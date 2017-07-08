 В результате взрыва на Голосеевском проспекте в Киеве разрушено несколько этажей жилого дома (обновлено). ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Наиболее вероятной причиной произошедшего является взрыв бытового газа.
Как сообщила на своей странице в Фейсбук начальник отдела коммуникации ГУ Национальной полиции в Киеве Оксана Блищик: "Обрушилось перекрытие между этажами, двух человек госпитализировали с телесными повреждениями. На месте работают все спасательные службы, следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория. Спасатели проводят эвакуацию и разбирают завалы. 14:25 - из-под завалов достали женщину, ее доставят в больницу".
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Да и вообще не электро энергию пора везде переходить. Ни сегодня-завтра термояд начнется тогда эл.энергии будет завались.
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расходы на соседа, крона в квартал
поставьте сирену, лампочку, типа собачки Павлов, тем более по теме
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купи... не жлобись...
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еще раз купи дом - жена оценит...
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он приполз с работы с тремя пересадками больной (но упрямый) жил один в Киеве
не хотел переезжать к нам ему было 68 Чернобылец отработал в аварийно
спасательном отряде до 2001 или 2002 года.. так вот приполз- закрылся- поставил
картошку на плиту и его схватил удар инфаркт-инсульт или наоборот врачи так и
не поняли.. а какая разница у него был какой то инфаркт Q что с ним вообще то
не живут дольше получаса после приступа...когда картошка на плите стала дымить
в хату и на лестницу соседи попасть не могли хорошо что 1 этаж и на окнах не
было решеток соседи в пожарку она пешком в 200 метрах максимум
пожарные так и НЕ ПРИЕХАЛИ.. бросали телефон... соседка залезла с окна с
помощью удочки защепила шпингалет на окне и влезла в квартиру... открыли окна,
двери вызвали Скорую..
это было ровно за 8 суток до его смерти... а если бы
бабахнуло... вот после смерти я нашел таки Газовую службу и они поменяли
газовый винтель(естественно за мой счет), который не то что пукал- а струей
пропускал газ.. сколько приезжал до этого все время говорил у вас воняет
газом.. а тесть его супруга... окно распахнули и все.. проветрилось... а вот
газовая служба похоже в Киеве вообще лет 20 в квартиры не заглядывала… думаю
сегодня еще хуже... бабки гребут- а контроля и профилактики ноль...вот сейчас
районный техотдел Киевгаза срочно задним числом по дому, что взлетел на воздух-
пишут липовые Акты проверок, предписаний, неких предупреждений…....
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Яке тобі діло до нашої поліції?
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1. Не было пожара.
2. Газ дал такое избыточное давление, что не только окна вылетели, но и перекрытия разрушились. Это очень большая мощность нужна.
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А если взрывается слабая газовая смесь -- просто хлопок происходит -- и шарик мгновенно надувается... ...пока не лопнет...*)
...в 1987, 1 таксопарк на газовые тачки стал пересаживаться -- оборудование... ...хм... ...не итальянским было... ...случалось пару раз, в салоне пухкало -- ничё -- лёгкая контузия и повод не курить...*) -- не у меня, правда -- пронесло как-то...
Но от газовых тачек, даже мусора шарахались... -- было дело. + плюс аллергия по шкуре тела и налёт на языке -- бактериальный бульончик...*)
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Пример с таксопарком не подходит. Разрушения показывают на совсем не легкую смесь. В твоем случае с газом в такси избыточное давление не приводило к разрушениям.
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Как правило, при взрыве, так называемого бытового газа, пожара не случается -- возгореться ничего не успевает. Температуры не хватает...
... а от разруха имеет место быть -- от неё и гибнут люди -- кирпичи, балки, перекрытия, тяжёлые предметы... -- и всё это летит от эпицентра во все стороны и цели...
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http://funkyimg.com/view/2va4D
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- Я знаю що моя сусідка хоче мене отруїти газом через вентиляційний отвір. Тож я пошила гумовий мішок. Лягаю спати в мішок, кладу туди песика, кицьку, зав'язую мішок над головою і так ми спимо... Лікарка мала вирішити чи відправляти бабуську в дурку, чи обійтися своїми силами. Чим закінчилася історія, я не пам'ятаю.
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