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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:НАТО (5583) Одесса (5725) Си-Бриз (74) учения (1812)

 Два военных борта стран НАТО приземлились в аэропорту Одессы. ФОТОрепортаж

На предстоящие международные учения "Си Бриз-2017", которые пройдут с 10 по 23 июля, продолжают прибывать военные подразделения стран НАТО. Сегодня в одесском аэропорту приземлились два военных борта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думская.

Так, американский C-130J Геркулес днем привез дюжину спецов-водолазов, а около 18:30 венгерский C-17A Globemaster III доставил в Одессу несколько десятков военнослужащих других специальностей и снаряжение для учений.

Два военных борта стран НАТО приземлились в аэропорту Одессы 01
Два военных борта стран НАТО приземлились в аэропорту Одессы 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Американские военные рассказали, какие силы направят в Черное море на учения Си-Бриз

Два военных борта стран НАТО приземлились в аэропорту Одессы 03

Разгрузка продлилась недолго: примерно через два часа оба грузовика ушли на аэродромы вылета.

Два военных борта стран НАТО приземлились в аэропорту Одессы 04

Также читайте: ВМС завершают подготовку к совместным украинско-американским учениям "Си Бриз-2017"

Два военных борта стран НАТО приземлились в аэропорту Одессы 05
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Вибухи кацапських пердаків гарантовано.
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теперь точно скажут шо привезли негров на бамбас
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В ОТВЕТКУ ТЕЛОГРКЙКИ СТАРТАНУЛИ В ПЛЕСЕЦКОМ!!!!!


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Надо научить натовцев популярной песенке" путин хуло".
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опять полськие негры прилетели? в недоносии будет паника!
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Надо Басурину скинуть , может запор пройдет .
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одна ласточка весны не делает. но приятно, что в моем городе зеленых якутов теперь точно не будет
Два военных борта стран НАТО приземлились в аэропорту Одессы - Цензор.НЕТ 1126
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помню сцуко его интерьвью --"Моя в в охранением занимаемся"
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- А вы откуда?
- А что не видно?

Да видно, родной, видно.Всему миру, сука, видно было, как вастамнет.
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Одесса - Москва 1322 км
Киев - Москва - 852 кв\
Харьков - Москва - 742 км Вот это хуйло границу с НАТО, оккупировав Крым отодвинул.
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россия - 6 букв
мацква - 6 букв
кремль - опять 6 букв и 666
Дальше:
партия - 6 букв
единая - 6 букв
россия - снова 6 букв и снова = 666Совпадение? Не думаю... (с)
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ух со стороны Зайцево жахнуло в Торецке форточки хлопнули
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И что самое приятное, сегодня ни одна шелудивая Витренко или Симоненко не отважится пикетировать самолёт или корабль НАТО в Одессе.
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Фу. что за вонь в теме?

Это мордва опять пердачилы подожгла?
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Кацапье,что скажите? )) Вы так боялись НАТО ,что подлым способом аннексировали Крым, теперь НАТО еще ближе,чем вы предпагали уроды! А Украина еще бшиже к НАТО!
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Та ничего они не боялись -- они сами туда просились. Не знаю, насколько правда, но пуйло говорит, что так было: Почему Россию не взяли в НАТО, когда она туда просилась сама
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Прилетіли водолази, може у севастопольській бухті знову який-небудь "новоросийск" вибухне і потоне.
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Прилетіли водолази, а чому не по морю на кораблях? Брешуть значить. Бортами русофобію будуть вивозить.
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Приятно, что пророссийский скот, проживающий в Украине на этот раз засунет язык в жопу. И учения пройдут без истерики о "славянском братстве", а путинские хуесосы типа Шуфрича будут просто наблюдать с обосравшимися рожами.
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СЛАВА УКРАЇНІ,СЛАВА УКРАЇНІ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ПОРОШЕНКО МОЛОДЕЦ СЛАВА УКРАЇНІ..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ....................
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Слава Україні! порошенко- здохни, курво жирне!
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Что эти трампы дурака начали включать со своими "2жды надавил на хутина".
У конгресса проблема - незачно добавить санкции - лошадь жалуется что с воздуха(а до того не с воздуха)
Петя где спецоперация по добавлению санкций раше
Делайте наступление под донецком, чтобы конгрессу было за что впаять дополнительные санкции. Петя ты тупой?? Делай как бы вата делала, украинскими ихтамнетами двигай
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Надо нафотошопить этих самалётов с разными номерами и побольше
И отправит эту информацию на рассею...
И сказать, что прилетело 48 лайнеров
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Літаки з самого НАТО,
Вже в любій Одесі,
У кацапів пердаки рве,
А ми п'єм Хенесі))))
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Петя где ПРОЕКТЫ и реклама по раскрутке украинской мовы, не менее круче этого
https://www.youtube.com/watch?v=cXvTQisTsB8
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То чого ти у Пеці питаєш, а сам нічого не робиш ?
Почни з себе і розмовляй, пиши.
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а ты шо = хотел шоб тебе все было, а ты просто - потреблял?
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да. на..уй мені той сцука порошенко? та і ти мені не вперся, чоколядне бздихло!
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Плешивый Гитлер всех рашистов переиграл и НАТО уже в Украине.
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C-130 Геркулес --- великоват для дюжины водолазов.... А нам сейчас бы любой гвоздь в крышку гроба кацапии пригодился....Может, под лавками что-то еще было?) Неплохо бы....
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Красота смотрю на фото и смотреть хочеться опять !!!!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныДва военных борта стран НАТО приземлились в аэропорту Одессы. ФОТОрепортаж
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