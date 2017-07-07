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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Радиотехнические подразделения Воздушного командования "Запад" провели командно-штабные учения. ФОТОрепортаж

Радиотехнические подразделения Воздушных Сил ВСУ в Западном регионе провели учения по противовоздушной обороне важных объектов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Одной из основных зада учений было исследования вариантов и возможностей вывода радиотехнических подразделений и управления радиотехнической бригады из под удара, а также организация радиолокационной разведки в новых районах сосредоточения и на участках прорыва.

Радиотехнические подразделения Воздушного командования Запад провели командно-штабные учения 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Совместные учения морской охраны Госпогранслужбы и авиации ВСУ прошли в зоне АТО. ФОТОрепортаж

Радиотехнические подразделения Воздушного командования Запад провели командно-штабные учения 02
Радиотехнические подразделения Воздушного командования Запад провели командно-штабные учения 03

"Одновременно с выполнением задач обучения радиотехническими войсками осуществлялось тренировки подразделений зенитных ракетных войск и авиации Воздушных Сил по получению разведывательной и боевой информации с осуществлением имитируемого огневого воздействия. В качестве обозначения действий воздушного противника привлекалась истребительная и бомбардировочная авиация", - отметил руководитель учений полковник Александр Гуменюк.

Радиотехнические подразделения Воздушного командования Запад провели командно-штабные учения 04

Смотрите также: Резервисты батальонов теробороны провели учебные стрельбы на Киевщине и Черкасщине. ФОТОрепортаж

Радиотехнические подразделения Воздушного командования Запад провели командно-штабные учения 05
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Сумно. Все старе і в жахливому стані. Потрібно гроші, 30 млрд грн, які влада віддає на збільшення пенсій, направити на переозброєння ЗСУ! З такими раритетними технічними засобами ми багато не навоюємо! путін витрачає на армію 60 млрд доларів на рік, а ми тільки 64 млрд грн!
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Техника примитивная... - может внутри модернизировали? А так совок, совком...
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Да все там с времен очаковских.Если не будет прикрытия нашей армии с воздуха все будет печально.Современная война,сначала ракеты пво развалят,потом авиация подчистит,а дальше уже наземная операция.
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kostjaua5 - так и есть, а для большей печали посадили солдатика с пулеметом... - наверное сбивать самонаводящиеся ракеты на РЛС - воздух-земля...
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типичные учения ртв - п-18 (если мне не изменяет память, то часота меняется плунжером в резонаторе), запросчик, дизель, охоронаТаОборона. А где народознавча світлиця?
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Хочется думать что фотки фейковые и дураков нет показать настоящее оборудование.
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грузины сбили 9 кацаПсинских масальотов голыми руками включая стратегический бомбардировщик...
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Не голыми руками ,а нашими буками.За это время хуйло намного продвинулся вперед.Пво сейчас наша ахилесова пята,что не говорите.
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были сбиты 4 самолёта, как официально озвучено МО и до сих пор утверждается официальными лицами на всех уровнях. На самом деле, было сбито 6 наших самолётов и один вертолёт потерпел крушение о той войне и крайне неудачных действиях наших ВВС в небе Южной Осетии.

в августе 2008 года РФобвинила Украину в поставках оружия в ... Поскольку все оружейные скандалы в Украине, начиная с "кольчуги", не подтвердились

07 07 2017
Предприимчивые украинские чиновники продали в США секретную документацию на станцию радиотехнической разведки.
Стремясь заработать на всём, на чём можно, украинские чиновники продали в США секретные станции радиотехнической разведки "Кольчуга", попутно "догрузив" заказчику всю техническую документацию.По мнению представителей компании - владельца прав на изделие, Укроборонпром такими действиями напрямую участвует в развале оборонной промышленности страны.
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ни фига себе комплекс П-12 до сих пор работает...
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КРЫМский бандеровец‏ @CrimeaUA1

Анекдот из жизни "Путин призвал партнеров по G20 сплотиться против терроризма".
Радиотехнические войска Воздушного командования "Запад" провели командно-штабные учения - Цензор.НЕТ 1819
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Ангела не пугайся! Это твой старый друг, только без ботакса.
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лучше бы партнеры вокруг него сполотолись
и настолько тесно, что бы оно уже дышать не могло.
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и сказала про себя- "ах ты ж Х*йло... " )))
пс. там тебя итальянка активно и красочно вспоминает.
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учитывая её возраст - думаю там уже маразмом попахивает...
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Максимальный Репост!!!.
Никто не задумывался о том, сколько на территории Украины находится сепаратистов Грузии, Молдовы, Абхазии которые привели к кровопролитию в своей стране - именно сепаратистов которые кричали рассия!!! рассия!!! Именно сепаратистов с паспортами приднестровской народной республики, абхазкой народной республики, северо-осетинской народной республики - Не пора ли Украине, выдворить всю эту прокремлевскую заразу с территории Украины?
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Те кто мальцева не пустил - 24 часа на выезд с территории Украины, думаю будет достаточно.
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итоги 4 летней бездеятельности компании "Пашинский и син"
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Командно штабные учения! Рядовые учатся а генералы дачи строят в это время.
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помню в ссре дохлом показывали комплекс кругового обзора П-35 и ничего больше....
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советская радиотехника была в полной дупе в середине 60-х годов когда я служил....,комплексы приходили с заводов дохлые и все не Б\Г,доводили до ума уже на позициях представители радиозаводов,охвицеры были тупые до нестямы,всё держалось на сержантах и башковитых сольдатах
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Пане Igor L, скажіть, будь ласка, а чому саме злиденні кошти пенсіонерів потрібно віддати в оборонний бюджет? За останній час вони зменшились в 3 рази? Може оборонний бюджет краще було б поповнити за якийсь інший рахунок. Наприклад, зменшення потоку в офшори. Він, до речі, не зменшився!
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Хочется думать что фотки фейковые и дураков нет показать настоящее оборудование. А что у Турок купили?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныРадиотехнические подразделения Воздушного командования "Запад" провели командно-штабные учения. ФОТОрепортаж
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