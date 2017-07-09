EN|RU|UK
Темы дня: Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова
 Политика Украины, Фоторепортаж
  645  5
Все про:визит (2220) Нацполиция (7984) Национальная гвардия (1204)

 Дополнительные 500 полицейских и бойцов Нацгвардии вышли на дежурство в правительственном квартале Киева. ФОТОрепортаж

В течение 9 и 10 июля 2017 года киевская полиция усилит меры безопасности в правительственном квартале в связи с пребыванием в столице иностранных делегаций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации Национальной полиции.

"В течение 9 и 10 июля 2017 года в Киеве будут находиться члены иностранных делегаций. В связи с этим около 500 полицейских и бойцов Национальной гвардии Украины обеспечивают публичную безопасность и порядок в центральной части города", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что сотрудники полиции патрулируют территорию, прилегающую к Администрации президента, и прилагают максимум усилий для предотвращения чрезвычайных ситуаций и правонарушений.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Госсекретарь США Тиллерсон прибыл в Украину. ВИДЕО

В этой связи правоохранители призывают киевлян и гостей столицы не нарушать требования законодательства, вести себя цивилизованно, относиться друг к другу толерантно, с пониманием относиться к работе правоохранителей и способствовать работникам полиции.

Дополнительные 500 полицейских и бойцов Нацгвардии вышли на дежурство в правительственном квартале Киева 01Дополнительные 500 полицейских и бойцов Нацгвардии вышли на дежурство в правительственном квартале Киева 02Дополнительные 500 полицейских и бойцов Нацгвардии вышли на дежурство в правительственном квартале Киева 03Дополнительные 500 полицейских и бойцов Нацгвардии вышли на дежурство в правительственном квартале Киева 04

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Авакав уже психам оружие выдает. Справка о шизофрении у майора полиции МВД Украины Ильи Кивы.

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну конечно, наверно потому только таким и выдает, только такие будут стрелять во все что прикажет аваков
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да там в мусарке можно эти справки всем выписывать.Зато гражданам Украины,оружие не дай бог перестреляют друг друга.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Человек прошедший АТО пойдет охранять правительственный квартал?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныДополнительные 500 полицейских и бойцов Нацгвардии вышли на дежурство в правительственном квартале Киева. ФОТОрепортаж
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти