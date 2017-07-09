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 Из-за лобового столкновения легковушек в Донецкой области погибли 2 человека. ФОТОрепортаж

В Донецкой области столкнулись два автомобиля. В результате погибли два человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, около 11:00 на автодороге Мариуполь - Урзуф в Мангушском районе 26-летний водитель Mercedes-Benz выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с Geely под управлением 35-летнего мужчины.

Водитель и 42-летний пассажир Mercedes-Benz погибли на месте. Водитель Geely в тяжелом состоянии госпитализирован.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

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Из-за лобового столкновения легковушек в Донецкой области погибли 2 человека 01Из-за лобового столкновения легковушек в Донецкой области погибли 2 человека 02Из-за лобового столкновения легковушек в Донецкой области погибли 2 человека 03

(Фото полиции Донецкой области)
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Через 38 дней я буду там ехать... в Новую Ялту. Буду ехать, а не лететь. И доеду, по назначению.
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Какие африканские болезни нам привезёте?
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Есть единственный риск- малярия. Здесь- эпицентр этого кошмара. Опасен каждый 8-й(восьмой!) укус комара. Для сравнения, в Венесуэлле, при тех же климатических условиях- каждый 200-й. А вот какими болезнями, кроме ботулизма рыбного, вы меня встретите???
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Встретим прохладной погодой. Я сейчас на севере Украины и сейчас одел свитерок. Сюда из Донецкой области не едут, боятся бандеровцев.
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Свитерок? Это хорошо! Обнадеживает. Бо экваториальная жара- надоела уже сейчас. А через 38 дней- достанет окончательно.
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Однако я тоже тут, но каждый день вижу машины с кацапскими номерами 177, 178 и не только.
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Андрей, я думал у Вас контракт на год как минимум? Или придёте в наш порт какой-то?
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Не!!! На этой каторге: три через три. Более выдерживают тока филиппинцы. У них шесть через три.
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Понял. Ну удачи Вам и прихлопывайте каждого восьмого, попытавшегося укусить, комара.
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Спасибочки! Пока- тока два укуса, за 52 дня. Сроки инкубационного периода- уже прошли. То есть- мне повезло, реально. А вот позавчера матросик-поляк прибыл, так его просто сожрали комары, по дороге в порт! Неопытный пацан, не захватил с собой репеллент. Вот он- в группе Огромного Риска!
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А что в контракте по таким раскладам. Бо я ж так понимаю, что если не пронесёт, то он вряд ли с лихорадкой сможет выполнять свои функции. Попадёт на бабки?
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Попадет- Навсегда. Переболевшим малярией- трудно трудоустроится...
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я как вспомню эти хреновы таблетки Лариам и деприсняк от них, сейчас даже в дрожь бросает!!!
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видимо там не пристёгивались ремнями безпеки.
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Мерседес старый хлам, хуже китайской поделки.
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Предполагаю, что Мерс тоже не ожидал такого пердимонокля: что его на встречке испытывать на прочность сподобятся.
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Шах и мат, любители попинать китайский автопром!
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От киатйской машины ничего не осталось, водитель с травмами, чем гордиться? машина откровенный хлам.
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Тем не менее: 2,0- 0,5 в пользу китайца. После финального свистка судьи-судьбы.
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Сарказм.

А если уж о целосности авто. Знаете, как говорят. Столкнулись однажды, допустим, "Форд Мондео" и 21-я "Волга". Форд в хлам, но все живы."Волга" целёхонькая( хром на бампере слегка поцарапан) и четыре трупа в салоне.
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Во-во! Потому- не надо на всречку! У меня, на "запоре"- тоже хрома с избытком, как дань прошлому байкерству.
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Джили хлам потому, что деформировался салон, я недавно попал в аналогичную аварию и моя машина выдержала удар, хотя я был не пристёгнут, отделался небольшой гемотомой колена, но при этом все двери открылись, салон остался целым. Передок моей машины в хлам, даже двигатель упал, но я цел.
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Ну тут такой ракурс на фото, что оценить повреждения мэрса мы тоже не очень можем. Факт в том, что в жульке водитель может и выжить, а в мерине два трупа. Понятно, что ситуация нестандартна, но вот тут так вышло.
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Салон как раз у Эмгранда цел, зато по смятию видно что китаец проектировался по современным требованиям, и спас жизнь водиле, а Мерс - старое корыто, угробившее 2-х людей.
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у джилика возможно не было пространства для манёвра, дорога с однополосым движением, тут, или в кювет или самому на встречку, или, если не успел - по тормозам в лобовую (
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияИз-за лобового столкновения легковушек в Донецкой области погибли 2 человека. ФОТОрепортаж
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