 Столичная полиция накрыла банду вооруженных наркоторговцев: изъяты кокаин, каннабис, автоматы Калашникова, денежные средства. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
Во время 15 обысков, проведенных по месту жительства фигурантов и в принадлежащих им транспортных средствах, правоохранители обнаружили и изъяли значительное количество наркотических средств и психотропных веществ, а также огнестрельное оружие и взрывные устройства (пистолет ПМ, два автомата системы Калашникова с 60 патронами к ним, 2 карабина "Сайга", винтовки в количестве 4 единицы и запал от гранаты РГД), денежные средства в сумме 18 тыс. долларов США, 8 000 евро и 225 тыс. гривен.
Сейчас задержанным лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений и подготовлено ходатайство в суд об избрании им меры пресечения. Пятерым - в виде содержания под стражей, еще одному, который сотрудничает со следствием - в виде круглосуточного домашнего ареста.
Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу.
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