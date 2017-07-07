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 Киевские новости, Фоторепортаж
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Все про:наркотики (1523) Нацполиция (7974) прокуратура (3046)

 Столичная полиция накрыла банду вооруженных наркоторговцев: изъяты кокаин, каннабис, автоматы Калашникова, денежные средства. ФОТОрепортаж

В пятницу, 7 июля 2017 года, под процессуальным руководством прокуратуры города Киева следователями СУ Главного управления Национальной полиции в г. Киеве задержаны 6 участников преступной организации, занимавшихся незаконным приобретением, хранением, перевозкой и сбытом на территории столицы кокаина и каннабиса в особо крупных размерах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

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Во время 15 обысков, проведенных по месту жительства фигурантов и в принадлежащих им транспортных средствах, правоохранители обнаружили и изъяли значительное количество наркотических средств и психотропных веществ, а также огнестрельное оружие и взрывные устройства (пистолет ПМ, два автомата системы Калашникова с 60 патронами к ним, 2 карабина "Сайга", винтовки в количестве 4 единицы и запал от гранаты РГД), денежные средства в сумме 18 тыс. долларов США, 8 000 евро и 225 тыс. гривен.

Сейчас задержанным лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений и подготовлено ходатайство в суд об избрании им меры пресечения. Пятерым - в виде содержания под стражей, еще одному, который сотрудничает со следствием - в виде круглосуточного домашнего ареста.

Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу.

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Столичная полиция накрыла банду вооруженных наркоторговцев: изъяты кокаин, каннабис, автоматы Калашникова, денежные средства 01Столичная полиция накрыла банду вооруженных наркоторговцев: изъяты кокаин, каннабис, автоматы Калашникова, денежные средства 02Столичная полиция накрыла банду вооруженных наркоторговцев: изъяты кокаин, каннабис, автоматы Калашникова, денежные средства 03

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Столичная полиция накрыла банду вооруженных наркоторговцев: изъяты кокаин, каннабис, автоматы Калашникова, денежные средства 04Столичная полиция накрыла банду вооруженных наркоторговцев: изъяты кокаин, каннабис, автоматы Калашникова, денежные средства 05Столичная полиция накрыла банду вооруженных наркоторговцев: изъяты кокаин, каннабис, автоматы Калашникова, денежные средства 06

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Столичная полиция накрыла банду вооруженных наркоторговцев: изъяты кокаин, каннабис, автоматы Калашникова, денежные средства 07Столичная полиция накрыла банду вооруженных наркоторговцев: изъяты кокаин, каннабис, автоматы Калашникова, денежные средства 08
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Каждый хотел бы заполучить хоть часть изъятого ,кому денюжку,кому травку,кому коксу ,хотя откуда в Украине кокс,скорей всего движ или ещё какая-то бодяга ,ну а стволы по нынешним временам всем нужны ...
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Это новое тысячелетие... Милениум прошел. Наступил Кокаиниум
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Отлично сработали! Теперь главное-посадить эту нечисть на максимальные срока,что будет крайне не просто.
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Изьяты , кокаин , каннабис и калашников с рожком марихуаны.
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиСтоличная полиция накрыла банду вооруженных наркоторговцев: изъяты кокаин, каннабис, автоматы Калашникова, денежные средства. ФОТОрепортаж
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