в статье, или "у серпні", как на памятнике?
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Цензор.НЕТФотоОбществоПамятник бойцам УПА, погибшим в последнем бою на Житомирщине, установили в селе Сушки. ФОТО
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