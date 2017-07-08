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 Общество
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Все про:алкоголь (1599) деньги (909) Донецкая область (4439) пункт пропуска (329)

 Гражданин Украины пытался провезти в оккупированную Горловку $7 тыс. и 13 тыс. рублей. ФОТО

В контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" (Донецкая область) пограничники задержали гражданина Украины с крупной суммой денег.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, во время осмотра автомобиля Renault, на котором мужчина ехал в неподконтрольную Горловку, под обшивкой потолка и в багажном отделении выявлено почти 7 тыс. долларов США, 13 тыс. российских рублей и 10 литров спиртных напитков.

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Гражданин Украины пытался провезти в оккупированную Горловку $7 тыс. и 13 тыс. рублей 01

(Фото Госпогранслужбы)
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а що горлівці вже не моляться на "рупь". Так зневажати хуйла, треба ще вміти
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Пусть расскажет , где взял эту сумму , а может честно заработал ?
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Бидлота , а не громадянин України, за зарплатою мотнувся в мухосранськ !
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А шо, нельзя? От честно не знаю. Сотрудничали в прошлом году по одному делу с парнем родом из Енакиево, абсолютно вменяемый, совсем не вата. Так он часто туда мотался помочь матери, что-то там возил. Вроде же Украина...
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не понимаю - а что - гражданину Украины запрещено иметь деньги?

Попытался погуглить сколько денег можно провозить "в зону АТО" - ничего не нашёл. Следовательно - нет ограничений?

Тогда получается что просто ограбили человека?
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Тоже не понимаю , ну введите тогда закон по которому туда нельзя везти деньги .
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а-а-а, я понял.
Есть ограничения на провоз товаров:
"запрет на провоз пищевых продуктов для собственного потребления, стоимость которых не превышает эквивалент 5000 гривен, и суммарный вес которых не превышает 50 кг на одного человека. То есть, ввозить и вывозить с собой в зоне АТО через блокпосты можно в разумном количестве и сало, и мясо, и овощи, и фрукты. А также джентльменский набор алкогольных напитков и табачных изделий в количестве (из расчета на одного человека) 200 сигарет или 50 сигар или 250 граммов табака (общим весом, не превышающим 250 граммов), а также 5 литров пива, 2 литра вина, 1 литра крепких алкогольных напитков (с содержанием спирта более 22%)."

Думаю что его зацепили за спирт.
Ну так всё равно - а деньги к чему приплели?

Журнашлюхи если б не тупо копипастили - а выполняли функцию журналистов - проверяли и разъясняли инфу...

тьфу - журнашлюхи.
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Одного не понимаю,как из нищей УКРАИНЫ (которая по прогнозам Захерченко,в апреле вообще должна была прекратить существование) везти такие бабки в ЛуГандонию.
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А ВОПРОС: зачем типа чесно заработанные денбги прятать "под обшивку"? Запрета на провоз денег вроде бы нет? во всяком случае - таких сум? Не, я не совсем в курсе - я бабки через банки-счета-карточки гоняю, если что...
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интересные комменты выше. если он такой хороший, то почему прятал это всё под обшивкамм?
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...патамушо дурак!...
...всё левое бабло нужно класть на коврик пассажирской сидухи и накрывать грязной тряпочкой... -- просто, надёжно и 100% !
...эх, мОлодЕжь... ...некому вас учить -- все учителя по заграницах... ... с тем, что было под той самой тряпочкой...*)
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А кто отследит кому он деньги вёз там больной бабушке или сепарам на блокпостах, это неподконтрольная территория.
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Цензор.НЕТФотоОбществоГражданин Украины пытался провезти в оккупированную Горловку $7 тыс. и 13 тыс. рублей. ФОТО
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