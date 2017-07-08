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 Происшествия
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Все про:магазин (173) Мукачево (318) обстрел (6593) Нацполиция (7982)

 Мукачевский магазин обстреляли из гранатомета, - полиция. ФОТО

Магазин в Мукачево (Закарпатская область) неизвестные обстреляли из гранатомета. Никто не пострадал.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, в 3:20 работник частной фирмы сообщил о том, что слышал два выстрела.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что неизвестные выстрелили из гранатомета в помещение магазина на улице Томаша Масарика. В результате повреждена витрина и товар.

Полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное повреждение имущества путем подрыва).

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Мукачевский магазин обстреляли из гранатомета, - полиция 01Мукачевский магазин обстреляли из гранатомета, - полиция 02

(Фото полиции Закарпатской области)
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А руководство занято переименованием улиц и тупиков.
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Между прочим я - женщина, что ясно из ника, уж лучше б тьі внимательно читал с кем общаешься, а потом раздавал советьі.
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м даа!! чёт не спокойно в закарпатском королевстве??
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Открыть магазины для народа без оплаты .... Даёшь каждому по потребностям ...
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А в Мукачево кипят страсти,даже переименование улиц не помогло.
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не переименовали бы,обстреляли б пять бутиков
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Из кирпичемёта! Там дырка в витрине и всё, сразу же за дыркой все велики целые, освещение работает, другие витрины на месте.
В этот магаз уже кидали гранату в апреле, на цензоре этого нет. Даже удивительно, что этот случай дошёл до цензора, предыдущие 2 случая, а именно обстрел из гранатомёта рыбного магазина, и магазина бытовой техники до цензора не дошли.
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Да, люди там живут довольно хорошо, не раз там бывала, ведь рядом граница и этим все сказано.
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ПаніОлю. Та я не про людей, а мукАчевських батярів мав на увазі.. 😕
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Не удивлюсь если это таким способом националисты мстят за переименованные улицы Бандеры и Шухевича. Их способ борьбы - громить, бомбить, стрелять, бросать гранаты в людей, бить, избивать, убивать....
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Влад. Не здивуюся, якщо ви не проходите у браму зі своїми рогами від власної кобєти і двох найлєпших коханок (с)
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияМукачевский магазин обстреляли из гранатомета, - полиция. ФОТО
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