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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:общественные организации (116) Порошенко (13337) Шимкив (119) электронное декларирование (560)

 Порошенко внес на рассмотрение Рады пакет законов об отмене е-декларирования для антикоррупционных общественных организаций. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады пакет законопроектов относительно отмены электронного декларирования для антикоррупционных общественных организаций.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента.

На рассмотрение Верховной Рады направлены проекты законов "О внесении изменений в Налоговый кодекс" и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению открытости для общества информации о финансировании деятельности общественных объединений и использовании международной технической помощи".

Накануне эти проекты были представлены во время встречи с представителями общественных организаций.

Порошенко внес на рассмотрение Рады пакет законов об отмене е-декларирования для антикоррупционных общественных организаций 01

Президент подчеркнул, что рассчитывает на поддержку этих документов парламентом в первом чтении еще на этой сессии. Он отметил, что замечания и предложения от общественных организаций можно будет внести при подготовке законопроекта ко второму чтению.

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Заместитель Главы АП Шимкив отметил, что законопроектом предлагается прозрачность общественных организаций и тех физических лиц-предпринимателей, которые получают напрямую средства доноров - международную техническую помощь. Он также подчеркнул, что публичную отчетность будут подавать все общественные организации без учета специализации и источников доходов. Однако отчеты будут касаться исключительно деятельности организаций и не будут содержать информации о собственности или любом имуществе этих организаций или их должностных лиц.

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Шимкив добавил, что законодательная инициатива предусматривает отмену обязательства физических лиц - представителей общественных организаций подавать отчетность в рамках е-декларирования, как предусмотрено законом "О предотвращении коррупции".
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Сказка про раисю? Навеяло сегодняшними обязательствами путина?
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Тю, идиот, вначале подписал, чтобы декларировать, теперь отменяет)). Логика напрочь
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Видать после встреч ... мнение поменялось или пришлось поменять
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Вообще-то он сразу говорил, что в дальнейшем, после обсуждений и проработок, скорее всего закон поменяют
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встретился с Доней, вернули закрутку яиц в правильную сторону, а то распоясался и дурь заиграла у короля чоколадного
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Західні партнери швидко поставили панамського безальтернатівца на місце і він шморгнувши нісом, швидко змінив все, що йому наказали.
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Теперь их легко можно будет купить и об этом никто не узнает.
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В Украине реформы происходят но очень и очень медленно.Власть должна сосредоточиться на борьбе с коррупцией а не рассказывать нам сказки.Об этом заявил глава британского МИД Борис Джонсон, открывая в Лондоне конференцию по вопросам реформ в Украине.«Правительство должно продвигать реформы и в сфере борьбе с коррупцией. Постоянно мы слышим мантру и ложь о том, что Украина провела больше реформ за 3 года после Революции достоинства, чем за предыдущие два десятка лет», - сказал Джонсон.По его словам, в мире есть беспокойство, что антикоррупционная реформа затормаживаются, что недостаточный прогресс в создании антикоррупционных судов, наборе судей Верховного суда.«Видим сигналы от гражданского общества, от простых людей по поводу страшной коррупции и все соглашаются, что нам нужно делать больше, чтобы поддержать эти изменения и ответить на стремление тех, кто стоял под пулями снайперов на Майдане. Коррупцию должно быть преодолено во всех секторах. Работа НАБУ и других антикоррупционных органов будет иметь смысл только тогда, когда виновные предстанут перед судом. И мы больше не будем предупреждать! Либо украинская власть действует, либо уходит», - подчеркнул госсекретарь Великобритании по иностранным делам и делам содружества
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Порошенко внес на рассмотрение Рады пакет законов об отмене е-декларирования для антикоррупционных общественных организаций.

...я так понимаю, что это отмена Чистосердечного Признания... ...как базы для предъявы...
А ВР -- это самая, что ни на есть, Общественная Организация! -- её ж само Общество и организовало, на борьбу с тем же самым! ...
...или, хто с кем борется? -- ничё не понимаю...*)
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Ранее жесткий сигнал украинской власти последовал из США:Порошенко схлопотал сегодня звонкую и заслуженную оплеуху из США. Заместитель госсекретаря Уильям Браунфилд, представляющий Соединенные Штаты на международной конференции по вопросам реформ в Украине, предупредил, что Украина потеряет поддержку его страны, если украинская власть не начнет, наконец-то, реально бороться с коррупцией, а не пудрить глаза через пропаганду.Это следует из его заявления.В кратком выступлении на открытой части конференции он подчеркнул, что США «поражены» готовностью Украины противодействовать внешним вызовам и признают успешное выполнение отдельных задач по проведению реформ, передает «Европейская правда«.«Созданы новые органы - НАБУ, САП и новая патрульная полиция, которые получили нашу решительную поддержку».В то же время, он сделал акцент на ключевой проблеме, вызывающей большое беспокойство Вашингтона.«Я могу только повторить слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона, которые он сказал на последней министерской встрече НАТО (в апреле): нам нет смысла бороться за тело украинского государства, в том числе на Востоке, если оно потеряет свою душу из-за коррупции. Мы четко понимаем, что украинцы стали заложниками в этой ситуации и если будет нужно, мы поможем, в том числе и в борьбе с коррумпированной властью», - заявил Браунфилд.Издание в данном ключе напоминает, что США последовательно критикуют официальный Киев за недостаточные усилия в противодействии коррупции
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Я наверное- некомпетентен. Ибо- не врубаюсь: если общественная антикоррупционная организация, то это что означает??? Как мыслю я, наивный: в этой организации- кристально-честные люди собраны, которым нечего скрывать, они бессеребренники и им тока дай коррупционера порвать. А вот этот Указ- меня несколько смутил. Я не прав? Возможно. Не судите строго.
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Меня он тоже смутил. В первую очередь, антикоррупционеры должны быть полностью прозрачны в своих доходах и расходах. Потому что сказочно, мифологично, и невозможно предположить, что на этом месте будут работать кристально честные люди.
Такого не может быть никогда.
Не человек должен быть честным, а место, где он работает, должно быть устроено так, чтобы он ВЫНУЖДЕН БЫЛ быть честным.
Это должно касаться всех чиновников госаппарата - от Президента, депутатов, судей, прокуроров,... - до председателя сельсовета в каждом селе. У каждого из них должна быть ПРОЗРАЧНАЯ условная тумбочка - чтобы ему некуда было спрятать нечестные деньги.
Только так.
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Вот! То есть- я не совсем неправ. А выше, один посетитель, отписался ещё более кратко и просто, о тумбочках и организациях, и об Указе, заодно: "Теперь их легко можно будет купить и об этом никто не узнает."(с) О, как!
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У всех граждан страны, должны быть одинаковые права! -- а панам Е-декларации впридачу...
Ну и толку? -- Порох и Гройсман первые налоговые нарушители... ...и где они, и где те, кому всякие Е-факации неположенны?
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Как там говаривал ослик? "входит-выходит, входит-выходит...замечательно выходит!"
КЛАССИКА ЖАНРА!!!


Если что - Я НИ НА КОГО НЕ НАМЕКАЮ!!!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко внес на рассмотрение Рады пакет законов об отмене е-декларирования для антикоррупционных общественных организаций. ФОТО
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