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 Экономика, Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:конвертцентр (349) налоговая милиция (1470) Херсон (524) ГФС (3003)

 Налоговики ликвидировали в Херсоне конвертационный центр с оборотом более 120 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции Киевской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 120 миллионов гривен, офис которого находился в Херсоне.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных денег в наличные.

Для прикрытия своей деятельности злоумышленники создали, зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда фиктивных компаний. На их счета от предприятий реального сектора экономики поступали безналичные денежные средства в виде оплаты на приобретенные товары или услуги. В дальнейшем деньги перечислялись на счета физлиц и снимались наличными в банкоматах, расположенных в Киеве, Виннице, Херсоне и Хмельницком, после чего за вычетом 10-12%, служивших вознаграждением за конвертацию, передавались заказчикам таких операций.

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Общий оборот конвертационного центра составил более 120 миллионов гривен. В настоящее время установлены компании - выгодополучатели.

В результате проведенных по местам проживания фигурантов расследования, в офисных помещениях конвертцентра и выгодоприобретателей 11 обысков было обнаружено и изъято почти 1,4 миллиона гривен наличными в иностранной валюте, 30 отсканированных отпечатков печатей, компьютерная техника, финансово - хозяйственные документы и черновые записи, свидетельствующие о незаконной деятельности.

Налоговики ликвидировали в Херсоне конвертационный центр с оборотом более 120 млн грн 01

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Налоговики ликвидировали в Херсоне конвертационный центр с оборотом более 120 млн грн 02
Налоговики ликвидировали в Херсоне конвертационный центр с оборотом более 120 млн грн 03

В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.

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скільки цих центрів ? кожного дня накривають уявіть маштаби грабунку 4країни
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100% Питання в іншому: куди дівають конфісковані гроши? В бюджет? - не вірю.
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Цензор.НЕТФотоЭкономикаНалоговики ликвидировали в Херсоне конвертационный центр с оборотом более 120 млн грн. ФОТОрепортаж
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