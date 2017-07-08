 Три машины горели в Хмельницком. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, на ул. Свободы произошло возгорание BMW. Огонь перекинулся на два рядом стоящих автомобиля.
Благодаря действиям пожарных были спасены 3 автомобиля и предотвращено распространение огня на гипермаркет "Фуршет".
(Фото Главного управления ГСЧС в Хмельницкой области)
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