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 Политика Украины
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Все про:задержание (5955) контрразведка (44) СБУ (14566)

 Контрразведка СБУ задержала друга Моторолы, Гиви и Захарченко - полковника ВДВ РФ Гратова, - журналист. ФОТО

контрразведка

Контрразведка Службы безопасности Украины провела спецоперацию, задержав кадрового российского военного, полковника ВДВ Валерия Гратова, который с поддельным украинским паспортом направлялся в непризнанное Приднестровье.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил военный журналист Андрей Цаплиенко.

"Контрразведка СБУ виртуозно провела спецоперацию и задержала друга Моторолы, Гиви и Захарченко. Он думал, что все пройдет гладко. Он уже проделывал этот трюк несколько раз. В кармане паспорт на имя Валерия Войтенко. Неприметного пенсионера, скромного ветерана труда. Паспорт украинский. Добротно сделанный мастером своего дела", - пишет журналист.

Он рассказал, что в после перехода границы с непризнанным Приднестровьем пенсионер Войтенко должен был стать "настоящим российским полковником" Гратовым, который ранее возглавлял личную охрану президента Приднестровья и является действующим инструктором донбасских боевиков и близким другом Гиви и Моторолы.

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"Он до сих пор думает, что переиграл на границе. Прокололся на переходе из Украины в Приднестровье. На самом деле, контрразведчики давно знали, что под именем "Валерий Войтенко" скрывается некий Саныч. Известный в Москве как полковник ВДВ Валерий Гратов. Украинская контрразведка получила данные о намерении ФСБ Российской Федерации назначить заместителем "министра госбезопасности Приднестровья" своего человека. Главное условие - он должен быть кадровым российский военным с опытом боевых действий. На Донбассе. На стороне боевиков", - подчеркивает журналист.

По словам Цаплиенко, российский офицер-десантник Гратов семь лет охранял лидера непризнанного Приднестровья Игоря Смирнова, после чего перебрался в Москву. С 2014 года Гратов помогает террористам на Донбассе.

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Цаплиенко пишет: "Настоящий полковник старается изо всех сил изобразить из себя свадебного генерала. "Да что ж я там незаконного делал?" - панибратски говорил Саныч контрразведчикам, задержавшим его. - "Медали юбилейные раздавал, и всё".

Нет, не всё.

Вот выдержки из инструкции, которую полковник Гратов передал из Москвы в неспокойный Донецк - вдумайтесь! - еще в начале четырнадцатого. Когда войны на Донбассе, казалось, можно было избежать. Обратите внимание. В инструкции содержатся также подсказки боевикам, как избежать наказания. Орфография сохранена:

"БТР нужно жечь колеса коктейлями по одному борту. Соответственно, группы должны быть далеко не только в областной госадминистрации, а УЖЕ бродить по городу в гражданском. Срочно всех с бутылками бензина в одном кармане и платком в другом кармане (нет состава преступления до втыкания платка в горлышко) на крыши домов вокруг ОГА - они должны просто КИДАТЬ и КИДАТЬ коктейли на головы Хунты".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Сотрудников ФСБ Кузнецова и Кулуба подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины, - СБУ. ВИДЕО

По словам журналиста, Гратов был одним из тех, кого послали на Донбасс разжигать войну.

"Сначала - "коктейлями Молотова". Потом - чем-то потяжелее и помощнее. Летом 15-го Гратова снимали на блокпосту, перед которым был установлен плакат: "Укропы, добро пожаловать в ад!" А ведь золотые слова, правдивые. За блокпостом действительно начинался ад, обустраивать который и прислали сюда из Москвы полковника Саныча", - пишет журналист.

Он добавляет, что Гратов был под Иловайском во время прямого российского вторжения на территорию Украины.

"В его портфолио масса фотографий со знаменитыми донбасскими мясниками. Живыми и мертвыми. Гратов с Моторолой. Гратов с Гиви. Гратов с Мозговым… С Безлером… С Захарченко… Кстати, во время гулянок покойный Моторола, бывало, хвастался своим фото с Гратовым. В одной руке - "бухло", в другой - глянцевый Саныч", - добавил Цаплиенко.

Контрразведка СБУ задержала друга Моторолы, Гиви и Захарченко - полковника ВДВ РФ Гратова, - журналист 01




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забавно как кацапы дрочили на отфотошопленное фото, кацапа можно развести как ребненка
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Важливо, щоб і далі гратов залишався другом моторили і гави. Друзів розлучати не гоже. То ж, якщо їх не можна повернути на цей світ, то цього слід відправити на той.
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Отчего же не сделали так, чтобы друзья встретились и больше никогда не расставались?
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Согласен! За такого жирного кота можно выменять много наших! А потом... Потом все равно - Гратову в жопу гранату! Но, это когда их - таких Гратовых, Украина всех судить будет
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Был бы действующий -тогда да, а так, пенсионер (военный), будут только на жалость давить и как доказательство бесчеловечности хунты
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А ему готовы выдвинуть реальные обвинения, кроме подделки паспорта и незаконного перехода границы ? Наличие каких бы то ни было друзей не является уголовным преступлением.
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конь педальный обуждай это со своими опарышами на помойке рамблера....
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Ты думаешь,мокша,ежели его уже "вели",то только лишь за подделку документов? Почему мордва-такая тупорылая? Лишняя хромосома,да?

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ну так тупое же до безобразия.... даже нельзя написать что раскинь мозгами по асфальту из за их полного отсутствия
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да нет скорее вера
в братьев на век
Старшимй брат и сестра Украина
хохлы хунта
кастрюли и Майдан
Доскакались...
а оказалось скакал все время он и доскакался между Россией ДНР-МПР...транзитом через Украину...
полковник а дурак...
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ему и этого у нас на зоне хватит,там ему братва и обвинения выдвинет...
не ссы,всё будет по закону,как он по закону в Донецке делал...
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Ты бы внимательно читал, что на него уже полно показаний. Так, что начинайте врать.
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Причем мы показываем, что не звери как кацапы, мы не взрываем, а просто задерживаем и будем судить
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...придётся в длинную очередь становиться...
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Мое мнение что такую одурманенную вату надо принудительно загонять в дурку и там колоть
химией чтобы на выходе был продукт как в фильме Киндза-за на Альфа Центавре: нюхающий цветочки
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Да никакая он не "одурманенная вата" -- он зарабатывает деньги так, как только умеет, как и большинство там, вот и все.
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Можно на кол или на смэрэку. Экология прежде всего по киотскому протоколу.
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И зачеи "на смереке" такое дерьмо? Только - под смереку, пущай удобряет.
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"В его портфолио масса фотографий со знаменитыми донбасскими мясниками. Живыми и мертвыми." Источник: https://censor.net.ua/p4470
Правильно так: "Пока живыми и уже мертвыми...."
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И опять наивный вопрос: он при задержании случайно не сопротивлялся? бежать не пытался?...жаль!!! все равно ведь "ихтамнет" - можно было потом руками разводит "не знаем, не встречали, не в курсе". А так ведь рано или поздно отпустят или поменяют, вот они и не боятся "хунты", прут, как тараканы.
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А поговорить под протокол?

Не-не-не. Ценный вася. Письма там в госдуру писал. Это вам не моторыло или гива, которые двух слов без мата связать не могли.
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Теоретически - ты 1000% прав, но, зная наши реалии - берет меня сомнение, что будет так. Хотя я - конечно же "ЗА"!
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Игорь, недавно была инфа, и на Цензоре в том числе, что в украинских тюрьмах содержатся сотни ихтамнетов. Потому не стоит особо верить в зрадофильское " барыга всех отпустил и менять наших бойцов не на кого".

Вот на хуйловском МК например пишут. http://www.mk.ru/social/2017/05/24/cotni-rossiyskikh-voennoplennykh-na-ukraine-okazalis-nichimi.html
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У этого пидо-полковника и на "Фейсбуке" страница имеется.Догулялась тварь пришибленная.

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Почему "подкацапника"? Настоящего,чистокровного кацапа.

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У нас самая плохая статья грозящая пожизненным ето оскорбление или покушение на госслужащего судью или депутата. А массовое убийство, терроризм, пытки и тд ето от 1 года условно до 11 лет (если адвокаты судье денег не занесут) тюрьмы...
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Сегодня на Ул Мазепы стоит какойто пенсионер с военной выправкой и разложил военные ремни для продажи. Вот гдето он эти ремни берет. Рядом метрах в 50 стоит авто с полицией- Рекс приехал. И на деда нуль внимания.
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В аэропорту Одессы разгрузились самолеты НАТО

Американский C-130J Геркулес днем привез дюжину спецов-водолазов, а около 18:30 венгерский C-17A Globemaster III доставил к нам несколько десятков военнослужащих других специальностей и снаряжение для учений, - говорится в сообщении.




http://korrespondent.net/city/odessa/3867361-v-aeroportu-odessy-razghruzylys-samolety-nato#8
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" Контрразведка СБУ задержала друга Моторолы, Гиви и Захарченко - полковника ВДВ РФ Гратова "

И шо дальше ? А дальше будет звонок с кремля и хтось наложит в штаны от страха
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как то странно??не кажется тебе??ложат(в штаны) в украине а почему то раша в говне утопает??(и как это объяснить??)или ты опечатался??хотел написать что в украине давно положили на рашу а на кремль и подавну.P.S:почему и беситесь кацы грёбаные
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А за этих как бесились, когда я сказал про то, что им статью найдут. Спрятался ннн и им подобные.
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всё верно!!в цивилизованном мире никто сразу и по максимуму не делает!!всё вежливо и тихо!!а вот в оконцовке ток удивляешся что вменяли почти ничего а в финале вышел максимум.(неважно денежный штраф или какое другое наказание)
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Место рядом с гЫвей и мотопопой забронировал?
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они из космоса и с беспилотников видят все прекрасно
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Одно дело когда видит клерк и можно промолчать и совсем другое когда этого посадят в клетку и обклеют ее плакатами с фотками террористов .
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эти факты неизвестны только на раиси,но документальное подтверждение конечно нужно, для последующего суда
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Если послушать наших , живущих за границей , то информацию про Украину там получают довольно искаженную , а общественное мнение там учитывают побольше чем у нас .
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а что? за границей (не в раиси)нет возможности смотреть Украинское телевидение,нет интернета? "у наших"?
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Наши смотрят , но они не формируют местное общественное мнение .
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ну,это понятно,мы тоже про войну в Чечне и в Грузии не все знали,информация была с подачи рашки искаженнаясейчас спустя 3 лет с начала агрессии в мире те кто интересуются мировой политикой стали более понятливее в этом вопросе,а кто не итересуется,тот и не будет...
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А мне не хочется, чтобы такие случаи обнародовали, задерживали, судили, под охраной возили. Новость для меня была бы положительной в таком ключе - было обнаружено расчленённое тело российского террориста полковника Гратова. Его пытали и убили преступные спецслужбы ДНР/ЛНР. Эти "полковники" должны бояться собственной тени и быть на измене на на любой территории. Как евреи центра Визенталя тупо уничтожали нацистов везде спустя много лет после войны.
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яйца выродку в дверь и голубчик все про всех расскажет и сдаст.
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Настоящий русский. Больше и сказать нечего.
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спитая морда. в алкогольном угаре на авось надеялся.
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А вообще это свидетельство того , что дорога через Украину им кажется легче чем через Молдову .
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Юра, или настолько долбоёб, что для покичиться потом перед сослуживцами, мол "сатри как я укропов наебал", попёрся через Украины.
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Да он рад, "по самы небалуи...". В тюрьме люди долго живут ... Он же ж прекрасно знает - "русские своих не бросают...". До самой смерти... А смерть приходит к "русским" неожиданно - мина в лифте, "скороспелый сердечный приступ", "Шмель", или "полёт с 5-го этажа"...
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Теперь Штатов отличный свидетель для Гааги. Реально путин будет выть.
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как говорят обменный фонд, хотя ублюдка для Гааги попридержать надо бы.
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интересно во сколько шайтанат оценит эту тварь
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Это не тот-ли "Саныч", который фигурировал в телефонных разговорах по малазийскому Боингу?
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Вроде тот , Гратов Валерий Александрович / Gratov Valerij Aleksandrovich

https://terror.in.ua/wanted/gratov-valeriy-aleksandrovich-gratov-valerij-aleks.6960/
13 февр. 2015 г. - Cбитый Boeing-777 рейса MH-17 · Расстрелянная маршрутка под ... Гратов Валерий Александрович / Gratov Valerij Aleksandrovich.
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які "одушєвльонньіє" ліца мордьі у цих любителів брати штурмом магазини Метро...
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Український суд назначить штраф у 100 гривень і відпустять з почестями, може ще Порошенко, як агентам КГБ Савченко і Герезі дасть "Героя України"!
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Це все, звісно, дуже цікаво, але коли буде арештовано Ахмєтава, Кернеса, Калєснікава, Лукаш, таваріщя Бойка, спалено живцем Гіркіна та інших Януковичів?
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Їх арештовувати неможна це недоторкані друзі Порошенка!
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Паспорт украинский. Добротно сделанный мастером своего дела" - И сколько "консервов"с такими паспортами ещё гуляют по Украине и вне?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныКонтрразведка СБУ задержала друга Моторолы, Гиви и Захарченко - полковника ВДВ РФ Гратова, - журналист. ФОТО
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