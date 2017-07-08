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 Умер участник популярной в 90-е группы "Фантом-2" Роман Матияш, - Вирастюк. ФОТО

Скончался бывший солист группы "Фантом-2" Роман Матияш.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил стронгмен Василий Вирастюк на Facebook.

"08.07.2017 около восьми утра перестало биться сердце нашего несомненно Большого Друга - Романа Матияша (Панк). С глубокой скорбью приносим свои соболезнования семье Романа. Прощание и похороны состоятся в родном городе Романа, Ивано-Франковске", - пишет он.

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Умер участник популярной в 90-е группы Фантом-2 Роман Матияш, - Вирастюк 01

(Фото со страницы Василь Вірастюк)
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Цензор.НЕТФотоОбществоУмер участник популярной в 90-е группы "Фантом-2" Роман Матияш, - Вирастюк. ФОТО
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