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Все про:G20 (106) Меркель (1453) Путин (23989) Макрон (113)

 Меркель, Путин и Макрон заявили о необходимости соблюдения перемирия на Донбассе. ФОТО

Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили ситуацию в Украине на саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"Второй день работы саммита "Группы двадцати" Владимир Путин начал за рабочим завтраком с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном", - сообщили в пресс-службе Путина.

Меркель, Путин и Макрон заявили о необходимости соблюдения перемирия на Донбассе 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация в Украине была одной из тем обсуждения во время встречи Меркель и Трюдо

Как сообщает DW, Меркель, Макрон и Путин на встрече в кулуарах саммита G20 подтвердили необходимость соблюдения перемирия на востоке Украины, сообщил официальный представитель правительства ФРГ.

Меркель, Путин и Макрон заявили о необходимости соблюдения перемирия на Донбассе 02

"Мы провели хороший разговор, но процесс находится в развитии", - заявил после встречи президент Франции.

Читайте: Путин и Трамп договорились создать взаимный канал для продвижения урегулирования в Украине на основе минских соглашений, - Лавров
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обеды, завтраки, ужины и что там еще, а результат КАКОЙ, не стрелять, но КАК. Пишут много, но ничего
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нет, даже не так, заявили что не стрелять лучше чем стрелять, с приходом этой светлой мысли друг друга и поздравили
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а границу ху@ло возвращает? Об этом говорили? И про какое "развитие" говорит Макрон?!... Он точно не прохуйловский...
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рашка в экстазе ,,,. трамп прикоснулся к их божеству , , , хуйло руки мыть не будет до гааги ,,,
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а что может сделать макрон? у него 0 инструментов влияния на хуйла (вообщето инструменты то есть, но применить он их не может).
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///Разрушение и деградация всего, куда дотягаеться скользкая и влажная рука преступной гибридоросии ///
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не по-понятиям , , ведь пригласили европейцы хуйла , и взять , замочить в сортире. раша-божество ,,, , рашка утонула бы в слезах ,,,, на украине порвали бы все баяны ,,,
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только там ещё 150 млн. таких же хуйлят и подхуйловников ..
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..после этого хуйло отправил очередной "гуманитарный" конвой на Донбас.
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бл..ть, это какой-то театр абсурда. Озабоченно-обеспокоенные персонажи и карлик-чекист в стопятьсотый раз высирают дипломатические нейтральные месседжи...
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Австрійський посол у Москві 1654 р. писав: "Розмови московської аристократії ниці, простацькі, гидкі культурній людині. Головна тема їхніх розмов та гумору-це очорнювання інших, плітки та обмови і дикунська похвальба. Брешуть москвини з неймовірною безсоромністю та нахабством: анітрохи не зашаріються, коли зловите їх на брехні. В переговорах з чужинцями московські міністри вживають всіляких можливих і неможливих способів, щоб обдурити їх. Всім відомі факти вони безсоромно перекручують. Московські торгівці та ремісники неймовірно нечесні. Злодіїв та шахраїв повно на кожній вулиці в Москві, і вони ходять безкарно"
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А чего это хуйло на последнем фото так выгнулся, жопа после переговоров болит?
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Интересный вопрос - Может ли когда ни будь либерал договорится с диктатором, что бы тот стал либералом? Можно или играть с шулером по правилам? Есть случаи когда серийный убийца идет в полицию сдаваться, если ему ничего не грозит?
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Датський посол до Москви у своїх спогадах 1712 р. свідчить: "Хоча тепер москвини намагаються мавпувати культурні народи; хоча вони перевдягнулися у французькі шати і виглядають зовні ніби цивілізованішими, ніж раніше, проте кожний з них залишився і тепер тим, чим він був-дикуном і рабом. Бруд такий жахливий, що я радше їв би на підлозі найбіднішої української хатини, ніж за столом московського вельможі. Коли московські аристократи сваряться, то плюють один одному в обличчя і називають такими гидкими словами, що їх не можна друкувати. На святкуванні, що його влаштував цар Петро, найвищі вельможі понапивалися, як свині; горлали, свистали, блювали, плювали один на одного і сварилися такими словами, що чужоземні дипломати повтікали. У стосунках з москвинами мусите вживати гострої, простацької, лайливої мови, щоби вони вас зрозуміли і зробили, що мали б зробити. Якщо говоритимете культурною мовою, ввічливо, то вони нехтуватимуть вами. Князь О.Меншиков-друга після царя особа-не вміє читати-писати. Суд можна легко підкупити, навіть найвищий, заплативши канцлерові кн. О.Меншикову 20-30 тисяч рублів, з яких цар візьме свою пайку"
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Прорывное заявление! Для этого надо было встречаться? А карлик плешивый как взбодрился!
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так не понятно хйла чпокнули или только собираются
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Член французького парламенту Буасі Д'Англя говорив 1795 року у своїй промові: "Вже 60 років минуло, як Московщина загарбала Україну, Кавказ, Грузію, Крим, поділила Польщу. Кажуть, що московська імперія-це велетень на глиняних ногах, що хабарництво розкрадає її, що рабство послаблює її, що поширюючись, вона тим самим сама готує собі кінець, що кожне її нове загарбання чужих земель-це новий крок до її упадку і т.п. Так! Погоджуються з цим. Але чи ж ця потвора не пожере нас, доки сама загине? Подумайте про це. Час швидко минає. Московська орда готується. Раз, другий рушить на Європу Атила, і ми загинемо, якщо не зупинимо ту азійську потвору".
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Короче евроимпотенты провели очередной целительный сеанс бла-бла-блаканья.
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Я всеми руками за соблюдение перемирия, а посему предлагаю в случае его нарушения и открытия боевиками огня - накрывать их огнём всей имеющейся на данном направлении арты. Кто за? Кто против? Единогласно.
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Меркель на другому фото: Трамп дрючив хуйла ось таким хуйлом.
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Поляк З.Красінскі писав з подиву гідним розумінням духу і душі Московщини сто років тому: "Московщина є великим комунізмом, керованим урядом, який є військово-теократичним. Дантон, Марат, Робесп'єр-це немовлята, якщо порівнювати їх з такими революціонерами, як Іван IV, Петро 1, Микола 1. У глибині своєї душі москвин свідомий свого духовного каліцтва, але він не має ані розуму, ні волі позбутися того каліцтва. Ба, гірше, москвин вважає свій рабський стан за ідеал і гадає, що в такому рабстві буде колись увесь світ. Тим-то москвин має нестримний нахил до загарбання чужих земель, бо те загарбання є винагородою за його рабство, даючи йому можливість знущатися з переможених, що підносить його до панів, до панського народу. Так доходить до неписаної угоди між московським урядом і його підданими щодо загарбництва. Піддані дають своєму урядові згоду і силу нищити ворогів імперії. Ось тут і криється таємниця душі москвина та його імперії, її ніколи не змінять ні уряд, ні суспільство, бо вона є водночас і форма і зміст самої Московщини. Московщина подасть руку всім темним силам, купуватиме золотом, заплутуватиме інтригами-всю свою імперську могутність вживе на розпалення світової революції. Московщина проголошує нову добу. Вона проголошує нового бога, нову церкву, прихід нового суспільства. Проголошує знищення приватної власності. Людям лишає єдину втіху-тваринне життя. Московська революція вже існує, вона вже має мільйони вимуштруваних, здисциплінованих, озброєних солдатів. Найпалкіша мрія Московщини - це поставити московські прапори на руїнах Європи чи на європейському моральному багні, створеному підлістю одних, нездарністю других і чварами всіх європейців. Московщина не пропустить жодної нагоди використати всі підлості людські"
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У хуйла галстук с намёком: ему всё сиренево или фиолетово.Он всё время обещает перемирие и прекращение огня,но ни разу не выполнил обещание.Хуйло требует и просит совсем других решений на свою голову...Надеюсь,выпросит.Пора уже.
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А что Украина на сколько стала авторитетной что ее и на переговоры не приглашают, позор!!!
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Запаребрик , у тебя чего так бомбит ? Опять не наскрёб по карманам , чтобы флакон бояры всосать ?
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Вся российская внешняя политика - это месяцами умолять о встрече с президентом, который чмо, чтобы снять санкции, на которые пох@й.
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Нахера этого гавнюка вообще пригласили. Руку жали этому педофилу. фуууу.
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Герои путинского времени
Игорь Яковенко: Сплошной фирменный путинский троллинг про сотрясение, которое проходит за минуту

Режим, который построил Путин, обладает свойствами фильтра, который пропускает наверх социальной пирамиды и во власть только отбросы. Исключений практически нет, фильтр работает безотказно. История с волонтером московского штаба Навального Александром Туровским наглядно показала тех, кто проходит этот фильтр. Крупным планом.
Вот командир отделения Росгвардии лейтенант полиции Михаил Глуховский. Во главе отделения ворвался ночью в штаб, увидел одинокого парня, потребовал предъявить паспорт. Парень замешкался, пытался что-то спросить. Гвардейцы во главе с лейтенантом Глуховским сумели героически повалить волонтера на пол и нанесли ему несколько ударов по голове. Как потом написал нацгвардеец Глуховский, это он "применил приемы боевого самбо". Парню стало плохо и его отвезли в НИИ Склифософского. И тут на сцену выходит второй из героев этой истории, только что назначенный директор НИИ Скорой помощи им. Склифософского С.С.Петриков. Вот фрагмент из его интервью "Эху Москвы":
"Эхо": "Сергей Сергеевич, объясните, пожалуйста, почему волонтера штаба Навального Александра Туровского сегодня утром выписали из Склифа?"
С.С.Петриков: "Он выздоровел".
"Эхо": "Серьезно? За ночь прошло сотрясение?"
С.С.Петриков: "Сотрясение не может пройти за ночь, оно проходит за минуту".
"Эхо": "Как так?"
С.С.Петриков: "Потому, что сотрясение - это быстрый процесс. Все остальное - это последствия, которые проходят после сотрясения".
Комментарий избитого героическими гвардейцами волонтера Туровского о том, как ему в конторе доктора Петрикова был обеспечено мгновенное "выздоровление": "В полвторого ночи в палате сидят три мента, издеваются, оскорбляют, не дают спать".
Из "Медицинской энциклопедии": "Пациентам с сотрясением мозга предписывается постельный режим на 5 суток, который затем, с учетом клинического течения постепенно расширяют. При отсутствии осложнений возможна выписка из стационара на 7-10 сутки с переводом на амбулаторное лечение длительностью до 2-х недель". Конец цитаты.
Сергей Сергеевич Петриков назначен директором НИИ Склифософского за пару дней до того, как к нему привезли избитого "гвардейцами" Туровского. Но он моментально доказал, что система сбоев не дает. Говорят, что он отличный специалист, нейрохирург. Но при этом он - чиновник путинской школы, усвоивший правила игры и стилистику режима. "Что случилось с вашей подводной лодкой?" - "Она утонула". "Почему волонтера Навального утром выписали?". - "Он выздоровел". И дальше сплошной фирменный путинский троллинг про сотрясение, которое проходит за минуту. Оно же - быстрый процесс: раз - и все! Помните путинскую шутку в ответ на жалобу жителя дальновосточного села, с которого государство берет транспортный налог, а дорогу не построило: "зачем вам машина, если у вас дороги нет?". Обхохочешся.
Похоже, уже не осталось ни одной сферы, ни одной руководящей должности в государстве, на которой остался бы хоть сколько-нибудь нормальный человек. Сплошь герои путинского времени.
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Ці дармоїди 20 и 7-8 засідают присідают и толку зеро .Уже три роки, одно и то саме ,а діти україни гинуть. Одно мене бісить ,що простий народ не знає, що росія убиває народ україни ніхто не показує так як в Сірії люди всі бачать і знають,а в нас АБЗАЦ нас убивають ми трунви возимо і ніхто незнає колотиться все в середині держави, а путін пушистий .ГРОШ ЦІНА ЦИМ АФЕРИСТАМ СВІТОВИМ, ЩО ЗАСІДАЮТЬ ,ПРИСІДАЮТЬ НЕМОЖУ ДИВИТИСЯ НА СВІТ АФЕРИСТІВ ПІДЛІСТЬ КРАЙНЯ СЛІВ НЕМА .
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Х*йло такое гордое: с ним заговорили... Надело платформу сантиметров на двадцать, чтобы быть вровень с европейцами и не потеряться без вести за табуреткой...

ПРЯМА ЛІНІЯ З ПУТІНИМ ЯКУ ВСІ ЧЕКАЮТЬ:
Меркель, Путин и Макрон заявили о необходимости соблюдения перемирия на Донбассе - Цензор.НЕТ 258
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Ну что что на платформе? Зато с ядерной дубинкой и непредсказуемое. Вот они и беседуют не 30 минут, а больше двух часов. Уважают только сильного противника, а не того, кто ходит с протянутой рукой.
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Теперь мы втрое больше сена для нашей коровки запасем! ...
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А где все порохоботики кукарекавшие, что " минску альтернативы нет, патамушта наш Пеця так сказал" ? Вот и Путин то же самое сказал. Ау, порохоботики почему же вы тут не кукарекаете про безальтернативность минска ?
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Очень круто - грузинская пианистка объясняет причины своего отказа выступать с путинским "другом" Гергиевым.
https://www.youtube.com/watch?v=hfuWLoGLA3Q
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да уже картина не знаю как назвать
Но на помню что вот этот дядя тоже боролся за мир
Меркель, Путин и Макрон заявили о необходимости соблюдения перемирия на Донбассе - Цензор.НЕТ 4518

а что в итоге вышлло, напоминать не надо
Совпадение ? что хуйло борится за мир
Не не думаю
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Вот почему вторая Франция за 26 вошла не в 20ку а в другое место

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Без меня меня женили. Украина вполне бы могла занять место Франции или Германии в Европе, но Педро же надо набивать свои карманы, а не вести страну к процветанию. Поэтому дяди и тети решают за Украину. Так и проходят десятилетия крупнейшей страны Европы с прекрасным потенциалом, который так и помрет потенциалом, и никогда не реализуется.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажМеркель, Путин и Макрон заявили о необходимости соблюдения перемирия на Донбассе. ФОТО
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