 Киевские налоговики раскрыли схему незаконного ввоза в страну компьютерной техники, велосипедов и других товаров. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В ходе операции "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено предприятие, занимающееся неспециализированной оптовой торговлей, от имени которого заключались внешнеэкономические контракты на поставку товаров с компаниями из Китая и Тайваня. При этом в таможенные органы организаторами схемы подавались недостоверные сведения о таможенной стоимости импортируемых товаров. В дальнейшем они отражали в документах их реализацию заказчикам уже по рыночной цене.
С целью уклонения от уплаты налогов злоумышленники незаконно сформировали налоговый кредит в сумме почти 8,5 миллиона гривен от транзитных и фиктивных предприятий.
В результате проведенных в Киеве и Киевской области трех обысков была обнаружена и изъята компьютерная техника, источники бесперебойного питания, велосипеды и акустические системы на 24 миллиона гривен, а также бухгалтерские и финансово - хозяйственные документы.
В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
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и 1030, 1050, 1060, 1070, 1080
+ красные. Вполне себе как я вижу, весь асортимент в наличии.
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