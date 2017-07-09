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Все про:пропаганда (2129) Путин (23999) фото (2456) фейк (78)

 Российский пропагандист Соловьев разместил в соцсетях фейковое фото Путина. СКРИНШОТ

фотошоп

Российский телеведущий, пропагандист Владимир Соловьев разместил на своих страницах в соцсетях фейковое фото с президентом РФ Владимиром Путиным якобы с саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге (Германия).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини", на снимке несколько мировых лидеров, в том числе президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель, якобы окружили Путина и внимательно прислушиваются к его словам. Как оказалось, на настоящем снимке президента России не было.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские пропагандисты вырезали из выступления Лаврова признание участия РФ в конфликте на Донбассе. ВИДЕО

Российский пропагандист Соловьев разместил в соцсетях фейковое фото Путина 01

Позже для сравнения был предоставлен оригинал фотографии.


Российский пропагандист Соловьев разместил в соцсетях фейковое фото Путина 02

(Скриншот и фото с сайта "Українських новин")

Напомним, саммит "Большой двадцатки" проходил в Гамбурге 7-8 июля.

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А это единственная защитная реакция, которая осталась. Ну как бы - всё же не может быть враньём, значит - врут враги, суки. А соловей не может, и кисель - не может. Переубеждать - бесполезно, критика отсутствует начисто.
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народ, а вообще всем нужно прочесть В. Рыбникова (https://censor.net.ua/resonance/446858/lysyyi_malchik_s_balalayikoyi) там пуйло из-за табуретки вылазит
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"Фотошоп вышел дерьмовенький, но для тупых, российских пользователей соц.сетей и так сойдёт" - подумал Соловей.

"На этом фотошопе видно, как же все прислушиваются, к словам российского президента" - подумала. переполненная гордостью вата.
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Наглядный и показательный для всего цивилизованного мира случай:Как можно в чем-то (ну хоть в чем-то!) верить патологическим лжецам из проклятой Богом и людьми Империи Зла-паРаши?!И это касается буквально ВСЕГО!От "настамнет" В Крыму и на Донбассе... До малайзийского Боинга... Я уже не говорю о создании и субсидировании путиным ИГИЛ и убийстве польского президента.К которым путин,конечно,тоже "не имел отношения".
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еще одно подтверждение, что раша - страна фейк
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Соловей жгет молодец, бабло завртра перечислим.
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а мокши в свое завидово едут на фэстиваль с таким понятным названием "нашествие"
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Уважаемые украинцы, так соловей такой же флюгер-пропагандист, как и многие другие. Сменится власть хуйла, и он вовсю начнет его порицать. Как и многие другие.
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И все они будут вовсю кричать про совесть и гражданский долг, что хуйло один во всем виноват, что они пытались что то изменить но не могли и боялись его. Вот не припоминаю я, чтоб во времена Ельцина, кто нибудь его решился критиковать. А сейчас таких легион.
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И конечно же не забудут про "мышебратьев" и может даже опять картошки попросят как в 90е!
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Корону некому в росиянии сделать, а за границей заказывать стыдно. Остались только нано-болты.

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А ведь когда-то Соловьёв вёл передачу на НТВ и даже считался оппозиционным журналистом. И вот что теперь с ним стало. Какой позор!
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Да разве он один? Вспомни Глазьева и партию "Родина". Сегодня этот "патриот", получил миску от кремля и вмиг перевоплотился.
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Если бы Соловьева не было то его нужно было бы придумать. Может быть Соловьев строжайше законспирированный агент МинСтеця ?
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паРашенское вяличие требует хоть каких то побед и уважения. Хоть фотошопных.
Идиоты. С них весь мир смеется, только вот зря. Это фашисты 21 го века!
Нужны серьезные санкции и тогда эта грустная комедия РФия заткнет свои дебильные амбиции себе в задний проход.
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Шапиро хитрый жидяра и я ни минуты не сомневаюсь что он понимал - фейк быстро распознают и начнут издеваться. Почему мне кажется что он уже начал переобуваться?
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Во всех странах есть своя мафия и только в России при Путине у мафии есть своя страна.
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомРоссийский пропагандист Соловьев разместил в соцсетях фейковое фото Путина. СКРИНШОТ
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