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Все про:граница (3069) Молдова (814) Россия (71307) символика (214)

 У молдаванина на границе изъяли 2800 значков с российской символикой. ФОТОрепортаж

В Сумской области, на границе с Россией, задержан гражданин Молдовы с партией российской символики.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, в пункте контроля "Хутор-Михайловский" в ходе проверки поезда Кишинев - Москва пограничный наряд под кожухом системы отопления пассажирского купе обнаружил 28 пакетов со значками с российской символикой. Товар пытался переместить через государственную границу пассажир, 22-летний гражданин Молдовы.

2800 значков изъяты в установленном порядке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вступил в силу закон о запрете "георгиевской ленточки"

У молдаванина на границе изъяли 2800 значков с российской символикой 01У молдаванина на границе изъяли 2800 значков с российской символикой 02У молдаванина на границе изъяли 2800 значков с российской символикой 03У молдаванина на границе изъяли 2800 значков с российской символикой 04

(Фото Госпогранслужбы)
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без сомнения... кроме того, редакции следует не забывать, что МОЛДАВАНИН и "гражданин Молдовы" есть две большие разницы.

Свинорыла хоть с паспортом США только одна вещь испавит.
Украинцам это более чем известно.


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тоже мне новость обычный барыга купи продай или он на себя все 2000 штук повесит?
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Не грози расчленением Украины, попивая квас у себя в Саратове

https://youtu.be/w_kbqG-5prg
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Опять что то мутят сталагмиты , подготовка к показательной дружбе Молдовы с рашкой .
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скорее не Молдовы а Гагарузии... давеча Гагарузкий "Парламент" официально обвенчался с Приднестровским Паханатом - перенимать единственную цель создания и существования Придурковья - убивать и умирать быдлу ради того чтобы местные князьки виляя хвостом смогли обеспечить своим семьям место под Царским столом, преподнеся ему "Повод претендовать на правобережную Бессарабию" (с) Г. Котовский, 1924 год

У молдаванина на границе изъяли 2800 значков с российской символикой - Цензор.НЕТ 4444

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Вводите в Гагаузию своих зеленых человечков , не ждите .
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Снежинки падают, как символы России -- снежинки падают на Западный Берлин...*)
https://www.youtube.com/watch?v=j3JCFO4Ee0w
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Херней занимаются погранцы.
Поймали пацана который хотел поднять пару копеек на коллекционерах.

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То хай возить? І колорадську стрічку? І прапори рашки? Впевнений?
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Хлопець віз значки борцям з режимом Порошенка...
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Так, в перервах між варінням борщів та доїнням овечок інтернет-Воїни справно постять картинки і розповідають всім як правильно керувати Україною.
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"Как жаль, что все, кто знает, как управлятьгосударством, уже работают таксистами или парикмахерами» Франсуа Миттеран.

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От навіщо ти згадав Огородне та Лушпайку? Щоб зіпсувати мені настрій?
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Тобто мізків він не мав від народження-буває...
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Та ні. Може там просто Ху...ло головного мозку. Я б все-ж таки спробував електрошокову терапію.
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Це одне й теж. Електрошокер на них не діє-тільки пісяються, я пробував.
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Хм... Але за наявності вільного часу і двох електрошокерів це може стати непоганою розвагою.
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У молдаванина на границе изъяли 2800 значков с российской символикой. Ётить-калатить, у этого молдавана значкофф, как у дурня фантикафф :У молдаванина на границе изъяли 2800 значков с российской символикой - Цензор.НЕТ 8385Скока ему годофф?
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значки затовкти "молдаванину" в очко і транзитом відправити мудака в паРАШУ ...просратися
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Как вообще можно гордится государству с временным названием Расцыя,они врут и тупят во всём! Они в открытом космосе используют РЕЗИНУ РЕЗИНУ КАРЛ ! Их космос-бассейн.
У молдаванина на границе изъяли 2800 значков с российской символикой - Цензор.НЕТ 8217

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Цензор.НЕТФотоОбществоУ молдаванина на границе изъяли 2800 значков с российской символикой. ФОТОрепортаж
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