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 Политика Украины
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Все про:Аваков (2592) Италия (822) посол (1147)

 Аваков "предметно пояснил" послу Италии абсурдность обвинений в адрес задержанного военнослужащего Маркива. ФОТО

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обсудил с послом Италии в Украине Давиде Ла Чечилия задержание итальянскими властями военнослужащего Национальной гвардии Украины им.Кульчицкого Виталия Маркива по подозрению в убийстве на Донбассе итальянского фотожурналиста Андреа Роккелли в 2014 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Twitter.

"На встрече с послом Италии предметно пояснил абсурдность обвинений, предъявленных при аресте сержанту Маркиву. Мы не оставим своего солдата", - написал Аваков.

Аваков предметно пояснил послу Италии абсурдность обвинений в адрес задержанного военнослужащего Маркива 01

Как сообщалось, в субботу, 1 июля, заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин сообщил, что в Италии задержан заместитель командира взвода первого батальона оперативного назначения Нацгвардии им.Кульчицкого Виталий Маркив по подозрению в убийстве фоторепортера гражданина Италии Андреа Рокелле вблизи г.Славянск Донецкой области в мае 2014 года.

Народный депутат Андрей Антонищак рассказал, что Маркива задержали в пятницу, 30 июня. Его удерживают в тюрьме в итальянском городке Павия. К нему не допускают украинских дипломатов, мотивируя это тем, что он имеет итальянское подданство. Итальянская сторона предоставила Маркиву адвоката, но украинская сторона откажется от него и намерена нанимать своего защитника.

Советник главы МВД Украины, народный депутат из фракции "Народный фронт" Антон Геращенко заявил, что задержание в Италии Маркива может быть очередной провокацией российских спецслужб.

Утром 2 июля Генеральное консульство Украины в Милане обратилось в суд г.Павиа с ходатайством о предоставлении информации об основаниях и обстоятельствах.

МВД Украины выражало обеспокоенность задержанием и арестом в Италии Маркива. "Он уехал в Италию во время планового отпуска. Официальной информации о задержании Виталия Маркива в Национальную гвардию не поступало. Генеральной прокуратурой Украины проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств задержания в рамках международно-правового сотрудничества", - информировали в украинском МВД.

В информации отмечается, что прокуратура города Павия (регион Ломбардия, Италия) начала уголовное производство относительно обстоятельств гибели в 2014 году в зоне АТО итальянского и российского журналистов по информации французского журналиста. В рамках этого производства французский журналист указал на то, что смерть вышеуказанных журналистов стала следствием применения оружия подразделением Нацгвардии, в котором проходил службу задержанный Маркив.

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нужно было хамоновой ногой по рылу макаронному... с разбегу!
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ПРЕДМЕТНО ТАК ПОСАДИТЬ НА ГУБУ ПОСЛА ИТАЛИИ... в бараке с военнослужащими и урками Димбассу... О мама мия шо бы почалося...
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Шрек Баблокат - вот сейчас мафиози Авакян пригодится.... Быстро растолкует по понятиям представителю народа Козы Ностры..., что не хрен братву на отдыхе трогать... .В этом случае пожелаем ему успехов конечно.... Бандиты с мусорской нацгвардии, но свои....
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Так посол согласился с аргументами, чи Аваков сам собой просто доволен?
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Я тоже боюсь, что бы после "объяснений Авакова" парню еще статей не накидали.
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нууу!!скажем что оооочень доволен!!какой никакой а пиар!!(результатов нет!!возможно и не будет а в пресе промелькнул)
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"гибели в 2014 году в зоне АТО итальянского и российского журналистов"
-------------------
а ничего что эти журнашлюхи туда попали нелегально (через лугандон)
и украинская сторона за их безопасность не отвечает
хотели приключений ? - они их поимели
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просто уточняю. Для граждан Италии и Мордора в Украине безвиз. Иное дело аккредитация журналиста в стране. Без нее разговор вообще ни о чем
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Тобто, якщо запхав пальці в розетку, то струмом і вдарило.
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к себе вызывал, или прямо в камере, или как?
"...предметно..." - это как ?
посол то хоть жив ?
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Что Авак - объявишь войну Италии или просто гавкнул и забыл .
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Явно кацапы проплатили макаронникакам,козлы!
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И Итальянское гражданство ему тоже кацапы подсунули?
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Итальянское подданство? Еще не депутат, а уже такой хитрожопый малец!
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А как посол может повлиять на итальянскую фемиду и следственные органы?
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мда... у нас каждый занимается не своим делом (наверное потому что "в своих делах" - полные нули, как и во всем другом)
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у нас каждый пытается всех нае...обхитрить и сделать идиотами окружающих! Получил итальянское гражданство. С какого перепугу это он вдруг так взял и получил итальянское гражданство, а от украинского он отказался или теперь у него два?
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а украинское он откуда взял? Сотни добровольцев просящие убежища не могут его получить, а он так раз и итальянское и украинское...
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Миллионы хохлозавров и тысячи розенбятов не заслуживают на украинское ,а такому человеку не жалко
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Закон ОДИН для всех или тому кто заслужил насрать на закон?
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Надю...Маркива ... кого там еще - В ПРЕЗИДЕНТИ
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Ты не в курсе, шо во многих странах вполне законно иметь больше одного гражданства?
Т.е., если его родители уехали в свое время в Италию, то он вполне мог сохранить украинское гражданство и получить итальянское.
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А он и не получал второе гражданство в Украине.
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Так у него есть гражданство Украины или нет?
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Наверное ж есть. Это абсолютно никак не влияет на его итальянское гражданство.

Т.е. имея гражданство Италии, получить гражданство Украины было бы проблематично. А наоборот - запросто.
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Да но по законам Украины это не законно! Это я так на всякий случай напоминаю что бы не говорили что у нас только депутаты по три и более гражданства имеют!
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Да но по законам Украины это не законно!

Если нельзя, но очень хочется, значит можно!
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Тебе че завидно? Парень, живя с родителями в Италии, приехал защищать свою родину от агрессора. И защищал! А ты?
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Молодец!
Как все устаканится обезательно откроем магазины "березка" для ветеранов. Там будет все без очереди, а такие как я будут молча облизываться! Но пока берите только участки, заслужили!!!
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Не захлебнись собственным ядом, диванный воин
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Идиот иди проспись! Воин дивана с двухлетним стажем!
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А у тебя второго гражданства Израиля нет? Там то же любят отвечать вопросом на вопрос
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а у тебя кацапского нету? Там тоже любят херню спрашивать!
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Насчет херни ты спец, только ее и пишешь!
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От украинского не отказался, а итальянское получил, наши уже лет 20 ездят в Италию и остаются. А раньше это было получать намного проще, чем сейчас.
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с гиркина пусть спрашивает ащще попутал макаронник.
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Еще одно доказательство успешной работы раша тудей
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Плохо, что эта итальянская журнашлюха сдохла. Но ничего есть еще этот "свидетель" француз. Надо против него уголовное преследование начинать. За сотрудничество с террористами и лжесвидетельство.
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покажите фотокопию документа где МИД Украины разрешил итальянцу ехат в зону боевых действий между кацаПсинским быдлом Педофила и Украиной....
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если этого документа нет,значит Украина не несёт юридической ответственности за его жизнь....
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нелегальное проникновение на территорию Италии карается законом.Почему тоже проникновение на территорию Украины не карается законом?
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Нельзя было бомбить Славянск.Кремлевские рупоры использовали это для очернения нашей страны.В генштабе полно завербованных фсб предателей и просто саботажников
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беріть посла і тягніть на Авдіївку, або на Світлодарськ - хай переночує на передку
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Впечатление что психлечебница в коментах строем отметилась!
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Есть более простой вопрос - откуда там взялись эти "журналисты" и что они там делали, как туда попали? Я думаю, что незаконно и надо было сразу против них возбудить дело за незаконный переход границы. Это как минимум.

Ну и P.S. это что, можно посадить по одному журналисту с дискретом в 50 метров и стреляй сколько хочешь - ответки не будет, бо там же дурналисты .
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Аваков "предметно пояснил" послу Италии абсурдность обвинений в адрес задержанного военнослужащего Маркива - Цензор.НЕТ 7513
Интерестно, "предметно пояснил" послу стаканом или бутылкой?
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Все должны быть равны. Если есть Закон запрещающий двойное гражданство, он должен быть для всех.
Я понимаю когда нужны были добровольцы, тогда было другое дело. А сейчас? На каком юридическом основании в НАЦИОНАЛЬНОЙ гвардии служат иностранцы или люди нарушающие Закон?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныАваков "предметно пояснил" послу Италии абсурдность обвинений в адрес задержанного военнослужащего Маркива. ФОТО
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