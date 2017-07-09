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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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Все про:Киев (17589) лес (397) Оболонь (27) стрельба (2399) застройка (599)

 Из-за вырубки леса ночью на Оболони произошло столкновение со стрельбой. ФОТОрепортаж

В поселке Водогон в Оболонском районе Киева в ночь на 9 июля произошел конфликт со стрельбой между местными жителями и неизвестными, которые вырубали лес.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил начальник управления патрульной полиции Киева Юрий Зозуля.

"Произошел конфликт между местными жителями и неустановленными лицами, которые вырубали лес. Произошло это около 4 утра. Они начали пилить сосны, рубать их. Местные жители вышли на конфликт. К моменту прибытия патрульных со стороны лесорубов прозвучало несколько выстрелов, предварительно, из травматического оружия. Человек, который стрелял никого не ранил и был задержан. Затем человек в состоянии алкогольного опьянения на грузовике начал ехать на толпу людей, которые там стояли. То есть, и протестующие, и те, кто лес вырубал", - сказал он.

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По словам Зозули, грузовик повредил 4 автомобиля. Один из них вылетел в кювет и перевернулся. После этого водитель нацелился на толпу, однако полиция его задержала.

"Было принято решение остановить транспорт путем его повреждения. Было осуществлено несколько выстрелов в двигатель и в колеса автомобиля за счет чего автомобиль был остановлен", - добавил начальник патрульной полиции.

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В комментарии "Громадському" местный житель Сергей рассказал: "Мы проснулись в половине 4 утра, здесь уже валили деревья - прямо на дом и дорогу. Подъезды были заблокированы, чтобы мы не могли выйти".

"Эта история длится еще с 2013 года. Если это законно, то почему тогда таким образом - на рассвете вот так повалить деревья. Застройщик создал общественную организацию и продвигает идею, что здесь якобы надо построить какой-то парк, но мы против - зачем он нам, когда здесь есть лес?", - говорит местная жительница Марина.

На данный момент выясняются все обстоятельства происшествия. Потерпевших в результате инцидента нет.

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Тому, що влада закон не поважає, а якщо його не поважає влада, то його ніхто поважати не буде.
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Этих @бучих "лесорубов" надо только отстреливать. Другие может задумаются.
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Как вариант - обрубывать руки и ноги тем, чем валили деревья...
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Грошей накрали,тепер треба ліс вирубати,людей перестріляти та побудувати на тій територіїї якийсь будиночок-хатинку,щоб мільйонерам було де з повіями розважатись.
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а скажи мені татишо, ти хоч раз у житті мав класну повію, платив гроші. Тілько чесно, татишо.
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Кто афтар текста статьи? Как связать воедино букафки предложений четвертого и пятого абзаца?
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Человек хоть чтото сделал как умел, уже молодец несмотря на лай продажных.
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У меня всё связалось...конкретно, какие замечания?
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Странно, а в энтих Эвропах водятлов на грузовиках, которые пытаются людей давить, мочат сразу за рулем, а не по колесам стреляют...
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100% якась афера..
Класика жанру, в недільний ранок спиляти дерева, а в понеділок в 8-30 приняти рішення про передачу звільненої землі комусь у власність...
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дружок сынка сабаковского, который в пассажира бимера стрелял.
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Олийныка обвинили в убийстве, а Зозуля там тоже заресовался. По-ходу, сколько там пуль в бэху всадили и сколько расстреляли по окружающей среде? Был там Зозуля, сразу после скандала он сдрыснул за бугор.
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Алла , ты же училка школьная ,,,. ученики выражаться нехорошими словами научили ?, , морсак.-.не форева , бо вульгарная ,,, , но , путин.-.хуйло , , ,так можно
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зы: он тогда сдрыснул за бугор, а это опять вылез.
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Не важно откуда этот даун в подростковом возрасте. К сожалению других в полицаи не берут...
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ЗІ: та і весь он скорее на кацапа какого похож или удмурта чем на львовянина.
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А что?Стрельба и этот боевик произошел из за машины из поддонами?Почему не ловят тех кто срубил и распилил лес?Выходит что если везеш в машине мототок их деревяной ручкой то тебя могут обвинить у вырубке леса и расстрелять.
Не страна а дурдом,нам не точто в Европу нам даже в дикарские племена путь заказан.
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Ччитай внимательно текст, может поймёшь, почему стреляли.
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Странно. По одному из телеканалов сказали что водитель грузовика, из местных жителей. И протаранил он машины пидаров, валящих лес. А мусора тупо расстреляли ЗИЛок. Мутит что-то зозуля. Наверное получил указку "мочить" местных, чтоб не мешали крысам лес гробить.
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Зозуля это додельник сынка собаковского, он не может не мутить
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Вполне может быть, поскольку машины, которые он таранил стояли в лесопарковой зоне.
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Який президент -така й влада. Ні на х.... вони не здатні, крім красти і язиками бла-бла-бла. Банда в Украіні робить що хоче -ліс рубає, пісок миє, будує. де заманеться. Нема кому народ підняти, та так, щоб вся ця мразота з Банковоі не знала в який кут втікати.
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Уничтожая лес-мы уничтожаем себя..поэтому смерчи и бури...заливает водой города.....
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І що, думаєте хоч хтось із "лісорубів" понесе відповідальність? Хоча б фінансову?

Тим кому покоцали машини - щире співчуття, ремонтувати, мабуть, прийдеться за свої.
Хотів би помилитись, але...
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Срубите в Европе без разрешения дерево...оно вам золотым станет по цене....
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Зозуля давно поддерживает застройщиков, которые строят в лесу на озерах, на головах.....и бандитов из "благоустроя," которые крушат иафы, площадки..... он выделяет полицейских, которые ограждают ленточкой место преступления и не пускают людей, что бы не мешать ломать ...или валить лес...Вырубка в границах города вообще запрещена....похоже что менты Зозули охраняли лесорубов....а народ не смог прорвать их оцепление и пришлось действовать в пределах крайней необходимости что остановить преступление ...Зозуля уже год лишний ....на свободе гуляет
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а ты выйди проти этой "безрукой" власти и увидешь, где окажутся твои руки. Это не безрукость, а тактика.
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Все дело в том что те кто у власти в Украине временщики-они себя здесь не видят и им главное наворовать бабла и свалить в теплые страны....
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Не знаю как и кто такие конфликтующие стороны (кто за что и почему), а автор текста явно курнул лишнего...
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Привыкли руки к топорам, и только сердце не привыкло к докторам! (Песня лесорубов).
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Все беззаконные дела в Украине крышует эта бандитская власть.
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как бы не так...власть гребет в четыре руки, а то и в шесть...
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Вся проблема в том что нет судов. Все спорные вопросы в мире решаются через суд но если нет судов (нет доверия к судам) то начинается вот такая херня по принципу кто сельнее тот и прав. Что в итоге приводит к перестрелкам. Но власть не хотит делать справедливые суда потому что главный нарушитель законов в стране это ВЛАСТЬ!!
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Проблемы в том,что не нормальной власти.Все остальное не проблема,а временные трудности.Которые вытекают из-за продажности власти
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Не удивляет вообще,все это закономерно и ожидаемо.От смены опы на золотом унитазе жизнь в стране не изменится,те же лица при власти,те же лица занимаются дерибаном.Никто не наказан.Что,голосуя за Шоколадного не знали,что он учредитель ПР,что он подлизывал Бандюковичу?Не видели,как он вел себя раньше,бегая по должностям,ища где можно что то урвать и куда то пристроиться?Думали что он изменится?Наивные-теперь стоит их благодарить,как тех что за Бандюковича голосовали.За тарифы,за развал банковской системы,за дебильное АТО,которое никак не станет тем,чем является на самом деле-войной с Рашкой и за которое страна будет очень долго выплачивать миллиардные компенсации лугандонянам,которое дает право Рашке быть в стороне и рассказывать про гражданскую войну.За провал реформ мусорской системы,судейской и всего,что только можно было провалить.За откровенный дерибан оборонки дикими темпами и размерами.Спасибо жителям Шоколяндии,за президента....,жрите-не обляпайтесь.А у меня вчера было 5 клиентов,из них 3 прекращают свою деятельность и закрывают бизнес,1 приостанавливает-и только 1 пытается свести концы с концами,но ему подняли аренду в 10 раз,с НГ,теперь он будет переезжать с производством из Киева в Хмельницкий.Или закрываться и выводить производство из Украины.Думает пока.Така хня,малята!
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Так хороший хозяйственник и на гречу не жадный
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...Появилось видео, как Илью Киву лидером СПУ избиралиИз-за вырубки леса ночью на Оболони произошло столкновение со стрельбой - Цензор.НЕТ 8713
Появилось видео, как Илью Киву лидером СПУ избиралиВидео, как на съезде Социалистической партии выбирают главу партии, которым стал советник главы МВД Арсена Авакова Илья Кива."Прошу в соответствии с моими полномочиям главы СПУ рассмотреть решения на избрание главой Киву Илью...решение принято единогласно", - заявил лидер СПУ Петр Устенко. https://antikor.com.ua/articles/178680-pojavilosj_video_kak_iljju_kivu_liderom_spu_izbirali
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а толку? ну перекупил сабаков "социалистов", а толку?
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Хорошие люди по ночам лес вырубать не будут .
На такое говно только власть способна .
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Нда. Мы на верном пути, пля
Следующая новость на ЦН из той же оперы.
Существуем среди мразей и негандонов.
Печаль...
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Банда мусоргская защитила вырубщиков леса, давши им скрыться, а теперь посадят местного жителя....а лес поваленный скажут что так и было...или НЛО неустановленное вырубили...Зозулю на нары!!!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияИз-за вырубки леса ночью на Оболони произошло столкновение со стрельбой. ФОТОрепортаж
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