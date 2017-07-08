 Автобус с 45 пассажирами съехал в обрыв и перевернулся на Тернопольщине: погибла девушка, много пострадавших. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местный телеканал "НТК".
Как отмечается, автобус Setra с туристами ехал из Коломыи (Ивано-Франковская область) в Одесскую область, в салоне находилось 45 человек, в том числе дети.
"Нас ехало 45 человек на море, сильный ливень, автобус понесло и пару раз перекотило в обрыв", - сообщает пассажирка автобуса.
На месте работают медики, есть много травмированных. Погибла 25-летняя жительница Коломыи.
Пострадавших везут в районную больницу. Как сообщили телеканалу "НТК" собственные источники, в больницу госпитализировали минимум 5 человек.
По предварительной информации, водитель автобуса на опасном участке дороги не сбросил скорость и на повороте выехал на полосу встречного движения, зацепил отбойник и вылетел в кювет.
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На 90% уверен, что была лысая резина и неисправные системы безопасности( ABS и система курсовой устойчивости)
Ибо резина новая стоит столько же как и сам этот старый автобус.
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(не подумаёте плохого) -- а так же разрешение от полиции на обслуживание пассажиров...
В Украине автобусную категорию имел -- раз и на всэ життя. ...медкомиссии -- дурка...
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а водителю увы совет найти нормального адвокатат как никак а 5 лет колонии заработал..
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