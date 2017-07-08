 Налоговики ликвидировали в Херсоне конвертационный центр с оборотом более 120 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В ходе расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных денег в наличные.
Для прикрытия своей деятельности злоумышленники создали, зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда фиктивных компаний. На их счета от предприятий реального сектора экономики поступали безналичные денежные средства в виде оплаты на приобретенные товары или услуги. В дальнейшем деньги перечислялись на счета физлиц и снимались наличными в банкоматах, расположенных в Киеве, Виннице, Херсоне и Хмельницком, после чего за вычетом 10-12%, служивших вознаграждением за конвертацию, передавались заказчикам таких операций.
Общий оборот конвертационного центра составил более 120 миллионов гривен. В настоящее время установлены компании - выгодополучатели.
В результате проведенных по местам проживания фигурантов расследования, в офисных помещениях конвертцентра и выгодоприобретателей 11 обысков было обнаружено и изъято почти 1,4 миллиона гривен наличными в иностранной валюте, 30 отсканированных отпечатков печатей, компьютерная техника, финансово - хозяйственные документы и черновые записи, свидетельствующие о незаконной деятельности.
В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
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