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 Политика Украины
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 Полковник ВС РФ Гратов имел при себе комплект материалов из ОРДЛО, - пресс-секретарь ГПСУ Слободян обнародовал подробности задержания. ФОТО

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян обнародовал подробности задержания российского полковника Валерия Гратова в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал на Facebook.

"Ситуация имела место еще в начале июня. Около полуночи на выезд из Украины прибыл гражданин Украины Войтенко Валерий Георгиевич, 54 года, который предъявил для контроля общегражданский паспорт гражданина Украины. Во время контроля второй линии у старшего смены пограничных нарядов возникли сомнения относительно цели поездки данного гражданина (он предоставил телеграмму из ПМР о тяжелом состоянии здоровья его матери и путался в данных своего паспорта)", - информирует чиновник.

"Мужчине предложили показать содержимое карманов и багажа. Несколько сопротивляясь, последний все же достал из карманов мобильный телефон (слайдер), на котором находились фото с сепаратистских митингов, деньги, автобусные билеты", - рассказал Слободян.

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"В результате детального осмотра вещей подозрительного в его куртке был обнаружен внутренний потайной карман, из которого был изъят лист бумаги с установочными данными и телефонами первых лиц ПМР и людей из РФ, орден "Красная звезда", смартфон, флэш-носители информации (на них обнаружены фотографии задержанного с террористами Моторолой, Гиви, Захарченко; видео обстрелов украинской территории; агитационные материалы "ДНР" и "ЛНР"; фото с мест боевых действий из Дебальцево, Донецкого аэропорта, Горловки, Снежного, Иловайска; документы служебной документации с его подписью; методические материалы по проведению разведывательно-диверсионных мероприятий и много другой интересной информации)", - пишет он.

"В дальнейшем удалось установить и настоящую личность задержанного. Им оказался полковник РФ Гратов Валерий, 52-го года рождения, которого российские спецслужбы планировали сделать "заместителем министра госбезопасности ПМР". Задержанного пограничники передали сотрудникам СБУ", - добавил Слободян.

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Напомним, ранее военный журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что контрразведка Службы безопасности Украины задержала кадрового российского военного, полковника ВДВ Валерия Гратова, который с поддельным украинским паспортом направлялся в непризнанное Приднестровье.


Полковник ВС РФ Гратов имел при себе комплект материалов из ОРДЛО, - пресс-секретарь ГПСУ Слободян обнародовал подробности задержания 01

(Фото со страницы Oleh Slobodyan)
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- Ну, что, мужик, колись"... Пока у нас сидишь - живёшь... Потом - мы не гарантируем...
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Мужчине предложили показать содержимое карманов и багажа. Несколько сопротивляясь, последний все же достал из карманов - PORTRET PUTINA, FLAG DNR, FLAG LNR i 157 georgievskix lent.
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И только волочащийся за спиной Штирлица парашют и татуировка на предплечье "Слава ВКПБ" все же чем-то выдавали в нем русского разведчика...
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План захвата Лондона и места дислокации винно-водочных магазинов Киева?
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Настоящі полковніки не закусюють. Сільотку вичьоркуй.
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Ради террористической руССофашисткой мрази нужно исключения на смертную казнь.
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Не потрібно більш нікого затримувати, в наступний раз краще вранці дайте коротке зведення: "потрапив під потяг ..."
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вот ведь как не в масть,....как там унылая лошадь с письковым готовы "осветить" вопрос когда
уволен палковник....
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Блюёт рассейская рванина!
Смердит рассейская душа!! -
Насрём в ПАСЕ на Украину!
Потом в ООН насрём на США!
Пускай подавятся, придурки,
Цивилизацией своей!
Насри на них, братэла Чуркин,
за всех убитых снегирей!
За русских мальчиков распятых
в туфлю насри им, и в картуз!
В ОБСЕ насри, и в НАТО!
Насри на весь Евросоюз!
От Вашингтона до Чимкента,
повсюду русское говно!
Ведь нам, великим президентом,
всех обосрать разрешено!
Пусть знают - с нами шутки плохи!
Не привыкать всё обсерать!
Мы лучшие... хотя и в жопе!
Мы - русский мир! Ебёна мать!
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о том, что существует облачный сервис, ватодед, конечно же не слышал, иначе зачем через границу флешки с инфой возить...
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Два условия, или расстрелять, или поменять его одного на всех наших пленных.
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стерилизация и на обмен. Можно этого человекообразного баклажана поменять на Сенцова. Я бы в довесок к этому лайну отправил бы и Гадю. Пусть досиживает свои 22 года в Орде.
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Тю, а Цаплиенко втирал про тщательно разработанную операцию СБУ. Я аж удивился. А тут банально погранцы случайно задержали.
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Контррозвідка має відношення до затримання,як я до балету !
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а вы (редакция) хоть считать можете? 52-й год рождения.... 54-года.... Это где вы еще десяток годков потеряли???
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПолковник ВС РФ Гратов имел при себе комплект материалов из ОРДЛО, - пресс-секретарь ГПСУ Слободян обнародовал подробности задержания. ФОТО
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