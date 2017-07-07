"Великий" Путин и g20, советы бывалого нардепа, скованные одной цепью. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
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Где-то в Ростове
Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд по делу о госизмене Януковича: беглый экс-президент отказался от адвокатов. СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ
Отряды Путина
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Скованные одной цепью, связанные одной целью
Заседание регламентного комитета
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«великий» путин и g20...
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Российская компания Caviar, специализирующаяся на отделке корпусов смартфонов и других гаджетов, показала новый дизайн телефона Nokia 3310 в честь саммита G20. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 6 июля.
Телефон посвятили встрече президентов России и США , которая состоится в Гамбурге 7 июля. Корпус модели выполнен из титана и украшен узорами «дамасская сталь». На крышке размещен барельеф с изображениями глав государств, фоном для них служит золотое панно, покрытое гравировкой в виде эмблемы саммита.
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