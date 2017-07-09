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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Одесская область (1593) соцпомощь (179) хищение (315)

 Чиновники присвоили свыше 1 млн гривен соцпомощи на Одесчине. ФОТО

Более миллиона гривен социальной помощи, которая предназначалась для малообеспеченных семей, присвоили чиновники Овидиопольской райгосадминистрации, что в Одесской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-служба прокуратуры Одесской области.

"В ходе расследования уголовного производства сотрудники прокуратуры Одесской области совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в области и работниками Главного отдела по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Управления Службы безопасности в области разоблачили и ликвидировали преступную группировку, в состав которой входили должностные лица Овидиопольской райгосадминистрации", - сказано в сообщении.

В пятницу трем членам преступной группы было сообщено о подозрениях в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Среди них: бывший начальник управления, действующий начальник отдела и главный специалист райгосадминистрации.

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По данным следствия, для получения бюджетных средств, а именно социальной помощи малообеспеченным семьям, подозреваемые предлагали лицам, которые зарегистрированы и проживают на территории района, предоставить свои персональные данные для оформления материальной помощи. Следует отметить, что законных оснований для получения соцпомощи эти граждане не имели.

Согласно преступной схеме "льготники" после получения государственной помощи должны были отдавать половину организатору преступной группировки.

В течение нескольких лет участники группировки необоснованно оформили социальные выплаты 17 лицам. В результате таких действий преступная группа присвоила 1 млн грн средств из государственного бюджета.

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Чиновники присвоили свыше 1 млн гривен соцпомощи на Одесчине 01Чиновники присвоили свыше 1 млн гривен соцпомощи на Одесчине 02

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Отдавайте этих крадунов людям, у которых они воруют...
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Наверное - в Киваловской юракадемии учились... Тоже- слуги народа...
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С такой судебной системой и с такими законами,не воровать не каждый сможет.Может пора на примере Израиля,трактором рушить дома воров?Смотришь и страна начнет очищаться от этого дерьма.
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Во время войны за такое расстреливали. Во время АТО... выпустят под взятку залог в 100 тысяч.
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-- шо за война, про которую ты гришь -- александро-македонская?
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...главно, что Саакашвили, и на этом не успел прогореть...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЧиновники присвоили свыше 1 млн гривен соцпомощи на Одесчине. ФОТО
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