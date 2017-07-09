 Два военных борта стран НАТО приземлились в аэропорту Одессы. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думская.
Так, американский C-130J Геркулес днем привез дюжину спецов-водолазов, а около 18:30 венгерский C-17A Globemaster III доставил в Одессу несколько десятков военнослужащих других специальностей и снаряжение для учений.
Разгрузка продлилась недолго: примерно через два часа оба грузовика ушли на аэродромы вылета.
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- А что не видно?
Да видно, родной, видно.Всему миру, сука, видно было, как вастамнет.
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Киев - Москва - 852 кв\
Харьков - Москва - 742 км Вот это хуйло границу с НАТО, оккупировав Крым отодвинул.
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даже себя
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мацква - 6 букв
кремль - опять 6 букв и 666
Дальше:
партия - 6 букв
единая - 6 букв
россия - снова 6 букв и снова = 666Совпадение? Не думаю... (с)
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Это мордва опять пердачилы подожгла?
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У конгресса проблема - незачно добавить санкции - лошадь жалуется что с воздуха(а до того не с воздуха)
Петя где спецоперация по добавлению санкций раше
Делайте наступление под донецком, чтобы конгрессу было за что впаять дополнительные санкции. Петя ты тупой?? Делай как бы вата делала, украинскими ихтамнетами двигай
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И отправит эту информацию на рассею...
И сказать, что прилетело 48 лайнеров
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Вже в любій Одесі,
У кацапів пердаки рве,
А ми п'єм Хенесі))))
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https://www.youtube.com/watch?v=cXvTQisTsB8
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Почни з себе і розмовляй, пиши.
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