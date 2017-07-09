 Депутаты Европарламента Розати и Галер посетили прифронтовую Волноваху. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.TV.
Во время своего визита депутаты посетили КПВВ "Новотроицкое", которое находится в 7 километрах от линии соприкосновения с российско-террористическими войсками. Там представители Европарламента ознакомились с процедурой пересечения контрольно - пропускных пунктов.
Также делегация из Европейского парламента посетила мемориал, посвященный жертвам Волновахской трагедии 2015 года. Как отметили европейские депутаты, по приезде они обязательно расскажут коллегам, что эта война настоящая, она продолжается, и надо приложить "все усилия, чтобы ее остановить".
Напомним, европарламентарии осуществляют визит на восток Украины, чтобы воочию ознакомиться с ситуацией в зоне проведения АТО. Они уже встретились с вынужденными переселенцами и мариупольским городским головой Вадимом Бойченко, а также увидели последствия российской агрессии в Широкино и ознакомились с тем, как Маруполь охраняется с моря.
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Главное вывод и впечатления,с которыми они уедут домой.
Пусть знают,что у нас здесь настоящая война.
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https://www.youtube.com/watch?v=cXvTQisTsB8
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жди беды, в делегации был шпийон....
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