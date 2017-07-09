 Львовский мусор начали взвешивать перед вывозом на полигоны для утилизации, - ОГА. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.
На сегодня работает 3 весовых комплекса.
Машины взвешивают круглосуточно, весь мусор учитывают и только тогда его вывозят из города.
"За последние сутки уже взвесили 78 машин, которые вывезли из города - 912,3 тонн твердых бытовых отходов с переполненных мусорных площадок", - отметили в ОГА.
Напомним, напряженная ситуация с вывозом бытовых отходов возникла во Львове из-за закрытия Грибовичской свалки после обвала на ней в результате пожара в мае 2016 года, повлекшего гибель людей.
По факту пожара СБУ начала уголовное производство. В то же время городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что пожар на свалке начался в результате поджога.
Городские власти просили Кабмин объявить Львов зоной чрезвычайной экологической ситуации из-за невывезенного мусора. В ответ премьер Гройсман обратился к мэру Львова Садовому: "Давай я извинюсь перед львовянами за то, что ты за 11 лет не решил эту проблему". На что мэр Львова ответил: "Ждал от премьера более адекватного ответа, чем элементарное хамство". В ответ Гройсман заявил: "У Львова достаточно средств на "золотой" полигон. Надо только начать что-то делать".
В конце июня городской совет Львова передал на два года полномочия по вывозу твердых бытовых отходов (ТБО) областной администрации и принял программу по реализации стратегии "нулевых отходов", согласно которой на территории города будет построен современный мусороперерабатывающий завод.
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73% мусорных площадок во Львое уже освобождены от накопившегося мусора, - Зубко(41)
Замглавы райадминистрации в Запорожской области подозревается в растрате 616 тыс. грн(2)
Из Львова вывезено более 50% накопившегося мусора, - ОГА(88)
Со Львова вывезена почти половина накопившегося мусора, - Зубко(66)
Сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст...(0)
Во львовском мусоре нашли 5 гранат. ФОТО(46)
Гройсман о львовском мусоре: "Надо спрашивать Садового, почему он не может или не хочет"(220)
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Ватных свиней нужно держать в клетке, а не то ватная свинина входит в любимое состояние -собственное трупозабрасывание. Если ватных свиней не держать в клетке, столетиями известно что бывает - свинье лезут в чужой огород, расширять своим рылом болотные угодья. Оккупированные рабскими гиено-свиньями Дон и кубань нужно освобождать, там тяжело украинцам со свиньями живется.
Свиньям постоянно нужен царь для того чтобы навести порядок, сами они как-то не умеют, не хотят и не любят, все желают как сталин их пиздить батогом, любят наблюдать как коряжется свиноватник сосед, потому любят стучать на соседа.
"Свято место" для загона ватсвиней пустым не бывает, то может украинцам вернуть контроль над прилагательными, теперь их называть украинкие, так как прилагательное "русские" немного устарело. Ватным свиньям то пофиг
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Шувар власне сміття завжди переважував, так де є новина?
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Не Садовий винен. А те що він підшоколадного не ліг.ну літайте і робіть собі своїх хєроїв таких як голубан.
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Нужен маленький завод по переработке (сжиганию)...
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ОТО МИНЕ ИНТИРЕСНО, -
ОНИ НЕДОВЕШИВАЮТЬ, ПРОДАВАЯ МУСОР...
ИЛИ ПЕРЕВЕШИВАЮТЬ, ПЛАТЯ ЗА ВЫВОЗ ?
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