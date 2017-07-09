 Дополнительные 500 полицейских и бойцов Нацгвардии вышли на дежурство в правительственном квартале Киева. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации Национальной полиции.
"В течение 9 и 10 июля 2017 года в Киеве будут находиться члены иностранных делегаций. В связи с этим около 500 полицейских и бойцов Национальной гвардии Украины обеспечивают публичную безопасность и порядок в центральной части города", - сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что сотрудники полиции патрулируют территорию, прилегающую к Администрации президента, и прилагают максимум усилий для предотвращения чрезвычайных ситуаций и правонарушений.
В этой связи правоохранители призывают киевлян и гостей столицы не нарушать требования законодательства, вести себя цивилизованно, относиться друг к другу толерантно, с пониманием относиться к работе правоохранителей и способствовать работникам полиции.
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