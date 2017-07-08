 В Винницкой области полиция пресекла незаконное изготовление и разлив фальсифицированного алкоголя. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики Наталья Калиновская.
По ее словам, фальсификат изготавливался из спирта, который незаконно доставлялся на территорию Украины из Молдовы.
"В результате обысков, проведенных в трех селах области, был обнаружен цех, в котором фальсифицированная продукция разливалась в тетрапаки под видом известных торговых марок.
Всего было обнаружено и изъято 500 литров фальсификата, тонна спирта, а также 200 литров коньячной спиртовой смеси. Кроме того, изъято оборудование для изготовления и упаковки алкоголя, а также упаковочная продукция на сумму более миллиона гривен", - рассказала Калиновская.
Она отметила, что мероприятия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) УК. В настоящее время устанавливаются все причастные к незаконной деятельности и места сбыта фальсификата.
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В Греции бывал с 70-х...
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сам выпил уже литров 15 за 8 месяцев.
цена песня,качество супер.
еще бы найти сигареты по нормальной (не маланской) цене...
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Понятно, что в доле МВД, Налоговая и СБУ.
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- Да я к вашему дураку и не притрагивалась!
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https://www.youtube.com/watch?v=GMmRIthCGj0
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- Да я к вашему дураку и не притрагивалась!
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