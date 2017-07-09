 Памятник бойцам УПА, погибшим в последнем бою на Житомирщине, установили в селе Сушки. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Житомирскую ОГА, памятный знак посвящен воинам УПА Роману (Владимиру Кудре) и Лису (Александру Усачу).
"Сегодня, как никогда, важно помнить об этих героях. Полвека назад они показали, как нужно бороться за свободу и независимость своей земли. Именно такие примеры патриотизма и любви к Родине придают сил и уверенности нашим бойцам, которые защищают Украину от российского агрессора", - сказал во время открытия заместителя председателя обладминистрации Алексей Ясюнецкий.
Воинов УПА почтили минутой молчания. Также участники мероприятия возложили цветы к памятному знаку.
8 июля 1955 года в Сушках состоялся последний бой воинов УПА на Житомирщине против войск НКВД. Усадьбу Марии Яценко на западной окраине села окружили несколько сотен энкаведистов, которые потребовали от повстанцев сдаться. В тайнике их было двое - сотенный Роман (Владимир Кудря) и солдат Лис (Александр Усач). Начавшись ночью, бой длился почти 10 часов. Энкаведисты подожгли дом, из которого отстреливались бойцы. Воины УПА выскочили из здания и бросились в разные стороны. Но село было окружено плотным кольцом, и их застрелили.
(Фото Житомирской ОГА)
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