 Депутаты Европарламента Розатти и Галер посетили Днепр и едут в зону АТО. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщила народный депутат фракции партии "Блок Петра Порошенко" Мария Ионова.
"Сегодня (8 июля. - Ред.) начался визит депутатов Европейского Парламента в Днепр в рамках работы Парламентского комитета ассоциации. Завтра отправляемся в зону АТО, юг Донецкой области", - написала она.
Ионова сообщила, что председатель комитета со стороны Европарламента Дариуш Розатти и член комитета Михаэль Галер начали визит в Днепре с осмотра музея АТО и посещения больницы Мечникова.
Музей особенно поразил фильмом о войне, который демонстрировался в большом помещении на всех четырех стенах, создавая эффект присутствия на месте событий. Он ярко продемонстрировал, насколько неабстрактной и близкой является война, отметила Ионова.
По ее словам, разговаривая между собой, депутаты под впечатлением повторяли: "Можешь ли представить - война в Европе. В ЕВРОПЕ!".
В больнице Мечникова делегацию встречал главный врач Сергей Анатольевич Рыженко.
Представителям Европарламента главврач рассказал об интенсивной работе учреждения, которое, будучи гражданским, уже четвертый год работает по сути военным госпиталем и за это время спасло жизни более 2200 тяжелораненых бойцов и оказал помощь более 14000 раненым военным и гражданским.
Евродепутатам были продемонстрированы пули и элементы шрапнели, изъятые из тел раненых. Кроме того, они воочию убедились, что тяжелораненые поступают в больницы ежедневно.
Розатти, общаясь с журналистами, отметил: "Мы поражены высокопрофессиональной работой персонала больницы и волонтеров, и одновременно расстроены по поводу жертв агрессии и войны. Сегодня мы здесь для того, чтобы продемонстрировать свою солидарность и дружбу с Украиной".
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Подобные слова ПОЗОР для всей Европы. Поляки строят забор что бы защищаться от нас и пугают себя Бандерой, который был их гражданином. Итальянцы сажают в тюрьму наших бойцов за то, что они защищают Европу, а голландцы ни как не могут понять почему МН17 вдруг упал, потому что курят всякую дрянь.
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Значит они до конца не осознали событий.
Политика конечно проститутка , но не надо же опускаться до педофила.
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