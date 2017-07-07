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 Фоторепортаж
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 "Великий" Путин и g20, советы бывалого нардепа, скованные одной цепью. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Великий Путин и g20, советы бывалого нардепа, скованные одной цепью. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01
Продуктивная встреча

Великий Путин и g20, советы бывалого нардепа, скованные одной цепью. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02
Где-то в Ростове

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд по делу о госизмене Януковича: беглый экс-президент отказался от адвокатов. СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ

Великий Путин и g20, советы бывалого нардепа, скованные одной цепью. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03
Отряды Путина

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пенсионеры из "Отряда Путина" разгромили штаб Навального в Краснодаре. ВИДЕО

Великий Путин и g20, советы бывалого нардепа, скованные одной цепью. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04
Скованные одной цепью, связанные одной целью

Великий Путин и g20, советы бывалого нардепа, скованные одной цепью. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05
Заседание регламентного комитета

Великий Путин и g20, советы бывалого нардепа, скованные одной цепью. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06
"Садівник"

Великий Путин и g20, советы бывалого нардепа, скованные одной цепью. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07
Советы бывалого

Великий Путин и g20, советы бывалого нардепа, скованные одной цепью. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08
«великий» путин и g20...

Великий Путин и g20, советы бывалого нардепа, скованные одной цепью. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09
Рашизм

Великий Путин и g20, советы бывалого нардепа, скованные одной цепью. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10
Художнік Марк-Шейдєров. Глубокіє історічєскіє познанія.

Великий Путин и g20, советы бывалого нардепа, скованные одной цепью. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11
Стражники цивилизации

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Экс госпидар Украины, лучше и нескажешь!
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Лучше бы недоноска пришили в ленинградской подворотне...А ведь было же кому.Не разобрались...
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вот сейчас только представить этих "мудаков" - что они думают о своей недоработке...
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не хочу ни читать ни слушать уток и поэтому смотрю все что касается этих 20. Ну то что путя не герой и то, что в виде КРАТКОГО разговора с напыщенным клоуном , орку дают единственный и последний шанс на арене истории, то это все дикторы говорят. Подождем до вечера. Кстати, за Украину будут говорить
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я знову ж, в 1514-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!!
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Где же дно
Российская компания Caviar, специализирующаяся на отделке корпусов смартфонов и других гаджетов, показала новый дизайн телефона Nokia 3310 в честь саммита G20. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 6 июля.
Телефон посвятили встрече президентов России и США , которая состоится в Гамбурге 7 июля. Корпус модели выполнен из титана и украшен узорами «дамасская сталь». На крышке размещен барельеф с изображениями глав государств, фоном для них служит золотое панно, покрытое гравировкой в виде эмблемы саммита.
«Великий» Путин и g20, советы бывалого нардепа, скованные одной цепью. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7207
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А эта фирма не занимается отделкой арестанских наручников?
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А почему бы главам G 20 не съездить на экскурсию в Гаагский трибунал и не потерять там одного члена? В прямом смысле этого слова.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Великий" Путин и g20, советы бывалого нардепа, скованные одной цепью. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
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