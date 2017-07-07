 Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более 90 миллионов гривен на Сумщине. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики Сумской, Харьковской и Донецкой областей услуги по формированию незаконного налогового кредита и минимизации налоговых обязательств, а также переводу безналичных денежных средств в наличные.
Компании, которые торгуют сырами и молочной продукцией, осуществляли реализацию продукции за наличные, при этом документально продажа указанных товаров оформлялась на предприятия, подконтрольные организаторам незаконной деятельности. Помимо этого, компании реального сектора экономики перечисляли безналичные денежные средства на счета предприятий, входивших в состав конвертцентра, якобы за приобретенные товары. В дальнейшем деньги снимались наличными и за исключением 10-12%, которые служили вознаграждением за незаконную конвертацию, передавались заказчикам таких услуг.
Общий оборот конвертационного центра составил более 90 миллионов гривен. В настоящее время установлены компании - выгодоприобретатели.
В результате проведенных восьми обысков было обнаружено и изъято 177,3 тысячи гривен наличными, 13 печатей и штампов, компьютерная техника, чековые книжки, бухгалтерские и финансово - хозяйственные документы, а также черновые записи, подтверждающие ведение незаконной деятельности. Также наложен арест на 16 расчетных счетов предприятий, входивших в состав конвертцентра.
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