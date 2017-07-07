 Украинского заложника Панова оккупанты склоняют к сотрудничеству со следствием: перевели в камеру с клопами, возят с мешком на голове, - адвокат. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, защитник указал, что это можно расценивать, как психологическое давление для склонения к сотрудничеству со следствием.
"Панова и ещё 21 человека в камере 102 съедают живьём клопы. Это фото одной из рук Панова Е. В таких же укусах все его тело", - пишет адвокат в Facebook.
"Насколько мы поняли, это сделали оперативники центрального аппарата ФСБ, которые работают в Крыму, они приехали из Москвы. Таким образом на Панова оказывают давление. Также его возят к следователю с мешком на голове, руки сковывают сзади, хотя могли бы это делать по-другому. Таким образом его склоняют к сотрудничеству и указывают, что если он не будет идти на сотрудничество, то и дальше его будут содержать в тех условиях, которых находится сейчас", - сообщил адвокат.
"Мы передавали ему средства для обработки, чтобы вывести клопов, тараканов, но средство у Панова было изъято. Сейчас все 22 человека, которые там содержатся, покусаны клопами, у всех нарывы, язвы, укусы. Панов обращался к врачу, ему было отказано", - рассказал Динзе.
Сам Панов, по словам защиты, неоднократно обращался к администрации изолятора, однако меры не были предприняты.
Подконтрольный Кремлю так называемый Киевский районный суд Симферополя 2 июня продлил срок содержания под стражей Евгению Панову и Андрею Захтею, обвиняемых в подготовке "диверсий" на территории оккупированного Крыма, до 7 августа.
10 августа ФСБ России сообщила, что в ночь на 7 августа 2016 года в оккупированном Крыму задержали группу "украинских диверсантов", которые якобы готовили теракты на полуострове. Задержанных некоторое время содержали в московском СИЗО Лефортово, после - вернули в Крым.
Власти Украины отрицают российские обвинения в адрес украинцев и назвали их "провокацией" российских спецслужб.
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пусть мрази российские заверещат от ужаса и боли.
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Мы им штраф и домой!
Вот какие мы хорошие!
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Это ведь не чинушы рашки 1 и 2 величины, не известные на ТВ люди.
Так - мясо.
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