EN|RU|UK
Темы дня: Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова
 Экономика, Происшествия, Фоторепортаж
  2133  16
Все про:Киевская область (1605) налоги (2565) налоговая милиция (1470) ГФС (3003)

 Киевские налоговики раскрыли схему незаконного ввоза в страну компьютерной техники, велосипедов и других товаров. ФОТОрепортаж

В Киеве сотрудники налоговой милиции ликвидировали схему незаконного импорта компьютерной техники, источников бесперебойного питания, велосипедов и акустических систем различных торговых марок.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В ходе операции "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено предприятие, занимающееся неспециализированной оптовой торговлей, от имени которого заключались внешнеэкономические контракты на поставку товаров с компаниями из Китая и Тайваня. При этом в таможенные органы организаторами схемы подавались недостоверные сведения о таможенной стоимости импортируемых товаров. В дальнейшем они отражали в документах их реализацию заказчикам уже по рыночной цене.

С целью уклонения от уплаты налогов злоумышленники незаконно сформировали налоговый кредит в сумме почти 8,5 миллиона гривен от транзитных и фиктивных предприятий.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Налоговики ликвидировали центр минимизации таможенных платежей с оборотом около 200 млн грн. ФОТОрепортаж

В результате проведенных в Киеве и Киевской области трех обысков была обнаружена и изъята компьютерная техника, источники бесперебойного питания, велосипеды и акустические системы на 24 миллиона гривен, а также бухгалтерские и финансово - хозяйственные документы.

Киевские налоговики раскрыли схему незаконного ввоза в страну компьютерной техники, велосипедов и других товаров 01
Киевские налоговики раскрыли схему незаконного ввоза в страну компьютерной техники, велосипедов и других товаров 02

Также читайте: В последнее время фиксируют даже реализацию водки в 5-литровой таре без всякого акциза, - ГФС

Киевские налоговики раскрыли схему незаконного ввоза в страну компьютерной техники, велосипедов и других товаров 03
Киевские налоговики раскрыли схему незаконного ввоза в страну компьютерной техники, велосипедов и других товаров 04

Смотрите: Киевские налоговики раскрыли схему по незаконному импорту и продаже товаров. ФОТОрепортаж

В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Схэма тут одна- взятки на таможне,там как брали взятки так и берут и с Пэдром и Гнойсманом делятся.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
покупали мелочевку и докинули кобрендинговые) велосипеды. будь прокляты эти велосипеды, эти 2 контейнера и идеи с%аного Кличко ))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Видеокарт днем со гнем сейчас не сыщешь. Теперь и бесперебойников не найти более будет
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
проблемы с поиском?
https://hard.rozetka.com.ua/ua/videocards/c80087/

и 1030, 1050, 1060, 1070, 1080
+ красные. Вполне себе как я вижу, весь асортимент в наличии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Им и таким же неприкосновенным хорошо,у них всё есть
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоЭкономикаКиевские налоговики раскрыли схему незаконного ввоза в страну компьютерной техники, велосипедов и других товаров. ФОТОрепортаж
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти