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 Политика Украины
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 Украинского заложника Панова оккупанты склоняют к сотрудничеству со следствием: перевели в камеру с клопами, возят с мешком на голове, - адвокат. ФОТО

Фигуранта "дела крымских диверсантов" Евгения Панова, которого оккупанты удерживают в симферопольском СИЗО, перевели в камеру с ненадлежащими санитарными условиями – "в помещении содержится 22 человека, душно и есть клопы", рассказал адвокат украинского заложника Дмитрий Динзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, защитник указал, что это можно расценивать, как психологическое давление для склонения к сотрудничеству со следствием.

Украинского заложника Панова оккупанты склоняют к сотрудничеству со следствием: перевели в камеру с клопами, возят с мешком на голове, - адвокат 01

"Панова и ещё 21 человека в камере 102 съедают живьём клопы. Это фото одной из рук Панова Е. В таких же укусах все его тело", - пишет адвокат в Facebook.

"Насколько мы поняли, это сделали оперативники центрального аппарата ФСБ, которые работают в Крыму, они приехали из Москвы. Таким образом на Панова оказывают давление. Также его возят к следователю с мешком на голове, руки сковывают сзади, хотя могли бы это делать по-другому. Таким образом его склоняют к сотрудничеству и указывают, что если он не будет идти на сотрудничество, то и дальше его будут содержать в тех условиях, которых находится сейчас", - сообщил адвокат.

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"Мы передавали ему средства для обработки, чтобы вывести клопов, тараканов, но средство у Панова было изъято. Сейчас все 22 человека, которые там содержатся, покусаны клопами, у всех нарывы, язвы, укусы. Панов обращался к врачу, ему было отказано", - рассказал Динзе.

Сам Панов, по словам защиты, неоднократно обращался к администрации изолятора, однако меры не были предприняты.

Подконтрольный Кремлю так называемый Киевский районный суд Симферополя 2 июня продлил срок содержания под стражей Евгению Панову и Андрею Захтею, обвиняемых в подготовке "диверсий" на территории оккупированного Крыма, до 7 августа.

10 августа ФСБ России сообщила, что в ночь на 7 августа 2016 года в оккупированном Крыму задержали группу "украинских диверсантов", которые якобы готовили теракты на полуострове. Задержанных некоторое время содержали в московском СИЗО Лефортово, после - вернули в Крым.

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Власти Украины отрицают российские обвинения в адрес украинцев и назвали их "провокацией" российских спецслужб.
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а почему бы нам, не поиздеваться мощно над российскими ублюдками, захваченными на Херсоне. думаю, это очень своевременно бы было.
пусть мрази российские заверещат от ужаса и боли.
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Не мы поцыфисты!
Мы им штраф и домой!
Вот какие мы хорошие!
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в том то и разница, что рашке пох-й.
Это ведь не чинушы рашки 1 и 2 величины, не известные на ТВ люди.
Так - мясо.
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Рузьке скоты...., - а вот над Савченко так не издевались...(наверное не надо было склонять к сотрудничеству)...
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Видимо она склоняла вертухаев,а они от нее уже прятались.
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Взять двух фысыбышных уродов,подвести в кацапскому КПП,и начать без смазки засовывать раскаленный лом,в то место откуда они произошли!
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так кацапам на КПП и вообще в россии пох.. Они будут только смотреть и смеяться.. ониже своих не бросают
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Во-во, еще советы давать начнут, под каким углом лом засовывать.
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Надо менять законы, для не граждан и граждан надо не путем наложения большего срока исключают меньший,это пусть будет для граждан Украины,а для ушлепков диверсанотов путем сложения. Чтобы эти черти лет сорок получили,а через 36 лет смогли бы пересмотреть по удо.
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Во всей этой мутной истории понятно только одно, что панов попал в Крым добровольно. Просто он и не подозревал, что его "маленький бизнес" может ему дорого обернуться.
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Наверное вы правы , хороший урок для любителей мутных гешефтов .
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а де ж Амнесті Інтернешнал? Де гучні заяви про тортури ФСБ над українськими громадянами? Чим більший резонанс в соц мережах тим скоріше заставить чухатись наших безвідповідальних "відповідальних персон"
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где видно что это рука панова? в месте с рожей нельзя было снять?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныУкраинского заложника Панова оккупанты склоняют к сотрудничеству со следствием: перевели в камеру с клопами, возят с мешком на голове, - адвокат. ФОТО
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