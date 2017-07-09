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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:конфликт (727) Николаев (1293) стрельба (2401)

 Стрельба в Николаеве: один человек погиб, двое ранены. ФОТОрепортаж

В центре Николаева вчера вечером произошел вооруженный конфликт, в результате которого один человек погиб, еще двое получили ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации полиции Николаевской области.

В субботу, 8 июля, около 22:37 местные правоохранители получили сообщение о госпитализации трех мужчин неславянской внешности в возрасте 29, 31 и 44 года.

У двоих пострадавших были зафиксированы огнестрельные ранения в бедро и голень. Третий мужчина, доставленный в медучреждение с травмами головы, резаной раной лба и ранениями ноги, впоследствии скончался, не приходя в сознание.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Соборной и Адмиральской. Свидетели рассказали полицейским, что между мужчинами произошел конфликт со стрельбой. Ни один из участников конфликта в полицию не обращался.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за вырубки леса ночью на Оболони произошло столкновение со стрельбой. ФОТОрепортаж

В ходе осмотра места происшествия правоохранители изъяли оружие и гильзы и направили их на экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть), предусматривающей наказание в виде тюремного заключения на срок от семи до десяти лет. Также решается вопрос дополнительной квалификации произошедшего.

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твои вылупки нажрались когда тебя кабысдозха зачинали
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Пусть стреляют где-то там, высоко в горах, но...не в нашем районе.
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В Украине парадокс.Все вооружены ,кроме граждан Украины.И менты на каждом углу ноют ,что нельзя.Когда начнут стрелять,нормальный гражданин должен ждать пока патрульные приедут с трясущимися руками?Если вообще приедут.
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Нет конечно - вытаскивать пулемёт - и палить. Как все нормальные граждане.
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Вы знаете если пару вот таких как эти чурки или бандюки положили бы,крепко бы в следующий раз призадумались.А не приезжает п..ка извините и незнает с какой стороны у нее кобура.
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Нет конечно . Сиди и жди как все нормальные гряждане . Пока приедут. Зелёные человечики из козлостана . Адиннарот же . Так ваше х.йло вчера ОПЯТЬ сказало. Сильно зачастило . Совки короче . Какой им пулемёт . Им колорадские ленты подавай ............
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Так а я ж о чём? Бери пулемёт и строчи!Есть вероятность, что среди "настроченных" тобой могут быть и "зелёные человечки".

И вообще, в Германии, например, именно потому и нету "зелёных человечков" и преступность низкая, что вся немчура ходит по улицам со шмайсерами наперевес и постреливает время от времени.
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Та да .Ты прямо как один ментовский министр год назад пел . Зачем нам равняться на Швейцарию или Эстонию (Европейские республики ) .Нам нужно равняться на Англию и Японию ( давние монархии) , где мол и хоплофобы при власти и менты в почёте. Осталось только нам МОНАРХИЮ у себя забацать . Пэця кстати будет НЕ против . Он же и продвигает эту идею
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Послушай дорогой.
Я Живу недалеко от двух супермагазинов.
В судебном порядке,скасувалы запрет на торговлю синькой после 23 00.
На парапетиках возле магазейнов,идет пьянка до самого утра,причем после излияния,бьют хари друг другу мама не горюй.
Теперь представь,что этих индивидумов,вооружить?!!!
Место положения,Центр города Киева!
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К чему обобщения всех.Поехали в пятницу я тебе кучу мусоров с пистолетами покажу пьяных в драбадан в саунах.Не надо лицимерить.
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Чисто ментовская песня. Нашим гражданам низзя. Они же все тут алкашня и наркоманы . А если кто здоровый есть -то почему ещё не в окопах ? А менты у нас все непьющие , некурящие , одинраз женатые и жуткие патриоты Украины Они и тут сидят - под хоплофобов косят. Свидетели Кришны и Буддийские монахи поголовно (
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Тут за петю они и топят .Они как огня боятся свободных Граждан Украины еще и при оружии .Если это настанет,мусора все свалят в парашу,как беркута))))))
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....И кто тогда магазины Рошен караулить останется ?
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Ну вот где, сука, сказано, что нужно раздавать оружие всем желающим? Кто говорил, что любой алкаш, придет в магазин и сможет купить ствол как батон хлеба? Где вы дауны, всего этого поначитались?
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Оно думает, что к нему прийдут домой и будут умолять взять пистолет, причем бесплатно.
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Этих индивидуумов вооружить... Ты знаешь сколько стоит пистолет если его покупать легально?
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Он даже не представляет себе что нужно проходить медкомиссию в ментовской поликлинике , а не в районной
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Тебе лично,зачем ствол?
Просто ответь сам себе на этот вопрос!
Что бы был?
Так кипи себе дробовик,гораздо эффективнее,как для защиты дома от посягательств полохих парней.
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Шоб такие идиоты не задавали подобных вопросов. В машине возить. Два дробовика, которые у меня уже есть, в машине возить не удобно, да и пользоватся тоже.
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Ладно Лэвко дурко не идиот!
Скажи мне зачем тебе в машине два дробовика?
Кто на тебя нападал?
И сколько раз ты воспользовался этими дробовиками.
Хотя уверен,что максимум,что у тебя есть,это игрушечный пестик,которым ты дома в подушку стрЫлаешь!
Далее,ты уже не особо в норме,понимаешь.И тебе короткоствол?
Ты когда брешешь,ты старайся проводить логическую цепь!
Прежде всего вопрос ЗАЧЕМ?!
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Можна подумати,що в Молодові мегше бухають та чистять один одному пики.А там з 1992 року у громадян в кишені зброя.
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а так они бухали возле круглосуточных аптек - это не показатель , желающий нажраться всегда найдет где
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дЫбил, для приолбретения оружия надо несколько простых вещей:
1. иметь $1500?
2. достичь возраста 25 лет,
3. служить в ПОО, ВСУ, НГ или ранее проходить службу по призыву.
4. в противном случае пройти специальную подготовку за $150
5. пройти проверку у психолога и наркорлога.
6. Не пребывать на учете в дурке и наркодиспансере.
7. Не иметь судимостей или снятую судимость.
8. справку от офтальмолога, что ты не слепой.
9. Справку от участкового, что ты не "злоупотребляешь",
Это адресовано дЫбилу "неизвестному" 13:49
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Товарищ Амаргиналец, ты Украину с Юсами не путай. тут Тыр-тырУки-неуки такой Закон напишут, что вместо пистолетов можно будет приобретать только рогатки и то винницкого производства.
Ты только посмотри на дыбилов какие они поправки приняли до админКодекса в части ужесточения штрафов за нарушение ПДД. Все вспомнили а то, что номера закрыты сеткой - пох*й, что каждая срань господняя нацепит по 18 фар, что невозможно ехать - пох*уй. Розметки нет - да Пох*й.
Так, что не боись...
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люди везде одинаковые...появятся пушки появится фактор который изменит мышление и станет как в юэсэй. мозги у всех людей одинаковые а на их образ мысли влияет внешняя среда и только
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Не дыбилу!
На кой тебе ствол?
Что ты с ним делать будешь,от кого отстреливаться?
И еще не дыбилу,я извиняюсь.
Вот весь тот список что ты наваял,засунь себе в стрЫлялку.
Что бы владеть короткостволом,нужен ЗАКОН!!!
На каких основания и при каких ситуациях,этим оружием можно воспользоваться.
Дабы не дыбил,не плакал ближайшие лет 15 на общаке,это если жив останется!
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отлично - вооружить, и через пару недель останутся не толпы индивидуумов, а пара другая.
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Насмешил! Не гони пургу от правящей верхушки Украины!
Ты можешь себе представить, что эти "синяки" купят себе за 25 000 грывень писталет и пойдут бухать возле универсама?
Ты нормальный?
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Да пох,на твои кастовые деления!
Или ты считаешь,что комерс,лучше алканавта!
Под магазином,уточняю,бухают,так называемые "Мидлы",которые к месту и не к месту хотят показать свою крутизну!
Или бля ты думаешь,на форсированных тачках пьяные в жопу,бомжи ездят?
И при чем здесь верхушка?
Верхушка,как раз под выборы пестики и выдаст!
Просто вопрос?
От кого ты будешь защищаться короткостволом?
Заметь,после ножа,короткоствол самое не удобное оружие для не профессионала!
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рабам оружие не дадут никогда.
вот когда в Украине появится настоящее гражданское общество, а не нынешние терпилы, тогда и будет право на свободное ношение оружия.
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Скорее всего бандюки нарвались на "добычу" не по зубам. Если так, очередной повод для легализации права граждан Украины на владение, ношение и применения оружия в целях самообороны. Это классика
Стрельба в Николаеве: один человек погиб, двое ранены - Цензор.НЕТ 6206
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ващета мистер Джон Браунинг...но видимо всем както похел на детали
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А при чем тут Браунинг ? Про Браунинга до конца XIX не слышали. Хочешь быть умнее всех - очки купи, а потом умничай, прохфесссор
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Кажется, совсем недавно, была истерика, что эти самые, с трясущимися руками, отмудохали бравых ветеранов "Донбасса"...
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Страшно жить становится ,
Это теперь каждый возбуждённый , может пальнуть в чела, даже за не понравившееся лиСо ))
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Тебе в кацапии нечего бояться-схватят,зароют даже чихнуть не успеешь.Иди метай коровяки спокойно .
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Ты во всех видишь ДРГ противника?
А потом с корешем водки нет стучите админу что вас абители!
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Нее, это не кацахол, тот всегда пишет на укрмове, типо поцреот...
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да он это. уже успел отметится в топике пр стрельбу.
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А сколько у него ВСЕГО ников ? Кто то считал ? Я знаю - Кацахол,, Кацахол-2 , Андрей Беляев ****, Водки нет , Shokolad, Гага Питич, Стрелкун ? Это ж сколько ников у одного ЕДИНСТВЕННОГО шоколадного бота ?
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Не надо бояться. Руцький ОПОП не стреляет только дубинами, ну или "берцами" по ребрам
Стрельба в Николаеве: один человек погиб, двое ранены - Цензор.НЕТ 3871
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И оборзели до предела. Никогда раньше не общался близко с ними. Недавно пришлось. Жуткий и подленький народец.
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трех мужчин неславянской внешности

Шахтеры с трактористами?
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Ещё покойный Чайка напустил в Николаев всяких чебуреков ,теперь пожинаем плоды ...
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сообщение о госпитализации трех мужчин неславянской внешности Источник:https://censor.net.ua/p447060
РАЗ ТРОЕ, ТО ЧУРБАНИСТАН !!!
СМЕЛЫЕ КОГДА В СТАЕ И УСЦЫКАЮТСЯ КОГДА ПООДИНОЧКЕ...



.
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Igor Strl

Мы не Германия, что бы они (негры и пр. ) оседали в Украине, где месячная пенсия украинца равна однодневному германскому пособию для наводнивших Европу беженцев....
- 35 евроцентов
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Чурки резвятся, видимо начался передел после ареста Наума.
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А что, Наума "приняли"?
Ну, это же братан Кинаха. Неужели сдал? А как поживает "Тазик"?
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неужели понаехавшие азеро-армяно-чечено паразити кришуемие аваковцами перестреляли друг друга?
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Пшла нах, Кобыла. Понаехавшие - такие же как ты, бЫдло, понаехавшее в Польшу.
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Вопрос - Кто такой шляхтич?
Ответ - Тот кто с шабелькой!
вопрос - А кто у с шабелькой?
Ответ - Тот, кто способен и может защитить себя и страну!
Торгашей вон из храма!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСтрельба в Николаеве: один человек погиб, двое ранены. ФОТОрепортаж
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