 Контрразведка СБУ задержала друга Моторолы, Гиви и Захарченко - полковника ВДВ РФ Гратова, - журналист. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил военный журналист Андрей Цаплиенко.
"Контрразведка СБУ виртуозно провела спецоперацию и задержала друга Моторолы, Гиви и Захарченко. Он думал, что все пройдет гладко. Он уже проделывал этот трюк несколько раз. В кармане паспорт на имя Валерия Войтенко. Неприметного пенсионера, скромного ветерана труда. Паспорт украинский. Добротно сделанный мастером своего дела", - пишет журналист.
Он рассказал, что в после перехода границы с непризнанным Приднестровьем пенсионер Войтенко должен был стать "настоящим российским полковником" Гратовым, который ранее возглавлял личную охрану президента Приднестровья и является действующим инструктором донбасских боевиков и близким другом Гиви и Моторолы.
"Он до сих пор думает, что переиграл на границе. Прокололся на переходе из Украины в Приднестровье. На самом деле, контрразведчики давно знали, что под именем "Валерий Войтенко" скрывается некий Саныч. Известный в Москве как полковник ВДВ Валерий Гратов. Украинская контрразведка получила данные о намерении ФСБ Российской Федерации назначить заместителем "министра госбезопасности Приднестровья" своего человека. Главное условие - он должен быть кадровым российский военным с опытом боевых действий. На Донбассе. На стороне боевиков", - подчеркивает журналист.
По словам Цаплиенко, российский офицер-десантник Гратов семь лет охранял лидера непризнанного Приднестровья Игоря Смирнова, после чего перебрался в Москву. С 2014 года Гратов помогает террористам на Донбассе.
Цаплиенко пишет: "Настоящий полковник старается изо всех сил изобразить из себя свадебного генерала. "Да что ж я там незаконного делал?" - панибратски говорил Саныч контрразведчикам, задержавшим его. - "Медали юбилейные раздавал, и всё".
Нет, не всё.
Вот выдержки из инструкции, которую полковник Гратов передал из Москвы в неспокойный Донецк - вдумайтесь! - еще в начале четырнадцатого. Когда войны на Донбассе, казалось, можно было избежать. Обратите внимание. В инструкции содержатся также подсказки боевикам, как избежать наказания. Орфография сохранена:
"БТР нужно жечь колеса коктейлями по одному борту. Соответственно, группы должны быть далеко не только в областной госадминистрации, а УЖЕ бродить по городу в гражданском. Срочно всех с бутылками бензина в одном кармане и платком в другом кармане (нет состава преступления до втыкания платка в горлышко) на крыши домов вокруг ОГА - они должны просто КИДАТЬ и КИДАТЬ коктейли на головы Хунты".
По словам журналиста, Гратов был одним из тех, кого послали на Донбасс разжигать войну.
"Сначала - "коктейлями Молотова". Потом - чем-то потяжелее и помощнее. Летом 15-го Гратова снимали на блокпосту, перед которым был установлен плакат: "Укропы, добро пожаловать в ад!" А ведь золотые слова, правдивые. За блокпостом действительно начинался ад, обустраивать который и прислали сюда из Москвы полковника Саныча", - пишет журналист.
Он добавляет, что Гратов был под Иловайском во время прямого российского вторжения на территорию Украины.
"В его портфолио масса фотографий со знаменитыми донбасскими мясниками. Живыми и мертвыми. Гратов с Моторолой. Гратов с Гиви. Гратов с Мозговым… С Безлером… С Захарченко… Кстати, во время гулянок покойный Моторола, бывало, хвастался своим фото с Гратовым. В одной руке - "бухло", в другой - глянцевый Саныч", - добавил Цаплиенко.
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в братьев на век
Старшимй брат и сестра Украина
хохлы хунта
кастрюли и Майдан
Доскакались...
а оказалось скакал все время он и доскакался между Россией ДНР-МПР...транзитом через Украину...
полковник а дурак...
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не ссы,всё будет по закону,как он по закону в Донецке делал...
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химией чтобы на выходе был продукт как в фильме Киндза-за на Альфа Центавре: нюхающий цветочки
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Правильно так: "Пока живыми и уже мертвыми...."
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Не-не-не. Ценный вася. Письма там в госдуру писал. Это вам не моторыло или гива, которые двух слов без мата связать не могли.
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Вот на хуйловском МК например пишут. http://www.mk.ru/social/2017/05/24/cotni-rossiyskikh-voennoplennykh-na-ukraine-okazalis-nichimi.html
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ССЫЛКУ ДАЙ ... !!!
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Американский C-130J Геркулес днем привез дюжину спецов-водолазов, а около 18:30 венгерский C-17A Globemaster III доставил к нам несколько десятков военнослужащих других специальностей и снаряжение для учений, - говорится в сообщении.
http://korrespondent.net/city/odessa/3867361-v-aeroportu-odessy-razghruzylys-samolety-nato#8
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И шо дальше ? А дальше будет звонок с кремля и хтось наложит в штаны от страха
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https://terror.in.ua/wanted/gratov-valeriy-aleksandrovich-gratov-valerij-aleks.6960/
13 февр. 2015 г. - Cбитый Boeing-777 рейса MH-17 · Расстрелянная маршрутка под ... Гратов Валерий Александрович / Gratov Valerij Aleksandrovich.
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