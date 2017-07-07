 Пьяный водитель раздавил автомобилем двух туристов в палатке на Херсонщине, - Нацполиция

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникаций Нацполиции в Херсонской области.
В сообщении отмечается: "По предварительным данным, полицейские установили, что 32-летний житель одного из поселков района, управляя автомобилем "Mitsubishi L 200", находясь в состоянии алкогольного опьянения, не выбрал безопасную скорость движения и проявил невнимательность при управлении транспортным средством. Автомобиль съехал с дороги в обрыв и совершил наезд на туристическую палатку. В результате ДТП погибли 31-летний мужчина и его 42-летняя жена, жители города Днепр.
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Мужчина задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Автомобиль находится на штрафплощадке. Проводятся необходимые следственные действия".
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люди спали наверное...
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и передает привет газпрому.
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https://twitter.com/Yh5gDrBfdO028QT/status/883270209959800833
Морчан и Овчан @Yh5gDrBfdO028QT 7 год7 годин томуБільшеУ відповідь @dimsmirnov175, @pani_walewskaЭто Путин в синем платье??
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Редакция ничего не перепутала?
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Или свинец расплавленный им в ротяру заливать?!
Как можно вразумить и воспитать двуногое животное цивилизованными методами ? Или нельзя?
Тогда их надо палить в их же авто, без сомнений и сожалений!!!
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Пока сами парочку судов Линча не проведём - положение не измениться.
Быдло надо запугать страшнючими карами, на месте и без разбора полётов. токо учуяв лёгинький запашок спиртного из его глотки - жечь и отрывать части его тела!!!
Пара расправ на месте - и сразу "храбрых" быдлованов поубавится.
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психология отношений с нагрянувшими в лагерь аборигенами - это уже другая тема.
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Абсолютна безкарність - позбавлення прав на 1 рік за перший раз нетверезого керування авто і на 3 роки за повтор.
Треба за перший раз на 5 років і пожиттєво за повтор.
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