 Стрельба в Николаеве: один человек погиб, двое ранены. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации полиции Николаевской области.
В субботу, 8 июля, около 22:37 местные правоохранители получили сообщение о госпитализации трех мужчин неславянской внешности в возрасте 29, 31 и 44 года.
У двоих пострадавших были зафиксированы огнестрельные ранения в бедро и голень. Третий мужчина, доставленный в медучреждение с травмами головы, резаной раной лба и ранениями ноги, впоследствии скончался, не приходя в сознание.
Инцидент произошел на перекрестке улиц Соборной и Адмиральской. Свидетели рассказали полицейским, что между мужчинами произошел конфликт со стрельбой. Ни один из участников конфликта в полицию не обращался.
В ходе осмотра места происшествия правоохранители изъяли оружие и гильзы и направили их на экспертизу.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть), предусматривающей наказание в виде тюремного заключения на срок от семи до десяти лет. Также решается вопрос дополнительной квалификации произошедшего.
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И вообще, в Германии, например, именно потому и нету "зелёных человечков" и преступность низкая, что вся немчура ходит по улицам со шмайсерами наперевес и постреливает время от времени.
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Я Живу недалеко от двух супермагазинов.
В судебном порядке,скасувалы запрет на торговлю синькой после 23 00.
На парапетиках возле магазейнов,идет пьянка до самого утра,причем после излияния,бьют хари друг другу мама не горюй.
Теперь представь,что этих индивидумов,вооружить?!!!
Место положения,Центр города Киева!
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Просто ответь сам себе на этот вопрос!
Что бы был?
Так кипи себе дробовик,гораздо эффективнее,как для защиты дома от посягательств полохих парней.
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Скажи мне зачем тебе в машине два дробовика?
Кто на тебя нападал?
И сколько раз ты воспользовался этими дробовиками.
Хотя уверен,что максимум,что у тебя есть,это игрушечный пестик,которым ты дома в подушку стрЫлаешь!
Далее,ты уже не особо в норме,понимаешь.И тебе короткоствол?
Ты когда брешешь,ты старайся проводить логическую цепь!
Прежде всего вопрос ЗАЧЕМ?!
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1. иметь $1500?
2. достичь возраста 25 лет,
3. служить в ПОО, ВСУ, НГ или ранее проходить службу по призыву.
4. в противном случае пройти специальную подготовку за $150
5. пройти проверку у психолога и наркорлога.
6. Не пребывать на учете в дурке и наркодиспансере.
7. Не иметь судимостей или снятую судимость.
8. справку от офтальмолога, что ты не слепой.
9. Справку от участкового, что ты не "злоупотребляешь",
Это адресовано дЫбилу "неизвестному" 13:49
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Ты только посмотри на дыбилов какие они поправки приняли до админКодекса в части ужесточения штрафов за нарушение ПДД. Все вспомнили а то, что номера закрыты сеткой - пох*й, что каждая срань господняя нацепит по 18 фар, что невозможно ехать - пох*уй. Розметки нет - да Пох*й.
Так, что не боись...
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На кой тебе ствол?
Что ты с ним делать будешь,от кого отстреливаться?
И еще не дыбилу,я извиняюсь.
Вот весь тот список что ты наваял,засунь себе в стрЫлялку.
Что бы владеть короткостволом,нужен ЗАКОН!!!
На каких основания и при каких ситуациях,этим оружием можно воспользоваться.
Дабы не дыбил,не плакал ближайшие лет 15 на общаке,это если жив останется!
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Ты можешь себе представить, что эти "синяки" купят себе за 25 000 грывень писталет и пойдут бухать возле универсама?
Ты нормальный?
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Или ты считаешь,что комерс,лучше алканавта!
Под магазином,уточняю,бухают,так называемые "Мидлы",которые к месту и не к месту хотят показать свою крутизну!
Или бля ты думаешь,на форсированных тачках пьяные в жопу,бомжи ездят?
И при чем здесь верхушка?
Верхушка,как раз под выборы пестики и выдаст!
Просто вопрос?
От кого ты будешь защищаться короткостволом?
Заметь,после ножа,короткоствол самое не удобное оружие для не профессионала!
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вот когда в Украине появится настоящее гражданское общество, а не нынешние терпилы, тогда и будет право на свободное ношение оружия.
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Это теперь каждый возбуждённый , может пальнуть в чела, даже за не понравившееся лиСо ))
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А потом с корешем водки нет стучите админу что вас абители!
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Шахтеры с трактористами?
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РАЗ ТРОЕ, ТО ЧУРБАНИСТАН !!!
СМЕЛЫЕ КОГДА В СТАЕ И УСЦЫКАЮТСЯ КОГДА ПООДИНОЧКЕ...
.
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Мы не Германия, что бы они (негры и пр. ) оседали в Украине, где месячная пенсия украинца равна однодневному германскому пособию для наводнивших Европу беженцев....
- 35 евроцентов
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Ну, это же братан Кинаха. Неужели сдал? А как поживает "Тазик"?
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Ответ - Тот кто с шабелькой!
вопрос - А кто у с шабелькой?
Ответ - Тот, кто способен и может защитить себя и страну!
Торгашей вон из храма!
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