 Из библиотек в Архангельской области изъяли купленные Фондом Сороса книги Пушкина, Чехова, Толстого: "Хорошие книги были, неглупые люди их отбирали". ФОТО

Как стало известно "Медузе", из читальных залов библиотек Архангельской области изъяли книги, которые в конце 1990-х распространялись здесь при поддержке Фонда Сороса, передает Цензор.НЕТ.
На склады отправили произведения русских и зарубежных писателей (в том числе Пушкина, Чехова и Толстого), а также справочную, историческую и детскую литературу. В библиотеках отмечают, что распоряжение убрать книги со штампом "нежелательной организации" поступило "сверху" (Генпрокуратура признала Фонд Сороса "нежелательным" в 2015 году). Министерство культуры области отрицает свою причастность к происходящему.
В июне 2017 года в библиотеки Архангельской области поступило распоряжение убрать с полок книги "со штампом Фонда Сороса". 6 июля об этом написал у себя в фейсбуке сотрудник Института русской литературы РАН Алексей Балакин. По словам Балакина (он ссылается на анонимного сотрудника одной из библиотек), "складировать в подсобки до особого распоряжения" попросили произведения классиков (Александра Пушкина, Антона Чехова, Льва Толстого), современных авторов (Людмилы Улицкой, Татьяны Толстой), а также книги из серий "Школьная библиотека", "Жизнь замечательных людей", "Мой 20-й век" и многих других.
Эти книги попали в российские библиотеки в конце 1990-х годов, когда Фонд Сороса проводил программу по их комплектованию:три с половиной тысячи библиотек получили издания художественной, профессиональной, учебной, детской и справочной литературы. На этот проект международная организация потратила около ста миллионов долларов. На всех книгах, поступивших в библиотечные фонды, стоит штамп института "Открытое общество", который от имени Сороса реализовывал в России и многих других странах гуманитарные проекты.
В 2015 году Фонд Сороса признали "нежелательной на территории России иностранной неправительственной организацией"; этим, по сведениям Балакина, и объясняется необходимость убрать книги. Балакин рассказал, что за исполнением предписания следит местная прокуратура; по его словам, библиотекарей из Северодвинска, "оставивших на полках книги с "печатью дьявола"", даже вызвали в суд.
Работники библиотек Архангельской области подтвердили, что книги со штампом Фонда Сороса пришлось убрать в подсобные помещения. Сотрудница библиотеки города Каргополь в Архангельской области (попросила не называть ее имени) рассказала, что около месяца назад все библиотеки области "оповестили о новом требовании". "По всему району в библиотеках [теперь] пусто. Убрать пришлось и художественную, и отраслевую, и справочную литературу. Хорошие книги были, неглупые люди их отбирали", - сказала она.
По ее словам, книги с печатью фонда составляли около 10% всего фонда библиотеки. "Вместе с информацией о том, что нужно убрать книги, нам пришел и список книг, на которые нужно было особое внимание обратить. В основном это была историческая литература, вроде "Энциклопедического словаря юного историка" или "Учебника по новейшей истории". Видимо, их хотели убрать из-за неправильной трактовки исторических событий", - говорит сотрудница библиотеки.
Информацию об изъятии книг также подтвердили в библиотеках Верхнетоемского и Мезенского районов Архангельской области. Сотрудница последней (тоже попросила не указывать имени) уточнила, что "толком" им ничего не объяснили: "Нам позвонили и сказали: книги с этими печатями изъять из доступа. Последнее, что нам сказали: в министерстве культуры должно пройти совещание, после которого поступят конкретные разъяснения". Сейчас изъятые книги лежат на складе, доступ к ним есть только у сотрудников библиотеки. Все сотрудники библиотек выразили надежду, что книги вернутся в фонды.
Власти Архангельской области изъятие книг не комментируют. Пресс-секретарь регионального министерства образования и науки подтвердил, что слышал о том, что книги со штампами убирают из библиотек, однако, по его словам, изъятия происходят не в школьных, а только в сельских библиотеках. "Они находятся в подчинении министерства культуры, уточняйте у них", - добавил представитель министерства образования и науки.
В министерстве культуры Архангельской области заявили, что "никаких распоряжений и поручений по изъятию книг, изданных фондом Сороса, не выдавали". "Деятельность фондов четко регулируется законодательством Российской Федерации, и там четко перечислены причины исключения каких-либо книг из библиотечного фонда. Сотрудники библиотек люди образованные, грамотные, они работают в соответствии с законодательством", - сказала пресс-секретарь министерства культуры Ангелина Тихонова.
Это не первый случай, когда книги с печатью Фонда Сороса изымают из библиотек. В 2015 году из школьных библиотек в Свердловской области убрали книги британских историков Джона Кигана и Энтони Бивора, выпущенные при поддержке фонда "Открытое общество". В начале 2016-го в Республике Коми сожгли 53 учебника, изданных при поддержке Сороса, - они хранились в библиотеке Воркутинского горно-экономического колледжа; еще несколько сотен книг были изъяты из библиотечного фонда.
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Да и Ганибал по кличке Пушкен эфиоп по национальности.
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Толстой был отлучен от церкви.
Но вот Саня Пушкин - то вопрос...
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и на плече горит клеймо
там Сороса клеймо
и Пушкин весь в гавно
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Было дело - гора книг валяется около Привоза. На тротуаре биля поребрика. Грузят навалом на самосвал. Народ выхватывает что получится. Набрался и я, томиков из ПСС: Бунин, Золя, Мопассан и тд. Еле допер. Жена была в счастье.
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переписку энгельса с каутским
они с ними не согласные... с обоими
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