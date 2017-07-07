 Аваков "предметно пояснил" послу Италии абсурдность обвинений в адрес задержанного военнослужащего Маркива. ФОТО

"На встрече с послом Италии предметно пояснил абсурдность обвинений, предъявленных при аресте сержанту Маркиву. Мы не оставим своего солдата", - написал Аваков.
Как сообщалось, в субботу, 1 июля, заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин сообщил, что в Италии задержан заместитель командира взвода первого батальона оперативного назначения Нацгвардии им.Кульчицкого Виталий Маркив по подозрению в убийстве фоторепортера гражданина Италии Андреа Рокелле вблизи г.Славянск Донецкой области в мае 2014 года.
Народный депутат Андрей Антонищак рассказал, что Маркива задержали в пятницу, 30 июня. Его удерживают в тюрьме в итальянском городке Павия. К нему не допускают украинских дипломатов, мотивируя это тем, что он имеет итальянское подданство. Итальянская сторона предоставила Маркиву адвоката, но украинская сторона откажется от него и намерена нанимать своего защитника.
Советник главы МВД Украины, народный депутат из фракции "Народный фронт" Антон Геращенко заявил, что задержание в Италии Маркива может быть очередной провокацией российских спецслужб.
Утром 2 июля Генеральное консульство Украины в Милане обратилось в суд г.Павиа с ходатайством о предоставлении информации об основаниях и обстоятельствах.
МВД Украины выражало обеспокоенность задержанием и арестом в Италии Маркива. "Он уехал в Италию во время планового отпуска. Официальной информации о задержании Виталия Маркива в Национальную гвардию не поступало. Генеральной прокуратурой Украины проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств задержания в рамках международно-правового сотрудничества", - информировали в украинском МВД.
В информации отмечается, что прокуратура города Павия (регион Ломбардия, Италия) начала уголовное производство относительно обстоятельств гибели в 2014 году в зоне АТО итальянского и российского журналистов по информации французского журналиста. В рамках этого производства французский журналист указал на то, что смерть вышеуказанных журналистов стала следствием применения оружия подразделением Нацгвардии, в котором проходил службу задержанный Маркив.
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а ничего что эти журнашлюхи туда попали нелегально (через лугандон)
и украинская сторона за их безопасность не отвечает
хотели приключений ? - они их поимели
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"...предметно..." - это как ?
посол то хоть жив ?
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Т.е., если его родители уехали в свое время в Италию, то он вполне мог сохранить украинское гражданство и получить итальянское.
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Т.е. имея гражданство Италии, получить гражданство Украины было бы проблематично. А наоборот - запросто.
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Если нельзя, но очень хочется, значит можно!
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Как все устаканится обезательно откроем магазины "березка" для ветеранов. Там будет все без очереди, а такие как я будут молча облизываться! Но пока берите только участки, заслужили!!!
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Ну и P.S. это что, можно посадить по одному журналисту с дискретом в 50 метров и стреляй сколько хочешь - ответки не будет, бо там же дурналисты .
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Интерестно, "предметно пояснил" послу стаканом или бутылкой?
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Я понимаю когда нужны были добровольцы, тогда было другое дело. А сейчас? На каком юридическом основании в НАЦИОНАЛЬНОЙ гвардии служат иностранцы или люди нарушающие Закон?
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