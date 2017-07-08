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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Автобус с 45 пассажирами съехал в обрыв и перевернулся на Тернопольщине: погибла девушка, много пострадавших. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В Тернопольской области в с. Ягольница Чорткивского района около 18 часов вечера туристический автобус с 45 пассажирами съехал в обрыв и несколько раз перевернулся.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местный телеканал "НТК".

Как отмечается, автобус Setra с туристами ехал из Коломыи (Ивано-Франковская область) в Одесскую область, в салоне находилось 45 человек, в том числе дети.

"Нас ехало 45 человек на море, сильный ливень, автобус понесло и пару раз перекотило в обрыв", - сообщает пассажирка автобуса.

На месте работают медики, есть много травмированных. Погибла 25-летняя жительница Коломыи.

Пострадавших везут в районную больницу. Как сообщили телеканалу "НТК" собственные источники, в больницу госпитализировали минимум 5 человек.

По предварительной информации, водитель автобуса на опасном участке дороги не сбросил скорость и на повороте выехал на полосу встречного движения, зацепил отбойник и вылетел в кювет.



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Автобус с 45 пассажирами съехал в обрыв и перевернулся на Тернопольщине: погибла девушка, много пострадавших 01Автобус с 45 пассажирами съехал в обрыв и перевернулся на Тернопольщине: погибла девушка, много пострадавших 02Автобус с 45 пассажирами съехал в обрыв и перевернулся на Тернопольщине: погибла девушка, много пострадавших 03

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К , сожалению , несчастный случай. Такое бывает в разных уголках Европы. Жаль погибшую молодую женщину.
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а всего то: во время ливня надо было остановиться и переждать. Редкий водитель осознает ответственность за жизни пассажиров.
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Какой несчастный случай? Какая Европа?
На 90% уверен, что была лысая резина и неисправные системы безопасности( ABS и система курсовой устойчивости)
Ибо резина новая стоит столько же как и сам этот старый автобус.




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Боюся, про ;ABS и система курсовой устойчивости; розробники того автобуса навіть і не чули.
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...на бусик медкомиссию прохожу регулярно -- лучше б я был космонавтом без допуска к полётам -- жуть лютая... ...особенно тесты на реакцию всех членов одновременно и поврозь...
(не подумаёте плохого) -- а так же разрешение от полиции на обслуживание пассажиров...
В Украине автобусную категорию имел -- раз и на всэ життя. ...медкомиссии -- дурка...
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Це точно...Вибух в Києві ..тепер це....Да ще й до всього жодної інформації немає про зашкварених кацапофашистів... Я так люблю читати як українські Воїни жмурять рашистів на нашій землі....(офтоп). Постраждалим -скорішого одужання.
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"сильный ливень"... дорога скользкая... необходимо не только знание правил движения сдавать, но и действия при различных погодных условиях. Безответственность всегда приводит к трагедии.
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надеюсь они все застрахованы и получат бесплатную и квалифицированную мед помощь, а перевозчик понесет наказание и уплатит крупный штраф.
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Тернопольщина больше всех регионов изрезана холмами, сколько там проезжал только крити головой. Земля пухом погибшей!!!
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Ну что за туризм по такой погоде? куда их понесло...
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У нас сейчас не очень пляжные погоды. В воде побултыхаться - сойдет, а загореть - не выйдет. Так что могли не спешить.
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не понимаю- а что на автобусе дешевле -чем на позде??? даже если и есть разница в пользу автобуса... все же какой бы не был поезд -а это поезд...да с духотой, воняющими туалетами, раздолбанными вагонами, сервис на нуле, грубые проводники..НО ты сел в пункте А и вышел в пункте Б.. а тут увы поездка на море заокнчилась для одной семьи похоронами и горем (соболезную) а раненным и трамвированным (еще не первые сутки прошли и не ясно чего там травмировано и как)... и все же желаю отделаться этим людям переляком и синяками...
а водителю увы совет найти нормального адвокатат как никак а 5 лет колонии заработал..
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Бестолковые за рулём приводят к таким последствиям.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияАвтобус с 45 пассажирами съехал в обрыв и перевернулся на Тернопольщине: погибла девушка, много пострадавших. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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