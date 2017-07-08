 Меркель, Путин и Макрон заявили о необходимости соблюдения перемирия на Донбассе. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Второй день работы саммита "Группы двадцати" Владимир Путин начал за рабочим завтраком с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном", - сообщили в пресс-службе Путина.
Как сообщает DW, Меркель, Макрон и Путин на встрече в кулуарах саммита G20 подтвердили необходимость соблюдения перемирия на востоке Украины, сообщил официальный представитель правительства ФРГ.
"Мы провели хороший разговор, но процесс находится в развитии", - заявил после встречи президент Франции.
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Игорь Яковенко: Сплошной фирменный путинский троллинг про сотрясение, которое проходит за минуту
Режим, который построил Путин, обладает свойствами фильтра, который пропускает наверх социальной пирамиды и во власть только отбросы. Исключений практически нет, фильтр работает безотказно. История с волонтером московского штаба Навального Александром Туровским наглядно показала тех, кто проходит этот фильтр. Крупным планом.
Вот командир отделения Росгвардии лейтенант полиции Михаил Глуховский. Во главе отделения ворвался ночью в штаб, увидел одинокого парня, потребовал предъявить паспорт. Парень замешкался, пытался что-то спросить. Гвардейцы во главе с лейтенантом Глуховским сумели героически повалить волонтера на пол и нанесли ему несколько ударов по голове. Как потом написал нацгвардеец Глуховский, это он "применил приемы боевого самбо". Парню стало плохо и его отвезли в НИИ Склифософского. И тут на сцену выходит второй из героев этой истории, только что назначенный директор НИИ Скорой помощи им. Склифософского С.С.Петриков. Вот фрагмент из его интервью "Эху Москвы":
"Эхо": "Сергей Сергеевич, объясните, пожалуйста, почему волонтера штаба Навального Александра Туровского сегодня утром выписали из Склифа?"
С.С.Петриков: "Он выздоровел".
"Эхо": "Серьезно? За ночь прошло сотрясение?"
С.С.Петриков: "Сотрясение не может пройти за ночь, оно проходит за минуту".
"Эхо": "Как так?"
С.С.Петриков: "Потому, что сотрясение - это быстрый процесс. Все остальное - это последствия, которые проходят после сотрясения".
Комментарий избитого героическими гвардейцами волонтера Туровского о том, как ему в конторе доктора Петрикова был обеспечено мгновенное "выздоровление": "В полвторого ночи в палате сидят три мента, издеваются, оскорбляют, не дают спать".
Из "Медицинской энциклопедии": "Пациентам с сотрясением мозга предписывается постельный режим на 5 суток, который затем, с учетом клинического течения постепенно расширяют. При отсутствии осложнений возможна выписка из стационара на 7-10 сутки с переводом на амбулаторное лечение длительностью до 2-х недель". Конец цитаты.
Сергей Сергеевич Петриков назначен директором НИИ Склифософского за пару дней до того, как к нему привезли избитого "гвардейцами" Туровского. Но он моментально доказал, что система сбоев не дает. Говорят, что он отличный специалист, нейрохирург. Но при этом он - чиновник путинской школы, усвоивший правила игры и стилистику режима. "Что случилось с вашей подводной лодкой?" - "Она утонула". "Почему волонтера Навального утром выписали?". - "Он выздоровел". И дальше сплошной фирменный путинский троллинг про сотрясение, которое проходит за минуту. Оно же - быстрый процесс: раз - и все! Помните путинскую шутку в ответ на жалобу жителя дальновосточного села, с которого государство берет транспортный налог, а дорогу не построило: "зачем вам машина, если у вас дороги нет?". Обхохочешся.
Похоже, уже не осталось ни одной сферы, ни одной руководящей должности в государстве, на которой остался бы хоть сколько-нибудь нормальный человек. Сплошь герои путинского времени.
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ПРЯМА ЛІНІЯ З ПУТІНИМ ЯКУ ВСІ ЧЕКАЮТЬ:
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https://www.youtube.com/watch?v=hfuWLoGLA3Q
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Но на помню что вот этот дядя тоже боролся за мир
а что в итоге вышлло, напоминать не надо
Совпадение ? что хуйло борится за мир
Не не думаю
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