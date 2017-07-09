 Полковник ВС РФ Гратов имел при себе комплект материалов из ОРДЛО, - пресс-секретарь ГПСУ Слободян обнародовал подробности задержания. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал на Facebook.
"Ситуация имела место еще в начале июня. Около полуночи на выезд из Украины прибыл гражданин Украины Войтенко Валерий Георгиевич, 54 года, который предъявил для контроля общегражданский паспорт гражданина Украины. Во время контроля второй линии у старшего смены пограничных нарядов возникли сомнения относительно цели поездки данного гражданина (он предоставил телеграмму из ПМР о тяжелом состоянии здоровья его матери и путался в данных своего паспорта)", - информирует чиновник.
"Мужчине предложили показать содержимое карманов и багажа. Несколько сопротивляясь, последний все же достал из карманов мобильный телефон (слайдер), на котором находились фото с сепаратистских митингов, деньги, автобусные билеты", - рассказал Слободян.
"В результате детального осмотра вещей подозрительного в его куртке был обнаружен внутренний потайной карман, из которого был изъят лист бумаги с установочными данными и телефонами первых лиц ПМР и людей из РФ, орден "Красная звезда", смартфон, флэш-носители информации (на них обнаружены фотографии задержанного с террористами Моторолой, Гиви, Захарченко; видео обстрелов украинской территории; агитационные материалы "ДНР" и "ЛНР"; фото с мест боевых действий из Дебальцево, Донецкого аэропорта, Горловки, Снежного, Иловайска; документы служебной документации с его подписью; методические материалы по проведению разведывательно-диверсионных мероприятий и много другой интересной информации)", - пишет он.
"В дальнейшем удалось установить и настоящую личность задержанного. Им оказался полковник РФ Гратов Валерий, 52-го года рождения, которого российские спецслужбы планировали сделать "заместителем министра госбезопасности ПМР". Задержанного пограничники передали сотрудникам СБУ", - добавил Слободян.
Напомним, ранее военный журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что контрразведка Службы безопасности Украины задержала кадрового российского военного, полковника ВДВ Валерия Гратова, который с поддельным украинским паспортом направлялся в непризнанное Приднестровье.
(Фото со страницы Oleh Slobodyan)
5951 28
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
Суд арестовал сотрудников ФСБ на 15 суток, задержанных ночью на Херсонщине, - Слободян(69)
Российские пограничники фактически подтвердили, что их военнослужащие потерялись в Украине, - Слободян(107)
На одном из пограничных пунктов пропуска Закарпатья водитель сбил шлагбаум и травмировал пограничника(10)
Третий день безвиза: в страны ЕС въехало 2910 граждан Украины, - Слободян(123)
Депутат от «Свободы» побил женщину-продавца(2)
За двое суток в Евросоюз без виз выехали около 2 тыс. украинцев, - Госпогранслужба(26)
По состоянию на 12:00 границу в страны ЕС по биометрическим паспортам пересекли более 15 тысяч граждан Украины, - Слободян(30)
Ответить
Ответить
МІНДОБРИВА...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
уволен палковник....
Ответить
Ответить
Смердит рассейская душа!! -
Насрём в ПАСЕ на Украину!
Потом в ООН насрём на США!
Пускай подавятся, придурки,
Цивилизацией своей!
Насри на них, братэла Чуркин,
за всех убитых снегирей!
За русских мальчиков распятых
в туфлю насри им, и в картуз!
В ОБСЕ насри, и в НАТО!
Насри на весь Евросоюз!
От Вашингтона до Чимкента,
повсюду русское говно!
Ведь нам, великим президентом,
всех обосрать разрешено!
Пусть знают - с нами шутки плохи!
Не привыкать всё обсерать!
Мы лучшие... хотя и в жопе!
Мы - русский мир! Ебёна мать!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить