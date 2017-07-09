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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (13351) Россия (71317) США (12926) Тиллерсон (125)

 "Мы пока не почувствовали перемен в поведении России", - Порошенко - Тиллерсону. ФОТО

Украина пока не увидела перемен в поведении России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном в Киеве. Тезисы главы государства приводит его пресс-секретарь Святослав Цеголко в Twitter.

"Мы пока не почувствовали перемен в поведении России", - сказал Порошенко. Президент убежден, что участие в переговорах по Донбассу новоназначенного специального представителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера ускорит их.

"Мы скоординировали наши дальнейшие действия по деоккупации Украины", - заявил Президент после переговоров с Тиллерсоном.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тиллерсон назначил экс-постпреда США при НАТО Волкера специальным представителем по Украине

Напомним, 9 июля государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон осуществляет визит в Киев.


Мы пока не почувствовали перемен в поведении России, - Порошенко - Тиллерсону 01Мы пока не почувствовали перемен в поведении России, - Порошенко - Тиллерсону 02

(Фото со страницы Svyatoslav Tsegolko)
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Надеюсь.Пораженку он обьяснил.Страна не хочет жить по понятиям.Мы хотим жить как нормальные люди.Петя следующий майдан не будет уже мирным.Хуйло не поможет.Люди стали другими,есть люди которые научат нас воевать и станут рядом.
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И снова кремлевская песня про майдан Слышишь ,майданщик, когда выходить?
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135 по счету да. матькивщина каждую неделю анонсирует.
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Тут пасеться купа ФСБшних троляк і пишуть вони не стільки для нас, скільки для кацапів. Кацапи ж лазять по нашим сайтам, отже мусять бачити, як тут ненавидять Порошенка і який тут срач, а отже, раша острів благодаті та стабільності, а Пуйло геній всіх часів та народів. "Мы пока не почувствовали изменений в поведении России", - Порошенко - Тиллерсону - Цензор.НЕТ 7795
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Да не. Пишут как раз для недалеких из секты зрады. Кацапы не могут читать цензор ,он у них заблокирован.
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Если честно - можем. Правда для этого надо пару лишних раз кликнуть мышкой...
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Да это не проблема и для любого пользователя "Оперы" или "Хрома". Соответственно "турборежим" в первом и специальное дополнение во втором. Может в других браузерах тоже есть способы, но я ими не пользуюсь и не искал.
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обходить блокировки что бы попасть на сайт нанавистных "хахлов" - это жесть
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Саня, видел, какой фуфлыжный авианосец бритты построили? Не то, что кузя-уничтожитель руссосамолётов.

ПыСы. И ещё. Как тебе фотка с прифотошопленным на пустой стульчик хуйлом на Ж-20, которую пропагандонгы ваши расшарили?
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Ну так если вы все знаете вам мимо.Кацапі тоже альтернативы не приемлют))))
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Хочешь жить , как нормальные ,так иди работать и зарабатывать ,а не скулить сутками на цензоре.
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Ты незная чем я занимаюсь выдаешь рекомендации.У кивы на подработке)))
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А зачем мне знать ? Я по твоим высерам вижу. Здесь ноют в основном лузеры,которые не хотели учиться в свое время ,а теперь улицы метут и завидуют более удачливым. Заруби на носу - тебе НИКТО и НИЧЕГО не должен. Учись заработать САМ , БЕЗ посторонней помощи.
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Тебе меня не учить.Я не собираюсь своим детям страну взяточников.Наведи хоть в Киеве порядок ,потом меня попыттаешься учить.
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Тебя уже не научишь.....медицина бессильна. Это КЛИНИКА.
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погоны снимай хоть иногда.Хотя зачем.Вы уже рождаетесь с ними.
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Сколько времени Порошенко был в ПР и почему ушел?
Почему Порошенко был назначен министром экономического развития и торговли, сколько времени был и почему ушел?
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А где заводик? У вас там на лубянке экономят на бумаге и новых методичек давно не печатают ?
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У тебе на губках шось біленьке-чоколад, білий???
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Який уже 3 місяць як зачинено.
Платівку зміни, вірний Йулінець!
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у кацапов и просто ваты сегодня обострение)
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а с хрена кацапам что тот менять, если их текущее положение на Донбассе устраивает? Как и пэцю, впрочем...
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Как я и говорил,нагнули!
Про Крым ни слова!С Даунбасца вероятнее всего,хуйло свалит,и очень скоро!
Что в замен,в Германии договорились.
Но дунбац даунбацом,там разруха и полный здец.
А Крым?
Ребятки вобщето все началось с Крыма,и решать вопрос надо комплексно!
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В заголовке статьи? В тексте статьи или во время их встречи?
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А чего Путлеру менять, его все устраивает - Украина бесплатно валит Лугодонии э/энергию и воду, платит им пенсии и пособия, ведет с ними торговлю на крови. Красотень....
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А мы не увидели изменения в твоём поведении, Пэдро. Чтобы Хуйло изменило своё поведение - делай что нибудь в его отношении. Визовый режим с мордором, например. Торговая блокада... Ну, ты жеж умный, как говорят...
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Пока хуйло у власти, ни каких глобальных изменений и не будет. А он будет у власти пока живой . Так что чем раньше Вова-моль сдохнет , тем быстрее всем лучше будет.
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Лицемерный Запад не хочет сильно давить на Путлера, в основном слова да слабенькие санкции, вот Путлер и борзеет.
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Думаю ,что всем было бы выгодно,если бы Петя действительно стал Президентом с большой буквы.И разогнал вокруг дерьмо которое окружило его со всех сторон.Народ поддержал бы,дали бы ему авансом амнистию и остальных сажай и на рашку отправляй.И народ избрал бы его на второй срок.Потому что все претенденты...как бы...не хочется матюкаться.Но на это способен только человек,не испорченный бесповоротно,звоном монет...
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вата, ты уже за украинской пенсией сходило?
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Мы пока не почувствовали перемен в поведении России", - Порошенко - Тиллерсону. ФОТО
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