 Военные преступники из 19-й ОМСБр ВС РФ Петухов и Стрельников награждены за участие в войне против Украины, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

1. Вячеслав Александрович Стрельников
Дата рождения: 2 июня 1993 г. (по другим данным - 22 марта 1989 г.). Родом из пос. Донаурово Уржумского района Кировской области.
Судя по страничке Стрельникова, срочную военную службу он проходил в 2013-2014 годах, предположительно в реактивном дивизионе 19-й мотострелковой бригады. Выполнив обязательную воинскую повинность, подписал контракт на службу в этом же соединении из Владикавказа, но уже в составе разведывательного батальона.
"В. Стрельников осторожен в социальных сетях, ведет профили под вымышленными именами: "ВК 1" (архивы профиля, альбома, контактов) - на имя Вячеслав Толмочев; "ВК 2" (архивы профиля, альбома, контактов) - на имя Артур Самохин; "ВК 3" - на свое собственное имя, но эта страница неактивна с 2010 года. Но российские понты все же взяли верх: Стрельников просто не мог не похвастаться высокой боевой наградой - орденом Мужества, с которым он впервые позировал на фото, загруженном в июле 2015 года в профиль на имя А. Самохина. Во второй раз в октябре 2016 года он выставил снимок ордена и наградного удостоверения (награда №76983, выдана на основании указа президента РФ от 20 января 2015 года) в профиле на имя Вячеслава Толмочева", - отмечают авторы расследования.
"Кроме награды, в профилях В. Стрельникова мало что указывает на его "боевые заслуги" и военную службу. Скептики могут сказать, что это косвенное доказательство, однако чрезмерная (и при этом глупая) конспирация Стрельникова-Самохина-Толмочева говорит о том, что ему есть что скрывать. А его дружеские контакты ведут к разведке 19-й ОМСБр, и среди них есть ряд военнослужащих, которые воевали на Донбассе, в том числе еще один награжденец - фигурант №2 Петухов", - говорится в публикации.
2. Евгений Юрьевич Петухов
Дата рождения: 25 августа 1992 г. Родом из города Волжска Республики Марий Эл.
Судя по странице Е. Петухова, срочную военную службу он проходил в 2012-2013 годах на должности водителя комендантской роты 19-й мотострелковой бригады. Отслужив и получив неплохую служебную характеристику, после медицинского освидетельствования подписал контракт на службу в этом же соединении из Владикавказа на должности командира отделения огнеметного взвода роты РХБЗ.
"Е. Петухов довольно активен на своей странице "ВК" (архивы профиля, альбома, контактов). 3 декабря 2014 года он хвастается медалью "За воинскую доблесть" и наградным удостоверением к ней (награда выдана на основании приказа МО РФ №677 от 02.10.2014, удостоверение подписано вр. и.о. командира в/ч 20634 подполковником Д. Киршиным). Чуть раньше, в сентябре 2014 года, в его альбом загружено фото, на котором он одет так, что больше похож на боевика НВФ "Новороссии" на Донбассе, а вовсе не на кадрового военного", - говорится в материале.
Справка о составе и вооружении 19-й ОМСБр
19-я отдельная Воронежско-Шумлинская Краснознаменная орденов Суворова и Трудового Красного Знамени мотострелковая бригада, в/ч 20634 (п. Спутник, Владикавказ) 58-й общевойсковой армии Южного военного округа.
В 2012-2015 годах командиром 19-й ОМСБр был генерал-майор Кисель Сергей Александрович. В сентябре 2016 года Кисель назначен на должность начальника штаба 20-й гвардейской общевойсковой армии. Звание генерал-майора получил в июне 2013 года.
С 2015 года командиром 19-й бригады стал полковник Абачев Эседулла Абдулмуминович.
Структура: управление, 3 мотострелковых батальона, батальон СпН (п. Троицкое, Ингушетия), стрелковая рота снайперов, танковый батальон, 1-й гаубичный самоходно-артиллерийский дивизион, 2-й гаубичный самоходно-артиллерийский дивизион, реактивный артиллерийский дивизион, противотанковый артиллерийский дивизион, зенитный ракетный дивизион, зенитный ракетно-артиллерийский дивизион, разведывательный батальон, рота БПЛА, инженерно-саперный батальон, рота РХБЗ, батальон управления (связи), рота РЭБ, батарея управления и артиллерийской разведки, взводы управления начальника ПВО и разведки, ремонтно-восстановительный батальон, батальон материального обеспечения, комендантская рота, медицинская рота, взвод инструкторов, взвод тренажеров, полигон, оркестр.
Вооружение: 40 ед. Т-90А, 1 ед. Т-90К, 120 ед. БМП-3, 9 ед. БТР-82А, 27 ед. БТР-80, 6 ед. ГАЗ-233014 СТС "Тигр", 15 ед. МТ-ЛБ, 18 ед. БМ 2Б17-1 "Торнадо-Г", 36 ед. 152-мм сг 2С19 "Мста-С", 18 ед. 120-мм миномётов 2С12 "Сани", 12 ед. 100-мм пушек МТ-12 "Рапира", 12 ед. самоходных ПТРК 9П149 "Штурм-С", 4 ед. БРДМ-2, 12 ед. БМ 9К330 "Тор", 6 ед. БМ 9А34(35) "Стрела-10", 6 ед. ЗСУ 2С6М "Тунгуска", 27 ед. ПЗРК 9К38 "Игла".
19-я ОМСБр ВС РФ фигурирует в девяти OSINT-расследованиях InformNapalm. Эти публикации связаны с фактами вторжения в Украину летом - осенью 2014 года, а также доказательствами более позднего участия военнослужащих этой бригады в войне на Донбассе:
- Боевые расчеты РСЗО "Град" от 19-й МСБР, "партизанящие" в лесах вдоль границы с Украиной 01.10.2014
- САУ "Мста-С" 19-й МСБР из Северной Осетии на границе с Украиной 07.10.2014
- О похождениях роты БПЛА 19-й мотострелковой бригады в Украине 08.05.2016
- Военнослужащие роты снайперов 19-й ОМСБр ВС РФ в рядах НВФ "Сомали" 27.07.2016
- Курс на агрессию: в ОМСБр ВС РФ созданы новые развед.десантные роты 27.07.2016
- Идентификация военных преступников из 19-й ОМСБр ВС РФ 09.12.2016
- "Едем с Украины на Кавказ". Солдат-срочник выдал "украинскую командировку" 19-й ОМСБр 23.02.2017
- Донбасс: снайпер ВС РФ маскируется под "ополченца Новороссии" и "ДНР" 22.05.2017
- Системы РЭБ на Донбассе. Выявлены специалисты роты РЭБ 19-й ОМСБр ВС России 30.05.2017
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В центре Луганска прогремели два взрыва. В Луганске взорвали капитана милиции "ЛНР"
Как заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, речь идет о террористическом акте. В результате взрыва погибла капитан медицинской службы Народной милиции, ранения получили пять человек, в том числе мирные жители. По его словам, могло сработать заложенное в урну возле продуктового магазина самодельное взрывное устройство.
Взрывное устройство сработало около 15.30 по местному времени. В расследовании участвуют все силовые ведомства республики. Район инцидента оцеплен.
Позже недалеко от места теракта прогремел второй взрыв. Как передает корреспондент РИА Новости, предположительно взорвался гражданский автомобиль. Место происшествия уже оцепили, работают оперативные группы. Информация о пострадавших и погибших уточняется.
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Парламентская ассамблея ОБСЕ на своей сессии в Минске приняла резолюцию «Укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе ОБСЕ» с положениями в поддержку Украины, пишет Радіо Свобода.
В резолюции, среди прочего, признается, что «определенные районы Донецкой и Луганской областей» находятся под контролем «российских гибридных сил».
Российская делегация выступила с протестом против этого проекта, предложив поправки, которые бы изъяли положение о «русско-гибридных войсках» на Донбассе. В частности, представитель России Петр Толстой заявил, что на Донбассе нет русских войск, это внутренний конфликт Украины.
Однако и депутат из Швеции, докладчик Маргарета Седерфельт, и представители Украины выступили против, а во время голосования российская делегация осталась в меньшинстве.
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