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Все про:алкоголь (1597) Винницкая область (433) Нацполиция (7979) фальсификат (311)

 В Винницкой области полиция пресекла незаконное изготовление и разлив фальсифицированного алкоголя. ФОТОрепортаж

В Винницкой области сотрудники Управления защиты экономики Национальной полиции и областной прокуратуры пресекли незаконную деятельность по производству и разливу фальсифицированных алкогольных напитков.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики Наталья Калиновская.

По ее словам, фальсификат изготавливался из спирта, который незаконно доставлялся на территорию Украины из Молдовы.

"В результате обысков, проведенных в трех селах области, был обнаружен цех, в котором фальсифицированная продукция разливалась в тетрапаки под видом известных торговых марок.

Всего было обнаружено и изъято 500 литров фальсификата, тонна спирта, а также 200 литров коньячной спиртовой смеси. Кроме того, изъято оборудование для изготовления и упаковки алкоголя, а также упаковочная продукция на сумму более миллиона гривен", - рассказала Калиновская.

Она отметила, что мероприятия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) УК. В настоящее время устанавливаются все причастные к незаконной деятельности и места сбыта фальсификата.

В Винницкой области полиция пресекла незаконное изготовление и разлив фальсифицированного алкоголя 01

В Винницкой области полиция пресекла незаконное изготовление и разлив фальсифицированного алкоголя 02

В Винницкой области полиция пресекла незаконное изготовление и разлив фальсифицированного алкоголя 03

В Винницкой области полиция пресекла незаконное изготовление и разлив фальсифицированного алкоголя 04

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купили как-то в супермаркете виски, а внутри вкус рома. Вылили в унитаз.
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Ага, с Греции прилетел а тут "Метаксой" угощают- спиртуган закрашеный...

В Греции бывал с 70-х...
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JELZIN- очень даже ничего.
сам выпил уже литров 15 за 8 месяцев.
цена песня,качество супер.
еще бы найти сигареты по нормальной (не маланской) цене...
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Это шмурдяк в десятилитровых петах. Это александрийская водка.. Пить такую шнягу себя не уважать.
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Програмные от власти дестятилитровые безакцизные петы мутняка по всей Украине когда запретят?
Понятно, что в доле МВД, Налоговая и СБУ.
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Вживаю тільки віскаририк свойого виготовлення-ВЕЩЩЩЩЩЬ!!
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вот жеж, чертяка, во всем талантлив, за что ни возьмешься
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гойсман в свободное время подрабатывает ?
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Сарочка, зачем вы меня за дурака держите?
- Да я к вашему дураку и не притрагивалась!
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Ну, таки да... Дамбас підроблював(є) водку, в народі "похоронку", а ці елітну, кулі мєлочитись...
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Элина Свитолина вышла в 1/8 «Уимблдoнa»! #ТЕННИС #CвитолинаВиттхефт

https://www.youtube.com/watch?v=GMmRIthCGj0
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Сарочка, зачем вы меня за дурака держите?
- Да я к вашему дураку и не притрагивалась!


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Навіяло спогади про совдепівські новини щодо стану збирання врожаю... плодово-ягідної продукції Нічого не змінилося!
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Да, вовремя я на самогоноварение переключился. Теперь пришла пора самосовершенства: приеду домой и таки засыплю эти "Дубовые чипсы". Можэ реально коньяк выползет, в итоге.
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Коньяк вылазит из коньячного спирта который выдерживается минимум три года.
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Та верно. Но, надо попробовать. Не зря же покупал! Написано- завлекательно. Тока одна сложность: надо выдержать три месяца, а лучше- четыре. А у меня отпуск как раз 3 месяца. Потому- выпью раньше, а значит- нарушу технологический процесс! А это- печалит...
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В Украине сейчас Шабо, Таврия и Оквин по твоей технологии закупают трехмесячный дешевый "коньячный спирт" из Молдавии и Болгарии. Вот что печалит.
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Вот оно счастье по шыкаладному. можно не только царювать а еще и бодяжить пойло надому.
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А ты не пробовал? Я попробовал впервые в декабре 2016-го. И мне всё понравилось! Весь процесс! Наверное- гены. У меня бабка так детей спасла своих, в 1946-1947. Бо дед без вести пропал. Сам понимаешь. Вот и варила...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Винницкой области полиция пресекла незаконное изготовление и разлив фальсифицированного алкоголя. ФОТОрепортаж
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