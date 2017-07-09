 Чиновники присвоили свыше 1 млн гривен соцпомощи на Одесчине. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-служба прокуратуры Одесской области.
"В ходе расследования уголовного производства сотрудники прокуратуры Одесской области совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в области и работниками Главного отдела по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Управления Службы безопасности в области разоблачили и ликвидировали преступную группировку, в состав которой входили должностные лица Овидиопольской райгосадминистрации", - сказано в сообщении.
В пятницу трем членам преступной группы было сообщено о подозрениях в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Среди них: бывший начальник управления, действующий начальник отдела и главный специалист райгосадминистрации.
По данным следствия, для получения бюджетных средств, а именно социальной помощи малообеспеченным семьям, подозреваемые предлагали лицам, которые зарегистрированы и проживают на территории района, предоставить свои персональные данные для оформления материальной помощи. Следует отметить, что законных оснований для получения соцпомощи эти граждане не имели.
Согласно преступной схеме "льготники" после получения государственной помощи должны были отдавать половину организатору преступной группировки.
В течение нескольких лет участники группировки необоснованно оформили социальные выплаты 17 лицам. В результате таких действий преступная группа присвоила 1 млн грн средств из государственного бюджета.
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я фигею с нашего сцдопроизводства
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взяткузалог в 100 тысяч.
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