 Военные преступники из 19-й ОМСБр ВС РФ Петухов и Стрельников награждены за участие в войне против Украины, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом говорится в материале международного волонтерского сообщества InformNapalm 1. Вячеслав Александрович Стрельников

Судя по страничке Стрельникова, срочную военную службу он проходил в 2013-2014 годах, предположительно в реактивном дивизионе 19-й мотострелковой бригады. Выполнив обязательную воинскую повинность, подписал контракт на службу в этом же соединении из Владикавказа, но уже в составе разведывательного батальона."В. Стрельников осторожен в социальных сетях, ведет профили под вымышленными именами: "ВК 1 " (архивы профиля контактов ) - на имя Вячеслав Толмочев; " ВК 2 " (архивы профиля контактов ) - на имя Артур Самохин; " ВК 3 " - на свое собственное имя, но эта страница неактивна с 2010 года. Но российские понты все же взяли верх: Стрельников просто не мог не похвастаться высокой боевой наградой - орденом Мужества, с которым он впервые позировал на фото , загруженном в июле 2015 года в профиль на имя А. Самохина. Во второй раз в октябре 2016 года он выставил снимок ордена и наградного удостоверения (награда №76983, выдана на основании указа президента РФ от 20 января 2015 года) в профиле на имя Вячеслава Толмочева", - отмечают авторы расследования.

"Кроме награды, в профилях В. Стрельникова мало что указывает на его "боевые заслуги" и военную службу. Скептики могут сказать, что это косвенное доказательство, однако чрезмерная (и при этом глупая) конспирация Стрельникова-Самохина-Толмочева говорит о том, что ему есть что скрывать. А его дружеские контакты ведут к разведке 19-й ОМСБр, и среди них есть ряд военнослужащих, которые воевали на Донбассе, в том числе еще один награжденец - фигурант №2 Петухов", - говорится в публикации.2. Евгений Юрьевич ПетуховСудя по странице Е. Петухова, срочную военную службу он проходил в 2012-2013 годах на должности водителя комендантской роты 19-й мотострелковой бригады. Отслужив и получив неплохую служебную характеристику , после медицинского освидетельствования подписал контракт на службу в этом же соединении из Владикавказа на должности командира отделения огнеметного взвода роты РХБЗ."Е. Петухов довольно активен на своей странице " ВК " (архивы профиля контактов ). 3 декабря 2014 года он хвастается медалью "За воинскую доблесть" и наградным удостоверением к ней (награда выдана на основании приказа МО РФ №677 от 02.10.2014, удостоверение подписано вр. и.о. командира в/ч 20634 подполковником Д. Киршиным). Чуть раньше, в сентябре 2014 года, в его альбом загружено фото , на котором он одет так, что больше похож на боевика НВФ "Новороссии" на Донбассе, а вовсе не на кадрового военного", - говорится в материале.

Это не первые и не последние военные преступники из состава 19-й ОМСБр ВС РФ. Ранее волонтеры сообщества InformNapalm идентифицировали военнослужащих подразделений снайперов, РЭБ и БПЛА, которые принимали участие в войне на Донбассе.

19-я ОМСБр ВС РФ фигурирует в девяти OSINT-расследованиях InformNapalm. Эти публикации связаны с фактами вторжения в Украину летом - осенью 2014 года, а также доказательствами более позднего участия военнослужащих этой бригады в войне на Донбассе: