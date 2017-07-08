 Порошенко внес на рассмотрение Рады пакет законов об отмене е-декларирования для антикоррупционных общественных организаций. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента.
На рассмотрение Верховной Рады направлены проекты законов "О внесении изменений в Налоговый кодекс" и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению открытости для общества информации о финансировании деятельности общественных объединений и использовании международной технической помощи".
Накануне эти проекты были представлены во время встречи с представителями общественных организаций.
Президент подчеркнул, что рассчитывает на поддержку этих документов парламентом в первом чтении еще на этой сессии. Он отметил, что замечания и предложения от общественных организаций можно будет внести при подготовке законопроекта ко второму чтению.
Заместитель Главы АП Шимкив отметил, что законопроектом предлагается прозрачность общественных организаций и тех физических лиц-предпринимателей, которые получают напрямую средства доноров - международную техническую помощь. Он также подчеркнул, что публичную отчетность будут подавать все общественные организации без учета специализации и источников доходов. Однако отчеты будут касаться исключительно деятельности организаций и не будут содержать информации о собственности или любом имуществе этих организаций или их должностных лиц.
Шимкив добавил, что законодательная инициатива предусматривает отмену обязательства физических лиц - представителей общественных организаций подавать отчетность в рамках е-декларирования, как предусмотрено законом "О предотвращении коррупции".
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...я так понимаю, что это отмена Чистосердечного Признания... ...как базы для предъявы...
А ВР -- это самая, что ни на есть, Общественная Организация! -- её ж само Общество и организовало, на борьбу с тем же самым! ...
...или, хто с кем борется? -- ничё не понимаю...*)
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Такого не может быть никогда.
Не человек должен быть честным, а место, где он работает, должно быть устроено так, чтобы он ВЫНУЖДЕН БЫЛ быть честным.
Это должно касаться всех чиновников госаппарата - от Президента, депутатов, судей, прокуроров,... - до председателя сельсовета в каждом селе. У каждого из них должна быть ПРОЗРАЧНАЯ условная тумбочка - чтобы ему некуда было спрятать нечестные деньги.
Только так.
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Ну и толку? -- Порох и Гройсман первые налоговые нарушители... ...и где они, и где те, кому всякие Е-факации неположенны?
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КЛАССИКА ЖАНРА!!!
Если что - Я НИ НА КОГО НЕ НАМЕКАЮ!!!
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