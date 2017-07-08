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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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 В результате взрыва на Голосеевском проспекте в Киеве разрушено несколько этажей жилого дома. ФОТОрепортаж

В Киеве по адресу Голосеевский проспект, 70 произошел взрыв, в результате чего разрушено несколько этажей в жилом доме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В результате взрыва на Голосеевском проспекте в Киеве разрушено несколько этажей жилого дома 01

Наиболее вероятной причиной взрыва является взрыв бытового газа.

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В результате взрыва на Голосеевском проспекте в Киеве разрушено несколько этажей жилого дома 02

По предварительной информации жертв в результате взрыва нет.

В результате взрыва на Голосеевском проспекте в Киеве разрушено несколько этажей жилого дома 03

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В результате взрыва на Голосеевском проспекте в Киеве разрушено несколько этажей жилого дома 04
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Взрыв бытового газа(с). То, чего я боюсь более всех терактов, вместе взятых. Бо синих, от перегаза- всё больше и больше... И это- опасно.
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Вот я недавно был свидетелем - старому человеку, одному в квартире стало плохо, сердце остановилось мгновенно. Обнаружили через несколько часов, пока взломали замок, зашли - еще полчаса-час. В квартире горит свет, работает телек, льется в ванной вода. А если бы на плите стояло пару кастрюль и газ включен? И никто не виноват вроде...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ результате взрыва на Голосеевском проспекте в Киеве разрушено несколько этажей жилого дома. ФОТОрепортаж
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