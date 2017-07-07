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Все про:ДТП (5862) пьянство (779) Херсонщина (710)

 Пьяный водитель раздавил автомобилем двух туристов в палатке на Херсонщине, - Нацполиция

Неподалеку от города Геническ Херсонской области пьяный водитель ночью 7 июля совершил наезд на палатку с туристами, с результате чего погибли 31-летний мужчина и его 42-летняя жена.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникаций Нацполиции в Херсонской области.

В сообщении отмечается: "По предварительным данным, полицейские установили, что 32-летний житель одного из поселков района, управляя автомобилем "Mitsubishi L 200", находясь в состоянии алкогольного опьянения, не выбрал безопасную скорость движения и проявил невнимательность при управлении транспортным средством. Автомобиль съехал с дороги в обрыв и совершил наезд на туристическую палатку. В результате ДТП погибли 31-летний мужчина и его 42-летняя жена, жители города Днепр.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Мужчина задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Автомобиль находится на штрафплощадке. Проводятся необходимые следственные действия".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Мальчики, привет! Поехали!", - две девушки погибли в ДТП во время прямой трансляции в соцсеть. ВИДЕО
Пьяный водитель раздавил автомобилем двух туристов в палатке на Херсонщине, - Нацполиция 01
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11 лет разница...
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вибрали де палатку поставить пффффффффффф
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Ну, пьяницам уже и порысачить негде, совсем туристы озверели.
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када палатку ставишь, надо думать и про пьяниц, прикинь ?
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что ночью пьяному за рулем делать?
люди спали наверное...
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Ну типа он хочет сказать, что Порох только полчаса поговорил, а тут аж целых 2 часа. С Обамой и Керри и 5 часов говорили, только результат, то все равно одинаковый, раша- изгой и санкции продолжаются
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Аж не терпится,думает,что им Украину подарят.
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результат - американскии газ идет в Европу
и передает привет газпрому.
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Вазелін підносять, чи вистачає заготовленого?
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С Керри по-моему и 5 часов говорили. Толку с этого?
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вата давай на кацапском скажи нам, что ты хочеш этим сказать?
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Да, Трамп прямо як Геракл. Аж 2 години дрючив хуйла.
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Пьяный водитель раздавил автомобилем двух туристов в палатке на Херсонщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5690Дмитрий Смирнов‏Підтверджений профіль @dimsmirnov175ЧитатиБільшеПутин и Трамп совсем рядом друг с другом: Президенты России и США на саммите G20
https://twitter.com/Yh5gDrBfdO028QT/status/883270209959800833

Пьяный водитель раздавил автомобилем двух туристов в палатке на Херсонщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5507 Морчан и Овчан‏ @Yh5gDrBfdO028QT 7 год7 годин томуБільшеУ відповідь @dimsmirnov175, @pani_walewskaЭто Путин в синем платье??
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в ссср погибало ежегодно 100 000 хмырей в автоавариях...,без всякой войны...
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Лет 10 назад в Харькове в районе Южного вокзала, одна сука на такой же тачке 6 человек задавила!!!
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АЛКОГОЛЬ-убийца???

Редакция ничего не перепутала?
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Може этим идиотам забить осиновый кол в горлянку, шобы не пили за рулём!?
Или свинец расплавленный им в ротяру заливать?!
Как можно вразумить и воспитать двуногое животное цивилизованными методами ? Или нельзя?
Тогда их надо палить в их же авто, без сомнений и сожалений!!!
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Так и будет ,когда государственные институты отвечающие за наказание,отсутствуют полностью.
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Увы, государственные институты за разгулом быдлячества в нашей стране не уследят и не помогут! - нет их столько на каждое пьяное быдло за рулём.
Пока сами парочку судов Линча не проведём - положение не измениться.
Быдло надо запугать страшнючими карами, на месте и без разбора полётов. токо учуяв лёгинький запашок спиртного из его глотки - жечь и отрывать части его тела!!!
Пара расправ на месте - и сразу "храбрых" быдлованов поубавится.
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пятнашку за двоих. пить не будет точно. а им Царство небесное. пути Господни неисповедимы. не знаешь где потеряешь, а где найдешь. нелепость? нет преступление. Аминь.
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От 5 до 10 лет плюс лишение прав до 3 лет. Причем, если присудят 5 лет, могут назначить лишь испытательный срок... Так что авто по безнаказанности уделывает огнестрел...
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по неписанным правилам, никто не ставит лагерь вблизи населённых пунктов. или "далеко перед", или "очень далеко за ним". предпочтение конечно "далеко перед", бо аборигены если увидят, шо мимо проходили, то й потом уже надо ставать "очень далеко позади", но так шоб подходы к нему в обоих случаях, местечковым олканам были максимально сложны. правило написанное кровью - нарушенно. посёлок на заднем плане та есчо и "пикник на обочине". по минимуму - потцаны мололетние придут "эґо" свое показать один другому, давая люлей туристам.
психология отношений с нагрянувшими в лагерь аборигенами - это уже другая тема.
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темный лес.мы хоть когда нибудь узнаем правду.одни догадки....проклятое любопытство
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что тебе непонятного? по тексту понятно все и по фото все видно.
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безкарність...
Абсолютна безкарність - позбавлення прав на 1 рік за перший раз нетверезого керування авто і на 3 роки за повтор.
Треба за перший раз на 5 років і пожиттєво за повтор.
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Жена на 11 лет старше....та ну нах... Повему не пишут что это были любовники? И место для полатки выбрали идиотское, там и не пяьяный мог слететь, там грязь размокшая.
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Не лезьте в личное. Место для палатки действительно, если помягче сказать непродуманное.
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Если не местный, ночью, на повороте, по мокрой глине, над обрывом. Такие дороги нужно просто закрывать!!!
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Вождение в нетрезвом виде запрещено, но ездят же. А если дорогу закроют, то ездить не будут?
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предлагаю вернуть практику средневековья. как самую эффективную: алкашей за рулем казнить путем заливания в глотку расплавленного свинца. И чертям в аду работы будет меньше....
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Тот кто палатку поставил Вы думаете был трезвым? Только полный идиот с залитыми глазами мог поставить палатку в таком месте. Почти мгновенная карма.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПьяный водитель раздавил автомобилем двух туристов в палатке на Херсонщине, - Нацполиция
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