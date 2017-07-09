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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Депутаты Европарламента Розати и Галер посетили прифронтовую Волноваху. ФОТОрепортаж

Делегация европарламентариев в составе сопредседателя Парламентского комитета ассоциации между Украиной и ЕС Дариуша Розати и евродепутата Михаэля Галера посетила прифронтовую Волноваху.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.TV.

Во время своего визита депутаты посетили КПВВ "Новотроицкое", которое находится в 7 километрах от линии соприкосновения с российско-террористическими войсками. Там представители Европарламента ознакомились с процедурой пересечения контрольно - пропускных пунктов.

Депутаты Европарламента Розати и Галер посетили прифронтовую Волноваху 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Делегация Европарламента прибыла в Украину для ознакомления с ситуацией в зоне АТО

Депутаты Европарламента Розати и Галер посетили прифронтовую Волноваху 02
Депутаты Европарламента Розати и Галер посетили прифронтовую Волноваху 03

Также делегация из Европейского парламента посетила мемориал, посвященный жертвам Волновахской трагедии 2015 года. Как отметили европейские депутаты, по приезде они обязательно расскажут коллегам, что эта война настоящая, она продолжается, и надо приложить "все усилия, чтобы ее остановить".

Депутаты Европарламента Розати и Галер посетили прифронтовую Волноваху 04

Смотрите: Депутаты Европарламента Розатти и Галер посетили Днепр и едут в зону АТО. ФОТОрепортаж

Депутаты Европарламента Розати и Галер посетили прифронтовую Волноваху 05

Напомним, европарламентарии осуществляют визит на восток Украины, чтобы воочию ознакомиться с ситуацией в зоне проведения АТО. Они уже встретились с вынужденными переселенцами и мариупольским городским головой Вадимом Бойченко, а также увидели последствия российской агрессии в Широкино и ознакомились с тем, как Маруполь охраняется с моря.
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После того, как ты сбил самолёт Качиньского и боинг MH-17 - как ещё можно летать?

Депутаты Европарламента Розатти и Галер посетили прифронтовую Волноваху - Цензор.НЕТ 3477
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Какая разница...
Главное вывод и впечатления,с которыми они уедут домой.
Пусть знают,что у нас здесь настоящая война.
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Оно то так, но автору нужно фамилии внимательней писать.
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Може знайти у Пісках. Бере діктафон та записує.
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У него иная проблема! Нерешаемая. Ему нужна аккустика, для воспроизведения. Не найдет! Когда к нам, на Восточный, "Град" прилетел, то я был в 1,7 км, по прямой... в машине... рубил у меня тогда "Раммштайн". Так вот перебили низкие частоты "Града" этот музон!
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Найдет, если захочет. Есть Ямаха и даже мощная профи аппаратура.
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нужен мощный усилитель для инфра низких частот и соответсвующие динамики для них...обычные не подходят...
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Достойный девайс, для концерта на стадионе. Но... не подойдет. Говорю, как слышавший и то, и другое.
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Я с такой аппаратурой работал, ее можно перенастроить. Ещё есть знакомые спецы в области акустики. Не угодишь Вам.
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Звук, который приходит с ударной волной... Вот этот эффект никакой "Динакорд" не создаст. И Слава Богу, наверное...
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На самом деле нужно грамотно записать этот звук. Если 24 битная запись, а я писал этот звук, то не отличите его от оригинала. Я сравнивал некомпрессированный 16 и 24 битный звук. Дело все в этом.
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Да? Ну ладно. Тока я- отличу!!! У меня слух музыкальный.
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У меня вот есть 24 битный стереодиктафон, звук натуральный.
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Волноваха зараз це майже глибокий тил, до сєпарів щонайменше 25км.
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Петя где ПРОЕКТЫ и реклама по раскрутке украинской мовы, не менее круче этого
https://www.youtube.com/watch?v=cXvTQisTsB8
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""...и ознакомились с тем, как Маруполь охраняется с моря....""

жди беды, в делегации был шпийон....
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныДепутаты Европарламента Розати и Галер посетили прифронтовую Волноваху. ФОТОрепортаж
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