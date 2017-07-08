 Боевик из Горловки, охранявший главаря террористов, приговорен к 5 годам тюрьмы. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, в июне 2014 года злоумышленник добровольно вступил в незаконное вооруженное формирование террористической организации "ДНР". Он охранял одного из главарей террористов, участвовал в вооруженном сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим Украины.
В марте 2017 года оперативники задержали боевика на линии разграничения в Ясиноватском районе.
Решением суда злоумышленник приговорен к пяти годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.
(Фото СБУ)
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Тем более,что по этому персонажу приговор уже вынесен.
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Цензор, а що, зустрічі Трампа з )(уйлом не було?
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