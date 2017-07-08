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 Общество
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 Боевик из Горловки, охранявший главаря террористов, приговорен к 5 годам тюрьмы. ФОТО

Славянский горрайонный суд (Донецкая область) признал жителя Горловки виновным в содействии террористической организации.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, в июне 2014 года злоумышленник добровольно вступил в незаконное вооруженное формирование террористической организации "ДНР". Он охранял одного из главарей террористов, участвовал в вооруженном сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим Украины.

В марте 2017 года оперативники задержали боевика на линии разграничения в Ясиноватском районе.

Решением суда злоумышленник приговорен к пяти годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

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Боевик из Горловки, охранявший главаря террористов, приговорен к 5 годам тюрьмы 01

(Фото СБУ)
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Такому ценному клиенту черти уже самую горячую сковородку приготовили...
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Ретушувати на фото місцезнаходження голови варто лише тоді, коли вона відсічена і настромлена на жердину на лінії розмежування
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Живой,5 лет на питании " хунты" и с охраной...Это за предательство и вооружённый дебош против своей страны.
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Удивительно,что не повар! Кого это чмо могло охранять? Идет открытая защита сепаров судями
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Почему подобным уродам прикрывают морду?
Тем более,что по этому персонажу приговор уже вынесен.
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Все це дуже добре.
Цензор, а що, зустрічі Трампа з )(уйлом не було?
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Цензор.НЕТФотоОбществоБоевик из Горловки, охранявший главаря террористов, приговорен к 5 годам тюрьмы. ФОТО
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