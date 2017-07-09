 Из-за лобового столкновения легковушек в Донецкой области погибли 2 человека. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, около 11:00 на автодороге Мариуполь - Урзуф в Мангушском районе 26-летний водитель Mercedes-Benz выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с Geely под управлением 35-летнего мужчины.
Водитель и 42-летний пассажир Mercedes-Benz погибли на месте. Водитель Geely в тяжелом состоянии госпитализирован.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).
(Фото полиции Донецкой области)
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А если уж о целосности авто. Знаете, как говорят. Столкнулись однажды, допустим, "Форд Мондео" и 21-я "Волга". Форд в хлам, но все живы."Волга" целёхонькая( хром на бампере слегка поцарапан) и четыре трупа в салоне.
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