 "Мы пока не почувствовали перемен в поведении России", - Порошенко - Тиллерсону. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном в Киеве. Тезисы главы государства приводит его пресс-секретарь Святослав Цеголко в Twitter.
"Мы пока не почувствовали перемен в поведении России", - сказал Порошенко. Президент убежден, что участие в переговорах по Донбассу новоназначенного специального представителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера ускорит их.
"Мы скоординировали наши дальнейшие действия по деоккупации Украины", - заявил Президент после переговоров с Тиллерсоном.
Напомним, 9 июля государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон осуществляет визит в Киев.
(Фото со страницы Svyatoslav Tsegolko)
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ПыСы. И ещё. Как тебе фотка с прифотошопленным на пустой стульчик хуйлом на Ж-20, которую пропагандонгы ваши расшарили?
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Почему Порошенко был назначен министром экономического развития и торговли, сколько времени был и почему ушел?
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Платівку зміни, вірний Йулінець!
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Про Крым ни слова!С Даунбасца вероятнее всего,хуйло свалит,и очень скоро!
Что в замен,в Германии договорились.
Но дунбац даунбацом,там разруха и полный здец.
А Крым?
Ребятки вобщето все началось с Крыма,и решать вопрос надо комплексно!
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