 В результате взрыва на Голосеевском проспекте в Киеве разрушено несколько этажей жилого дома. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Наиболее вероятной причиной взрыва является взрыв бытового газа.
По предварительной информации жертв в результате взрыва нет.
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