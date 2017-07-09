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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Львов (3580) мусор (446) ОГА (1394) мусоровоз (32)

 Львовский мусор начали взвешивать перед вывозом на полигоны для утилизации, - ОГА. ФОТО

С целью получения информации о количестве отходов, образующихся в г. Львов, которые вывозят на полигоны, на Львовщине впервые начали взвешивать ТБО.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.

На сегодня работает 3 весовых комплекса.

Львовский мусор начали взвешивать перед вывозом на полигоны для утилизации, - ОГА 01

Машины взвешивают круглосуточно, весь мусор учитывают и только тогда его вывозят из города.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Львовская ОГА вывезла уже 70% мусора из Львова. ФОТО

"За последние сутки уже взвесили 78 машин, которые вывезли из города - 912,3 тонн твердых бытовых отходов с переполненных мусорных площадок", - отметили в ОГА.

Напомним, напряженная ситуация с вывозом бытовых отходов возникла во Львове из-за закрытия Грибовичской свалки после обвала на ней в результате пожара в мае 2016 года, повлекшего гибель людей.

По факту пожара СБУ начала уголовное производство. В то же время городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что пожар на свалке начался в результате поджога.

Смотрите также: Во львовском мусоре нашли 5 гранат. ФОТО

Городские власти просили Кабмин объявить Львов зоной чрезвычайной экологической ситуации из-за невывезенного мусора. В ответ премьер Гройсман обратился к мэру Львова Садовому: "Давай я извинюсь перед львовянами за то, что ты за 11 лет не решил эту проблему". На что мэр Львова ответил: "Ждал от премьера более адекватного ответа, чем элементарное хамство". В ответ Гройсман заявил: "У Львова достаточно средств на "золотой" полигон. Надо только начать что-то делать".

В конце июня городской совет Львова передал на два года полномочия по вывозу твердых бытовых отходов (ТБО) областной администрации и принял программу по реализации стратегии "нулевых отходов", согласно которой на территории города будет построен современный мусороперерабатывающий завод.
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Господи! Его все еще вывозят?????????!!!!!!!
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а что ското-львовяне уже сами не могут доставлять мусор на свалку? Чтобы не подыгрывать фирташу.
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ну хоть взвешивать Садового научили!)))
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мусорный барон фирташ и ко(гройсман) и его методы наклонения
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Ватный свиномусор то и дело захватывает какая-то хунта, начиная от чингиза до хуйла, теперь гиркин с гру грозится захватить власть. А что террорист, которое изучало науки лжи может дать ватным ватным рабосвиньям, только ложь, нищету и войны, даже при нефти 150д/б.
Ватных свиней нужно держать в клетке, а не то ватная свинина входит в любимое состояние -собственное трупозабрасывание. Если ватных свиней не держать в клетке, столетиями известно что бывает - свинье лезут в чужой огород, расширять своим рылом болотные угодья. Оккупированные рабскими гиено-свиньями Дон и кубань нужно освобождать, там тяжело украинцам со свиньями живется.
Свиньям постоянно нужен царь для того чтобы навести порядок, сами они как-то не умеют, не хотят и не любят, все желают как сталин их пиздить батогом, любят наблюдать как коряжется свиноватник сосед, потому любят стучать на соседа.
"Свято место" для загона ватсвиней пустым не бывает, то может украинцам вернуть контроль над прилагательными, теперь их называть украинкие, так как прилагательное "русские" немного устарело. Ватным свиньям то пофиг
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Фото з гуртового Шувару.
Шувар власне сміття завжди переважував, так де є новина?
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Первый этап Садовым пройден успешно,муссор научился взвешивать
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Читаю пєрли соєвих і бачу їхню ненависть до України.просто поци...
Не Садовий винен. А те що він підшоколадного не ліг.ну літайте і робіть собі своїх хєроїв таких як голубан.
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"сорен", ну і скажіть, що ще потрібно? Більше року, як ввели самоуправління... В селах люди, за власні гроші, зайнялись відновленням доріг, іншим будівництвом... А що пан Садовий, навіть за останній рік, зробив для Львова? "Бучно щоки надував", волаючи, що йому "центральна влада заважає"? Вона не завадила відкриттю в Закарпатті кількох заводів, за півроку. А що, не можна було сміттєпереробний відкрити?Чи з "відкатами" не розібрались?...
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рекомендую вам почитати і подивитись виступ самого садового по цій проблемі. ви все зрозумієте.
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Садовому ставят в укор что он засрал город? а какая соевая блядь ответит за засранную страну? кто этот герой нашего времени?
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У всьому винні попередники і особисто "кремлівська зозуля" Тимошенко, а щоб їй не було нудно, у компанію їй влала додала "гастролера" Саакашвілі та "мера-лузера" Садового.
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Жодна влада України на протязі всієї незалежності не використовувала сміттєвий зашморг для приборкання мерів міст та політичних партій. Це "ноу хау" теперішніх "потужних реформаторів".
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Яка влада, такі і ноу хау - одне суцільне сміття.
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Пора уже подумать о мусороперерабатывающих заводах с полезным выходом.
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Депутатов не хватит на один такой завод - их сразу в топку...
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Страна и люди поменялись.Дешевые трюки аля овощ не прокатят уже.Петя уволься по хорошему.
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Для тих хто розумний поясню що будівництво сміттєпереробного заводу не в межах компетенції міського голови. А відкати і рішення за київом.
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Поячему Львов не решает вопрос с полигоном? Ч всегда уважал Садового, но сейчас... Позиция, государство само должно решить проблему с мусором пут ем размещения мусора по всей Украине - это еще то дерьмо. Все решают вопросы сами, а Львов и рыбку съесть на болт сесть. Делайте полигон и не фуй думать об экологической катастрофе
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Хватит безразмерных полигонов !
Нужен маленький завод по переработке (сжиганию)...
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Полигоны находяться за границей города.Губернатор(ставленник президента)сказал не принимать ,вот и получилось.Сам видел,как возле Жидачева(Львовская обл)менты поворачивали мусор обратно во Львов.Я вижу тут на Цензоре многие понятия не имеют хто такой мер и кто губернатор и какие у них полномочия.
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Цензор.НЕТФотоОбществоЛьвовский мусор начали взвешивать перед вывозом на полигоны для утилизации, - ОГА. ФОТО
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