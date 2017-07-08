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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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Все про:взрыв (4180) Газ (8764) Киев (17584) ГСЧС (1161)

 В результате взрыва на Голосеевском проспекте в Киеве разрушено несколько этажей жилого дома (обновлено). ФОТОрепортаж

В Киеве по адресу Голосеевский проспект, 70 произошел взрыв, в результате чего разрушено несколько этажей в жилом доме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В результате взрыва на Голосеевском проспекте в Киеве разрушено несколько этажей жилого дома (обновлено) 01

Наиболее вероятной причиной произошедшего является взрыв бытового газа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за взрыва в многоэтажке в Донецкой области погибла женщина

В результате взрыва на Голосеевском проспекте в Киеве разрушено несколько этажей жилого дома (обновлено) 02

Как сообщила на своей странице в Фейсбук начальник отдела коммуникации ГУ Национальной полиции в Киеве Оксана Блищик: "Обрушилось перекрытие между этажами, двух человек госпитализировали с телесными повреждениями. На месте работают все спасательные службы, следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория. Спасатели проводят эвакуацию и разбирают завалы. 14:25 - из-под завалов достали женщину, ее доставят в больницу".

В результате взрыва на Голосеевском проспекте в Киеве разрушено несколько этажей жилого дома (обновлено) 03

Также читайте: Ночью в Киеве произошел взрыв. Пострадавших нет, - Нацполиция

В результате взрыва на Голосеевском проспекте в Киеве разрушено несколько этажей жилого дома (обновлено) 04
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Взрыв бытового газа(с). То, чего я боюсь более всех терактов, вместе взятых. Бо синих, от перегаза- всё больше и больше... И это- опасно.
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Вот я недавно был свидетелем - старому человеку, одному в квартире стало плохо, сердце остановилось мгновенно. Обнаружили через несколько часов, пока взломали замок, зашли - еще полчаса-час. В квартире горит свет, работает телек, льется в ванной вода. А если бы на плите стояло пару кастрюль и газ включен? И никто не виноват вроде...
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У меня- хуже ситуация. Надо мной- чудик. Он- ненормальный. Болен, в смысле, на голову. Ему наняли сиделку, но, в последнее время- удешевили контракт с ней. Она- только с восьми утра- до восьми вечера... А у того- болячка в прогрессе. Жена уже собралась какие-то подписи собирать, у жильцов. Ну, дабы его в больничку определить. Не знаю... приеду- буду разбираться, на предмет: что можно с этим поделать.
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Вряд-ли заберут. Сейчас, если нет явной угрозы для жизни психбольного, или окружающих, не забирают. "Права человека" и пр. Т.е. плевать на жизнь окружающих, главное, чтобы были соблюдены права того, кто даже не понимает о чем речь.
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Так ото ж! Придется этим серьёзно заниматься. Но- придется!
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Да, невесело тебе. У нас в доме, когда я молодым еще был, была такая женщина - хороший человек, но крыша поехала. Жила сама. Так ей по настоянию жильцов дома газ таки перекрыли, причем - жестко, сама включить не могла никак. Я деталей не помню - очень молодой был, еще школьник. Но делать - нужно и срочно! Что бывает - сам видишь...тьфу-тьфу!!!
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Вот-вот-вот!!! Это- как вариант: перекрыть газ! О нем и думаю. То больничка- не выйдет, по идее.
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Так вот - такие случаи с газом - как раз и повод хороший решить свой вопрос - "смотрите, как может быть и у нас". Хотя и печальный повод...
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Газ надо обрезать. Больные как правило пытаются разобрать вентиль сами ( ножами, вилками...)
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Таким электроплиты ставить нужно.
Да и вообще не электро энергию пора везде переходить. Ни сегодня-завтра термояд начнется тогда эл.энергии будет завались.
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датчик газа у пациента, приемный блок у себя 30-40$
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Пока- не представляю- что это такое, но думается- скоро узнаю.
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в эту сумму поместится лично вам, самая простенькая GSM сигнализация, датчиков до 10 можно привязать, датчики разные газа, пиро, влаго и тд цена от 3-5$ до 10-15$ шт
расходы на соседа, крона в квартал
поставьте сирену, лампочку, типа собачки Павлов, тем более по теме
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Купи дом и никого над тобой не будет,
купи... не жлобись...
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выбрал общагу? - не жалуйся на соседей.
еще раз купи дом - жена оценит...
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в "новых" плитках есть защита, типа если нет тепла - газ перекрывается. но конечно если нет возможностей\родственников\желания никто ничего никому делать не будет, да и дорого
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Согласен, но сколько тех новых плит, особенно - у стариков? Хорошо, если дети поставят...
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У нас,в масштабах країни така ситуація: у нашого сусіда головний керманич та 86% під його керівництвом в термінальній стадії шизофренії з параноїдальним синдромом на фоні імперської манії.
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Спорить не буду - таки да! - страна горит, тонет, авраии, катастрофы, пьянство повальное, воровство всего и вся, саранча вон на подходе на юге - пофиг! "что там у хохлов? хунта еще не сдохла?"
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мой тест умер в мае 12 числа 2007 года…за неделю до этого его сразил удар
он приполз с работы с тремя пересадками больной (но упрямый) жил один в Киеве
не хотел переезжать к нам ему было 68 Чернобылец отработал в аварийно
спасательном отряде до 2001 или 2002 года.. так вот приполз- закрылся- поставил
картошку на плиту и его схватил удар инфаркт-инсульт или наоборот врачи так и
не поняли.. а какая разница у него был какой то инфаркт Q что с ним вообще то
не живут дольше получаса после приступа...когда картошка на плите стала дымить
в хату и на лестницу соседи попасть не могли хорошо что 1 этаж и на окнах не
было решеток соседи в пожарку она пешком в 200 метрах максимум
пожарные так и НЕ ПРИЕХАЛИ.. бросали телефон... соседка залезла с окна с
помощью удочки защепила шпингалет на окне и влезла в квартиру... открыли окна,
двери вызвали Скорую..


это было ровно за 8 суток до его смерти... а если бы
бабахнуло... вот после смерти я нашел таки Газовую службу и они поменяли
газовый винтель(естественно за мой счет), который не то что пукал- а струей
пропускал газ.. сколько приезжал до этого все время говорил у вас воняет
газом.. а тесть его супруга... окно распахнули и все.. проветрилось... а вот
газовая служба похоже в Киеве вообще лет 20 в квартиры не заглядывала… думаю
сегодня еще хуже... бабки гребут- а контроля и профилактики ноль...вот сейчас
районный техотдел Киевгаза срочно задним числом по дому, что взлетел на воздух-
пишут липовые Акты проверок, предписаний, неких предупреждений…....
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Во, тоже показательная история. Соседка оказалась не только храброй, по самому большому счету, а и изобретательной! Что- редкость неописуемая. Повезло... всем остальным соседям.
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В той истории, что я написал - как раз решетки на окнах были! бегали в жек за слесарем, хорошо, дело было в обед и он еще не ушел...
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Та щас- у всех решетки, на первом этаже. Мой клиент- живет на третьем.
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Все, заканчиваем страшилки! ДАй Бог - обойдется! но делать что-то таки надо - сам видишь! Береженого Бог бережет.
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Ну, у нас газовщики ходят более-менее регулярно, проверяют, хотя сейчас - реже, чем раньше...в остальном - часто так и есть, как ты написал - старики часто упрямые, или надоедать детям не хотят - "мне уже лучше, вы не приходите, звоните - и хватит" и т.д...
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Рада что жертв нет , понимаю , русне обидно .
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Конечно русне обидно, что людей жилья и имущества лишили.
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В Киеве по адресу Голосеевский проспект, 70Источник:https://censor.net.ua/p447000
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Поліція-це офіційні плакальщики?
Яке тобі діло до нашої поліції?
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И я смотрю на фото - и не вижу следов воспламенения. Просто интересно - газ может взорваться так, что-бы:
1. Не было пожара.
2. Газ дал такое избыточное давление, что не только окна вылетели, но и перекрытия разрушились. Это очень большая мощность нужна.
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Что бы был пожар, надо баллон с газом на газовую комфорку поставить... -- тогда рванёт с огнём и дымом.
А если взрывается слабая газовая смесь -- просто хлопок происходит -- и шарик мгновенно надувается... ...пока не лопнет...*)
...в 1987, 1 таксопарк на газовые тачки стал пересаживаться -- оборудование... ...хм... ...не итальянским было... ...случалось пару раз, в салоне пухкало -- ничё -- лёгкая контузия и повод не курить...*) -- не у меня, правда -- пронесло как-то...
Но от газовых тачек, даже мусора шарахались... -- было дело. + плюс аллергия по шкуре тела и налёт на языке -- бактериальный бульончик...*)
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Не совсем так. Причина взрыва - избыточное давление. А вот причина избыточного давления может быть разная. Но когда взрывается бытовой газ в квартире она одна - воспламенение. То есть какое-то время "воздух" в квартире горит. Сам же взрыв огонь может и потушить - нечасто, но бывает. Но и в этом случае в квартире должны остаться следы высокой температуры.
Пример с таксопарком не подходит. Разрушения показывают на совсем не легкую смесь. В твоем случае с газом в такси избыточное давление не приводило к разрушениям.
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Ты в этом деле мимо кассы... ...взрывается газо-воздушная смесь!
Как правило, при взрыве, так называемого бытового газа, пожара не случается -- возгореться ничего не успевает. Температуры не хватает...
... а от разруха имеет место быть -- от неё и гибнут люди -- кирпичи, балки, перекрытия, тяжёлые предметы... -- и всё это летит от эпицентра во все стороны и цели...
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Полиции и врачам грустить нельзя. Если они будут каждую трагедию и страдания пропускать через себя, то и полгода не протянут. А если они загрустят, то хана всем пострадавшим.
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Неслабо разворотило, там что осталось уже только под снос.
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Это напротив(боку) гостиницы, старые кирпичные дома.
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щас он ещё соточку дёрнет и сам геройски пойдёт по Раде йобать.
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В мережі, 5 хвилин після вибуху. Шокований мешканець сидить на вікні під'їзду.
http://funkyimg.com/view/2va4D
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Бабахнуло неслабо. Я живу где-то в километре от этого дома, так меня ударной волной пошатнуло на кухне.
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Для баланса - накати грамм 150! Качнет в другую сторону...но хоть не страшно, приятно! Прости за черный юмор...начитался-написался комментов уже, пора с темы спрыгивать.
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Постраждала при вибуху жінка, на жаль, померла. R.I.P.
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...хиба себе, Сталинку колбасит! ...хорошо, шо я с Бурмистенко вовремя съехал... -- но тогда ещё токо стреляли...*)
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Как-то спасатели не сильно "разбирают" и "проводят работы"...
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Тут хоть кирпичній дом, а біл бі панельнім - сложился бі.
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Розповідала лікарка. На початку 60-х вона працювала невропатологом у Подільській лікарні Києва. Якось під час нічного чергування її терміново викликали за якоюсь адресою. Там вже була бригада "Швидкої". У квартирі знайшли хвору на голову бабуську, яка розповіла таке:
- Я знаю що моя сусідка хоче мене отруїти газом через вентиляційний отвір. Тож я пошила гумовий мішок. Лягаю спати в мішок, кладу туди песика, кицьку, зав'язую мішок над головою і так ми спимо... Лікарка мала вирішити чи відправляти бабуську в дурку, чи обійтися своїми силами. Чим закінчилася історія, я не пам'ятаю.
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Людей жалко всех, независимо от национальности и проживания. Соболезную.
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та иди ты нахуй со своим В В, тебя тут не хватало
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ результате взрыва на Голосеевском проспекте в Киеве разрушено несколько этажей жилого дома (обновлено). ФОТОрепортаж
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