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 Из библиотек в Архангельской области изъяли купленные Фондом Сороса книги Пушкина, Чехова, Толстого: "Хорошие книги были, неглупые люди их отбирали". ФОТО

книги фонд сороса

Из читальных залов библиотек Архангельской области изъяли книги, которые в конце 1990-х распространялись здесь при поддержке Фонда Сороса

Как стало известно "Медузе", из читальных залов библиотек Архангельской области изъяли книги, которые в конце 1990-х распространялись здесь при поддержке Фонда Сороса, передает Цензор.НЕТ.

На склады отправили произведения русских и зарубежных писателей (в том числе Пушкина, Чехова и Толстого), а также справочную, историческую и детскую литературу. В библиотеках отмечают, что распоряжение убрать книги со штампом "нежелательной организации" поступило "сверху" (Генпрокуратура признала Фонд Сороса "нежелательным" в 2015 году). Министерство культуры области отрицает свою причастность к происходящему.

В июне 2017 года в библиотеки Архангельской области поступило распоряжение убрать с полок книги "со штампом Фонда Сороса". 6 июля об этом написал у себя в фейсбуке сотрудник Института русской литературы РАН Алексей Балакин. По словам Балакина (он ссылается на анонимного сотрудника одной из библиотек), "складировать в подсобки до особого распоряжения" попросили произведения классиков (Александра Пушкина, Антона Чехова, Льва Толстого), современных авторов (Людмилы Улицкой, Татьяны Толстой), а также книги из серий "Школьная библиотека", "Жизнь замечательных людей", "Мой 20-й век" и многих других.

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Эти книги попали в российские библиотеки в конце 1990-х годов, когда Фонд Сороса проводил программу по их комплектованию:три с половиной тысячи библиотек получили издания художественной, профессиональной, учебной, детской и справочной литературы. На этот проект международная организация потратила около ста миллионов долларов. На всех книгах, поступивших в библиотечные фонды, стоит штамп института "Открытое общество", который от имени Сороса реализовывал в России и многих других странах гуманитарные проекты.

В 2015 году Фонд Сороса признали "нежелательной на территории России иностранной неправительственной организацией"; этим, по сведениям Балакина, и объясняется необходимость убрать книги. Балакин рассказал, что за исполнением предписания следит местная прокуратура; по его словам, библиотекарей из Северодвинска, "оставивших на полках книги с "печатью дьявола"", даже вызвали в суд.

Работники библиотек Архангельской области подтвердили, что книги со штампом Фонда Сороса пришлось убрать в подсобные помещения. Сотрудница библиотеки города Каргополь в Архангельской области (попросила не называть ее имени) рассказала, что около месяца назад все библиотеки области "оповестили о новом требовании". "По всему району в библиотеках [теперь] пусто. Убрать пришлось и художественную, и отраслевую, и справочную литературу. Хорошие книги были, неглупые люди их отбирали", - сказала она.

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По ее словам, книги с печатью фонда составляли около 10% всего фонда библиотеки. "Вместе с информацией о том, что нужно убрать книги, нам пришел и список книг, на которые нужно было особое внимание обратить. В основном это была историческая литература, вроде "Энциклопедического словаря юного историка" или "Учебника по новейшей истории". Видимо, их хотели убрать из-за неправильной трактовки исторических событий", - говорит сотрудница библиотеки.

Информацию об изъятии книг также подтвердили в библиотеках Верхнетоемского и Мезенского районов Архангельской области. Сотрудница последней (тоже попросила не указывать имени) уточнила, что "толком" им ничего не объяснили: "Нам позвонили и сказали: книги с этими печатями изъять из доступа. Последнее, что нам сказали: в министерстве культуры должно пройти совещание, после которого поступят конкретные разъяснения". Сейчас изъятые книги лежат на складе, доступ к ним есть только у сотрудников библиотеки. Все сотрудники библиотек выразили надежду, что книги вернутся в фонды.


Из библиотек в Архангельской области изъяли купленные Фондом Сороса книги Пушкина, Чехова, Толстого: Хорошие книги были, неглупые люди их отбирали 01Из библиотек в Архангельской области изъяли купленные Фондом Сороса книги Пушкина, Чехова, Толстого: Хорошие книги были, неглупые люди их отбирали 02Из библиотек в Архангельской области изъяли купленные Фондом Сороса книги Пушкина, Чехова, Толстого: Хорошие книги были, неглупые люди их отбирали 03Из библиотек в Архангельской области изъяли купленные Фондом Сороса книги Пушкина, Чехова, Толстого: Хорошие книги были, неглупые люди их отбирали 04Из библиотек в Архангельской области изъяли купленные Фондом Сороса книги Пушкина, Чехова, Толстого: Хорошие книги были, неглупые люди их отбирали 05Из библиотек в Архангельской области изъяли купленные Фондом Сороса книги Пушкина, Чехова, Толстого: Хорошие книги были, неглупые люди их отбирали 06Из библиотек в Архангельской области изъяли купленные Фондом Сороса книги Пушкина, Чехова, Толстого: Хорошие книги были, неглупые люди их отбирали 07Из библиотек в Архангельской области изъяли купленные Фондом Сороса книги Пушкина, Чехова, Толстого: Хорошие книги были, неглупые люди их отбирали 08Из библиотек в Архангельской области изъяли купленные Фондом Сороса книги Пушкина, Чехова, Толстого: Хорошие книги были, неглупые люди их отбирали 09

Власти Архангельской области изъятие книг не комментируют. Пресс-секретарь регионального министерства образования и науки подтвердил, что слышал о том, что книги со штампами убирают из библиотек, однако, по его словам, изъятия происходят не в школьных, а только в сельских библиотеках. "Они находятся в подчинении министерства культуры, уточняйте у них", - добавил представитель министерства образования и науки.

В министерстве культуры Архангельской области заявили, что "никаких распоряжений и поручений по изъятию книг, изданных фондом Сороса, не выдавали". "Деятельность фондов четко регулируется законодательством Российской Федерации, и там четко перечислены причины исключения каких-либо книг из библиотечного фонда. Сотрудники библиотек люди образованные, грамотные, они работают в соответствии с законодательством", - сказала пресс-секретарь министерства культуры Ангелина Тихонова.

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Это не первый случай, когда книги с печатью Фонда Сороса изымают из библиотек. В 2015 году из школьных библиотек в Свердловской области убрали книги британских историков Джона Кигана и Энтони Бивора, выпущенные при поддержке фонда "Открытое общество". В начале 2016-го в Республике Коми сожгли 53 учебника, изданных при поддержке Сороса, - они хранились в библиотеке Воркутинского горно-экономического колледжа; еще несколько сотен книг были изъяты из библиотечного фонда.
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нет, куплены на деньги загнивающего запада
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СОРОС ПРОПИТАЛ КНИЖКИ ДУСТОМ И ПОСЛЕ ИХ ПРОЧТЕНИЯ У ГРАЖДАН РФ НАЧИНАЕТ КРУЖИТЬСЯ ГОЛОВА И ПОЯВЛЯЮТСЯ ВРЕДНЫЕ МЫСЛИ
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Да, идиотизм крепчает. Как и у правителей, так и исполнителей.
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Нафіг їм російська мова, хай китайську учать. Хай якийсь мілліардер Цзинь Хрєн закупить китайської літератури оркам
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"Сказка о золотом петушке" А.С.Пушкина внесена в список экcтрeмистcкой литературы, запрещённой в России, так как содержит описание успешного покушения на жизнь главы государства при помощи беспилотника.

🐓💨
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Покушение при помощи Ляшко. И золотой и петушок и беспелотник. А для пророссийского президента Молдовы Додона - это вообще ужастик.
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Путлер вовсю раскручивает в России проект "Закрытое общество".
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РНДР- расейская народно-демокартическая республика
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"Относительно духовности, морали и интеллекта, то московское образованное общество - это сборище разрушителей, кощунственных людей, духовных бродяг, умственных мошенников, моральных развратников , бесстыдных лжецов, простецких хвастунов и дикарей. Но все они - высокомерные до посмешища. К этому, извините, "обществу", относятся также и нравственные и умственные, сифилитические калеки, идиоты, уроды, полусумасшедшие, истерические люди, циничные моральные и физические проститутки обоих полов. И вот это гнусное, мракобесие-болото считаем мы, московиты, своей духовной, культурной и умственной элитой, передовым авангард новой Московии. Тьфу!" - Иван Бунин, первый российский писатель, получивший Нобелевскую премию, в своих воспоминаниях о жизни в России.
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книжки купленные на пиндосские деньги- априори БЕЗДУХОВНЫЕ
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[Всё, что нужно знать про совок и рашистов 20 века » ЦЕНЗОРУ.НЕТ - Самые Свежие Новости России Украины и Мира]: Посмотри! http://censoru.net/19892-vse-chto-nuzhno-znat-pro-sovok-i-rashistov-20-veka.html


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Генрих Гейне: «Там, где сжигают книги, в конце сжигают также и людей»
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следующий шаг для русни - полный запрет книг.
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Лермонт вообще врах и англосакс.
Да и Ганибал по кличке Пушкен эфиоп по национальности.
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акцент не на "Лермонтов", а на "не угодил"..)) Цитата из фильма "Покровские ворота".))
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ну ладно Пушкин - негр. ну ладно Чехов - называл Таганрог украинским.Но Толстой то им чем не угодил?
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Своей либерастической философией
Толстой был отлучен от церкви.

Но вот Саня Пушкин - то вопрос... Из библиотек в Архангельской области изъяли купленные Фондом Сороса книги Пушкина, Чехова, Толстого: "Хорошие книги были, неглупые люди их отбирали" - Цензор.НЕТ 3582
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у толстого там что то со щеками было не то - вечно подставлял их куда то.
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и платье с плеч ползет само
и на плече горит клеймо
там Сороса клеймо
и Пушкин весь в гавно
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Что там за мокшан говорить? у нас поуничтожали практически все библиотеки.
Было дело - гора книг валяется около Привоза. На тротуаре биля Из библиотек в Архангельской области изъяли купленные Фондом Сороса книги Пушкина, Чехова, Толстого: "Хорошие книги были, неглупые люди их отбирали" - Цензор.НЕТ 6463 поребрика. Грузят навалом на самосвал. Народ выхватывает что получится. Набрался и я, томиков из ПСС: Бунин, Золя, Мопассан и тд. Еле допер. Жена была в счастье.
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Все правильно,а взамен поставить полные собрания сочинений ленина,сралина,маркса и переписку энгельса с каутским,конечно, такую зеленую,как купорос.Чтобы скрепно и духовно было.
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переписку энгельса с каутским
они с ними не согласные... с обоими
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Не из первых рук, но слышал такой рассказ, что после смерти Сталина, может лет через 5-10, приходили в школу люди и говорили какие строчки в каких учебниках вычёркивать, а кто лучше всех вычеркнет, тот получит пятёрку...
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Пушкин, Чехов и Толстои, справочная, историческая и детская литература - да и не такие уж ети книги были и хорошие....
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)))))) Брэдбери, канешно, не Оруэлл, но с °F 451 он таки та и тож нехуйлово вангонул!!! есчо тот физик был.
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контрсанкции в действии. ну и пусть теперь лимонова читают.
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Немцы тоже сначала жгли книги,затем людей...аналогия,не правда ли?
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажИз библиотек в Архангельской области изъяли купленные Фондом Сороса книги Пушкина, Чехова, Толстого: "Хорошие книги были, неглупые люди их отбирали". ФОТО
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