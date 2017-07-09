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 Депутаты Европарламента Розатти и Галер посетили Днепр и едут в зону АТО. ФОТОрепортаж

Председатель комитета со стороны Европарламента Дариуш Розатти и член комитета Михаэль Галер в воскресенье, 9 июля, посетят зону Антитеррористической операции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщила народный депутат фракции партии "Блок Петра Порошенко" Мария Ионова.

"Сегодня (8 июля. - Ред.) начался визит депутатов Европейского Парламента в Днепр в рамках работы Парламентского комитета ассоциации. Завтра отправляемся в зону АТО, юг Донецкой области", - написала она.

Ионова сообщила, что председатель комитета со стороны Европарламента Дариуш Розатти и член комитета Михаэль Галер начали визит в Днепре с осмотра музея АТО и посещения больницы Мечникова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко просит Президента Европарламента Таяни дать оценку визитам членов Европарламента в оккупированный Крым и на Донбасс

Музей особенно поразил фильмом о войне, который демонстрировался в большом помещении на всех четырех стенах, создавая эффект присутствия на месте событий. Он ярко продемонстрировал, насколько неабстрактной и близкой является война, отметила Ионова.

По ее словам, разговаривая между собой, депутаты под впечатлением повторяли: "Можешь ли представить - война в Европе. В ЕВРОПЕ!".

В больнице Мечникова делегацию встречал главный врач Сергей Анатольевич Рыженко.

Представителям Европарламента главврач рассказал об интенсивной работе учреждения, которое, будучи гражданским, уже четвертый год работает по сути военным госпиталем и за это время спасло жизни более 2200 тяжелораненых бойцов и оказал помощь более 14000 раненым военным и гражданским.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из зоны АТО в Днепр эвакуированы 5 раненых военнослужащих, - советник председателя Днепровской ОГА Губа

Евродепутатам были продемонстрированы пули и элементы шрапнели, изъятые из тел раненых. Кроме того, они воочию убедились, что тяжелораненые поступают в больницы ежедневно.

Розатти, общаясь с журналистами, отметил: "Мы поражены высокопрофессиональной работой персонала больницы и волонтеров, и одновременно расстроены по поводу жертв агрессии и войны. Сегодня мы здесь для того, чтобы продемонстрировать свою солидарность и дружбу с Украиной".

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ну чтобы познать война это или ато, то таки да в окопы. И не по теме, а Днепр-это круто, молодцы
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Канешна ,они же не диванные воены ,как ты. Ты тока на цензоре шашкой машешь
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Это весь ответ ? А что может ответить кремлевский тролль? В методичках нема аргументов.
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"Можешь ли представить - война в Европе. В ЕВРОПЕ!". (с)

Подобные слова ПОЗОР для всей Европы. Поляки строят забор что бы защищаться от нас и пугают себя Бандерой, который был их гражданином. Итальянцы сажают в тюрьму наших бойцов за то, что они защищают Европу, а голландцы ни как не могут понять почему МН17 вдруг упал, потому что курят всякую дрянь.
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ПОЗОР ЧТО МИРОВЫЕ ЛИДЕРЫ ПОЖАЛИ ВЧЕРА РУКУ ХУЛУ.
Значит они до конца не осознали событий.
Политика конечно проститутка , но не надо же опускаться до педофила.
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Это Днепр детка. ПТН ПНХ. А так. Вода камень точет. А рашку какашку по любому смоет.
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Як у кого, а у мене з голови не може вийти Іловайськ, парад у Києві, мовчанка влади, Гелетей, Муженко, вивід Порошенком, під звуки добивання наших ранених у чагарниках, своїх грошей у панамський офшор... Може європейці не знають про всі ці факти?
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Украна не територія,а країна ,частина євроспільноти
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если они самолетом прилетели и вертолетом в АТО полетят, то потеряют половину впечатлений. лучше всего добираться автобусом или электричкой.
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В мене русофобія починається з 1933-го. Загинули від голоду рідні. Бо ваші "лєнінградскіє продотряди" забирали все, а що не могли забрати - знищували. Мій триріний батько вижив, бо його дід до міста у 1930-му з бабцьою забрали. Їм платили сміттям з елеватору. Один мішок. Тому і вижили
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Страшная история - и об этом надо всему миру расказывать . Так что роботы у МИД много. Только повыгонять надо рыгов из дипломатов. Три года прошло и только сейчас зашевелились. Думаете от патриотизма? От страха что уволят с валютной кормушки.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныДепутаты Европарламента Розатти и Галер посетили Днепр и едут в зону АТО. ФОТОрепортаж
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