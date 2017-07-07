 Следующая конференция по поддержке реформ в Украине состоится в Дании, - Гройсман. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Владимир Гройсман написал на своей странице в Facebook.
"Хорошая новость: Лондонская конференция начинает традицию ежегодно обсуждать на высоком международном уровне итоги и перспективы украинских реформ, а также приоритеты их международной поддержки. Это стало возможным благодаря тому, что мы утвердили среднесрочный план действий до 2020 года, который стал основой сегодняшнего и будущих обсуждений", - написал он.
Он также выразил благодарность партнерам Украины за оказанную поддержку.
"Благодарны нашим друзьям за огромную поддержку и положительную оценку ходу реформ в Украине! Следующая конференция по поддержке реформ состоится в 2018 году в Дании", - написал Гройсман.
В рамках визита в Великобританию 5-7 июля Гройсман принял участие в проводимой 6 июля в Лондоне конференции по вопросам реформ в Украине.
986 52
Реформы идут, Украина меняется, экономика восстанавливается. Я благодарен вам за вашу поддержку, - Гройсман на встрече с британскими парламентариями(64)
Гройсман призвал международных партнеров инвестировать в украинские реформы для их ускорения. ФОТО(65)
Пока длится судебная реформа, на приватизацию в Украине будут распространяться нормы английского права, – Гройсман(48)
Мы постоянно слышим мантру, что Украина за последние 3 года провела больше реформ, чем за предыдущие 20: правительство должно продвигать изменения и в сфере борьбы с коррупцией, - Джонсон(68)
Долги украинцев по оплате за ЖКУ стремительно растут(0)
Гройсман об МВФ: "Что касается транша, то мы ожидаем его получения в 2017 году"(30)
"Не нужно ничего откладывать на "после каникул", - Гройсман просит парламент поскорее принять пенсионную реформу(54)
Ответить
Ответить
Ответить
в дело вновь вовлечана
Украина приглашает
делом показать себя
Ответить
А зараз просто чиновники катаються по країнах Заходу за
державнийнаш з вами кошт.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
- реформы должны приносить деньги !
Ответить
Ответить
"...а може, дустом их? ..."
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
бараны (54 вадинтур), каким-то непонятным образом, найдут среди себя инопланетян, назначят их судьями, и сразу дела пойдут на лад ?
самому не смешно?
во главе угла должно стоять прямое народовластие (по крайней мере, пока дым не уляжется и 100 000 - 200 000 ушлепков не зароют)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
непонятно, как бориса джонсона среди этих гамадрилов втиснули...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль отказался переименовывать проспект Свободы в Ужгороде в честь регента Венгерского королевства Миклоша Хорти и отправил инициатора к психиатру.
Так, житель Ужгорода Иван Данацко обратился к Москалю со своим предложением в официальном запросе.
Москаль отправил ужгородцу официальный ответ, в котором отказался переименовывать проспект, отправил инициатора к психиатру и указал адрес психиатрической больницы.
https://www.facenews.ua/news/2017/367100/
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
- Всё плохо? Это хорошо!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить