 Автобус с 45 пассажирами съехал в обрыв и перевернулся на Тернопольщине: погибла девушка, много пострадавших. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как передает

, об этом сообщает местный телеканал

.

Как отмечается, автобус Setra с туристами ехал из Коломыи (Ивано-Франковская область) в Одесскую область, в салоне находилось 45 человек, в том числе дети.

"Нас ехало 45 человек на море, сильный ливень, автобус понесло и пару раз перекотило в обрыв", - сообщает пассажирка автобуса.

На месте работают медики, есть много травмированных. Погибла 25-летняя жительница Коломыи.

Пострадавших везут в районную больницу. Как сообщили телеканалу "НТК" собственные источники, в больницу госпитализировали минимум 5 человек.