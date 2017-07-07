 Радиотехнические подразделения Воздушного командования "Запад" провели командно-штабные учения. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Одной из основных зада учений было исследования вариантов и возможностей вывода радиотехнических подразделений и управления радиотехнической бригады из под удара, а также организация радиолокационной разведки в новых районах сосредоточения и на участках прорыва.
"Одновременно с выполнением задач обучения радиотехническими войсками осуществлялось тренировки подразделений зенитных ракетных войск и авиации Воздушных Сил по получению разведывательной и боевой информации с осуществлением имитируемого огневого воздействия. В качестве обозначения действий воздушного противника привлекалась истребительная и бомбардировочная авиация", - отметил руководитель учений полковник Александр Гуменюк.
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в августе 2008 года РФобвинила Украину в поставках оружия в ... Поскольку все оружейные скандалы в Украине, начиная с "кольчуги", не подтвердились
07 07 2017
Предприимчивые украинские чиновники продали в США секретную документацию на станцию радиотехнической разведки.
Стремясь заработать на всём, на чём можно, украинские чиновники продали в США секретные станции радиотехнической разведки "Кольчуга", попутно "догрузив" заказчику всю техническую документацию.По мнению представителей компании - владельца прав на изделие, Укроборонпром такими действиями напрямую участвует в развале оборонной промышленности страны.
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Анекдот из жизни "Путин призвал партнеров по G20 сплотиться против терроризма".
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и настолько тесно, что бы оно уже дышать не могло.
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пс. там тебя итальянка активно и красочно вспоминает.
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Никто не задумывался о том, сколько на территории Украины находится сепаратистов Грузии, Молдовы, Абхазии которые привели к кровопролитию в своей стране - именно сепаратистов которые кричали рассия!!! рассия!!! Именно сепаратистов с паспортами приднестровской народной республики, абхазкой народной республики, северо-осетинской народной республики - Не пора ли Украине, выдворить всю эту прокремлевскую заразу с территории Украины?
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