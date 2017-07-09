 Российский пропагандист Соловьев разместил в соцсетях фейковое фото Путина. СКРИНШОТ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини", на снимке несколько мировых лидеров, в том числе президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель, якобы окружили Путина и внимательно прислушиваются к его словам. Как оказалось, на настоящем снимке президента России не было.
Позже для сравнения был предоставлен оригинал фотографии.
(Скриншот и фото с сайта "Українських новин")
Напомним, саммит "Большой двадцатки" проходил в Гамбурге 7-8 июля.
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"На этом фотошопе видно, как же все прислушиваются, к словам российского президента" - подумала. переполненная гордостью вата.
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Идиоты. С них весь мир смеется, только вот зря. Это фашисты 21 го века!
Нужны серьезные санкции и тогда эта грустная комедия РФия заткнет свои дебильные амбиции себе в задний проход.
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