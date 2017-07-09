 Из-за вырубки леса ночью на Оболони произошло столкновение со стрельбой. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил начальник управления патрульной полиции Киева Юрий Зозуля.
"Произошел конфликт между местными жителями и неустановленными лицами, которые вырубали лес. Произошло это около 4 утра. Они начали пилить сосны, рубать их. Местные жители вышли на конфликт. К моменту прибытия патрульных со стороны лесорубов прозвучало несколько выстрелов, предварительно, из травматического оружия. Человек, который стрелял никого не ранил и был задержан. Затем человек в состоянии алкогольного опьянения на грузовике начал ехать на толпу людей, которые там стояли. То есть, и протестующие, и те, кто лес вырубал", - сказал он.
По словам Зозули, грузовик повредил 4 автомобиля. Один из них вылетел в кювет и перевернулся. После этого водитель нацелился на толпу, однако полиция его задержала.
"Было принято решение остановить транспорт путем его повреждения. Было осуществлено несколько выстрелов в двигатель и в колеса автомобиля за счет чего автомобиль был остановлен", - добавил начальник патрульной полиции.
В комментарии "Громадському" местный житель Сергей рассказал: "Мы проснулись в половине 4 утра, здесь уже валили деревья - прямо на дом и дорогу. Подъезды были заблокированы, чтобы мы не могли выйти".
"Эта история длится еще с 2013 года. Если это законно, то почему тогда таким образом - на рассвете вот так повалить деревья. Застройщик создал общественную организацию и продвигает идею, что здесь якобы надо построить какой-то парк, но мы против - зачем он нам, когда здесь есть лес?", - говорит местная жительница Марина.
На данный момент выясняются все обстоятельства происшествия. Потерпевших в результате инцидента нет.
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Класика жанру, в недільний ранок спиляти дерева, а в понеділок в 8-30 приняти рішення про передачу звільненої землі комусь у власність...
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Не страна а дурдом,нам не точто в Европу нам даже в дикарские племена путь заказан.
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Тим кому покоцали машини - щире співчуття, ремонтувати, мабуть, прийдеться за свої.
Хотів би помилитись, але...
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Появилось видео, как Илью Киву лидером СПУ избиралиВидео, как на съезде Социалистической партии выбирают главу партии, которым стал советник главы МВД Арсена Авакова Илья Кива."Прошу в соответствии с моими полномочиям главы СПУ рассмотреть решения на избрание главой Киву Илью...решение принято единогласно", - заявил лидер СПУ Петр Устенко. https://antikor.com.ua/articles/178680-pojavilosj_video_kak_iljju_kivu_liderom_spu_izbirali
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На такое говно только власть способна .
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узовик, открыв по нему огонь. В автомобиле разбито лобовое стекло, следы от пуль на капоте.Раненых нет. Сейчас задержаны местный житель, управлявший грузовиком и представитель "Возрождения Водогона". Лица, которые вырубали лес, скрылись с места происшествия.
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Следующая новость на ЦН из той же оперы.
Существуем среди мразей и негандонов.
Печаль...
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