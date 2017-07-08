 У молдаванина на границе изъяли 2800 значков с российской символикой. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, в пункте контроля "Хутор-Михайловский" в ходе проверки поезда Кишинев - Москва пограничный наряд под кожухом системы отопления пассажирского купе обнаружил 28 пакетов со значками с российской символикой. Товар пытался переместить через государственную границу пассажир, 22-летний гражданин Молдовы.
2800 значков изъяты в установленном порядке.
(Фото Госпогранслужбы)
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Свинорыла хоть с паспортом США только одна вещь испавит.
Украинцам это более чем известно.
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https://youtu.be/w_kbqG-5prg
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https://www.youtube.com/watch?v=j3JCFO4Ee0w
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Поймали пацана который хотел поднять пару копеек на коллекционерах.
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Та мізкам це не допоможе.
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