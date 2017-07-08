 Гражданин Украины пытался провезти в оккупированную Горловку $7 тыс. и 13 тыс. рублей. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, во время осмотра автомобиля Renault, на котором мужчина ехал в неподконтрольную Горловку, под обшивкой потолка и в багажном отделении выявлено почти 7 тыс. долларов США, 13 тыс. российских рублей и 10 литров спиртных напитков.
(Фото Госпогранслужбы)
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Попытался погуглить сколько денег можно провозить "в зону АТО" - ничего не нашёл. Следовательно - нет ограничений?
Тогда получается что просто ограбили человека?
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Есть ограничения на провоз товаров:
"запрет на провоз пищевых продуктов для собственного потребления, стоимость которых не превышает эквивалент 5000 гривен, и суммарный вес которых не превышает 50 кг на одного человека. То есть, ввозить и вывозить с собой в зоне АТО через блокпосты можно в разумном количестве и сало, и мясо, и овощи, и фрукты. А также джентльменский набор алкогольных напитков и табачных изделий в количестве (из расчета на одного человека) 200 сигарет или 50 сигар или 250 граммов табака (общим весом, не превышающим 250 граммов), а также 5 литров пива, 2 литра вина, 1 литра крепких алкогольных напитков (с содержанием спирта более 22%)."
Думаю что его зацепили за спирт.
Ну так всё равно - а деньги к чему приплели?
Журнашлюхи если б не тупо копипастили - а выполняли функцию журналистов - проверяли и разъясняли инфу...
тьфу - журнашлюхи.
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...всё левое бабло нужно класть на коврик пассажирской сидухи и накрывать грязной тряпочкой... -- просто, надёжно и 100% !
...эх, мОлодЕжь... ...некому вас учить -- все учителя по заграницах... ... с тем, что было под той самой тряпочкой...*)
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