 Умер участник популярной в 90-е группы "Фантом-2" Роман Матияш, - Вирастюк. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил стронгмен Василий Вирастюк на Facebook.
"08.07.2017 около восьми утра перестало биться сердце нашего несомненно Большого Друга - Романа Матияша (Панк). С глубокой скорбью приносим свои соболезнования семье Романа. Прощание и похороны состоятся в родном городе Романа, Ивано-Франковске", - пишет он.
(Фото со страницы Василь Вірастюк)
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"Пусть их служба будет легкой и спокойной. Без всяких эксцессов", - главный стронгмен страны Василий Вирастюк приехал в зону АТО, чтобы поддержать пограничников. ВИДЕО(27)