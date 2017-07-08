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 Три машины горели в Хмельницком. ФОТО

В Хмельницком загорелся автомобиль. В результате повреждены три машины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, на ул. Свободы произошло возгорание BMW. Огонь перекинулся на два рядом стоящих автомобиля.

Благодаря действиям пожарных были спасены 3 автомобиля и предотвращено распространение огня на гипермаркет "Фуршет".

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Три машины горели в Хмельницком 01Три машины горели в Хмельницком 02

(Фото Главного управления ГСЧС в Хмельницкой области)
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Какая важная информация!! ФУРШЕТ не пострадал???
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А в тім беемве напевно саб дуже міцний був, проводка не витримала.
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