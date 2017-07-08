 Мукачевский магазин обстреляли из гранатомета, - полиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, в 3:20 работник частной фирмы сообщил о том, что слышал два выстрела.
Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что неизвестные выстрелили из гранатомета в помещение магазина на улице Томаша Масарика. В результате повреждена витрина и товар.
Полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное повреждение имущества путем подрыва).
(Фото полиции Закарпатской области)
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С начала текущих суток боевики 7 раз обстреляли позиции ВСУ, один украинский воин ранен, - Миронович(0)
За прошедшие сутки один украинский воин погиб, еще один получил ранения, - штаб АТО(0)
С начала суток один воин ранен. Враг применил минометы под Широкино, - штаб АТО(8)
С начала текущих суток боевики уже 7 раз обстреляли позиции ВСУ. Один украинский воин получил боевую травму, - Миронович(4)
У Мукачеві невідомі кинули гранату в магазин мототехніки(0)
В зоне АТО наблюдается тенденция к стабилизации обстановки: за сутки - 13 обстрелов, - штаб(20)
С начала суток потерь нет. Враг обстрелял наши позиции возле Песок из 120 мм минометов, - штаб АТО(10)
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В этот магаз уже кидали гранату в апреле, на цензоре этого нет. Даже удивительно, что этот случай дошёл до цензора, предыдущие 2 случая, а именно обстрел из гранатомёта рыбного магазина, и магазина бытовой техники до цензора не дошли.
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