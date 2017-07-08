 В результате взрыва на Голосеевском проспекте в Киеве разрушено несколько этажей жилого дома (обновлено). ФОТОрепортаж

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за взрыва в многоэтажке в Донецкой области погибла женщина

Обрушилось перекрытие между этажами , двух человек госпитализировали с телесными повреждениями. На месте работают все спасательные службы, следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория. Спасатели проводят эвакуацию и разбирают завалы. 14:25 - из-под завалов достали женщину , ее доставят в больницу".