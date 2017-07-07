 ГПУ проверяет банковские счета покупателя квартир сына Пшонки

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на решение Печерского суда.Речь идет о мужчине, который в 2014 году купил квартиру Артема Пшонки. Сумма сделки составила 11,3 млн грн. Машиноместо покупатель получил в подарок.Следователи обнаружили, что это же мужчина в июле 2016 года купил квартиру у матери жены Артема Пшонки. По информации ГПУ, сын бывшего генпрокурора в 2013 году постоянно пользовался квартирой тещи. За сколько эта квартира была продана в решении суда не уточняется.Согласно реестру недвижимости, Артем Пшонка и его теща владели двумя соседними квартирами в элитном доме по ул.Владимирская, 49А возле Золотых Ворот. Площадь квартир 158,6 кв.м и 157 кв.м.Квартиры приобрел Кутовой Роман Викторович - выходец из Донецка, который имел прописку в одном из общежитий Киева.

По данным ГФС, с 1998 года Кутовой не имел легальных доходов, чтобы купить такую недвижимость. Это дает прокуратуре основания считать договора о покупке квартир Пшонки фиктивными.По информации Цензор.НЕТ теща Артема Пшонки - некая Раиса Антоненко. По данным проекта "Гарна Хата" женщина покупала квартиру в 2010 году.

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После бегства семьи Пшонки договора купли-продажы в 2014 и 2016 годах оформляла один и тот же нотариус - Ольга Могильницкая. Это жена бывшего сотрудника ГПУ и экс-заместителя прокурора Киева Максима Могильницкого.Как известно, бывший генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем находятся в розыске и подозреваются в завладении более 69 млн грн бюджетных средств, выделенных на ремонт зданий ГПУ.