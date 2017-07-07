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 Политика Украины, Экономика, Фоторепортаж
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Все про:Великобритания (1676) Дания (154) конференция (193) Гройсман (3135) реформы (2708)

 Следующая конференция по поддержке реформ в Украине состоится в Дании, - Гройсман. ФОТО

Следующая конференция по вопросам реформ в Украине пройдет в Дании в 2018 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Владимир Гройсман написал на своей странице в Facebook.

"Хорошая новость: Лондонская конференция начинает традицию ежегодно обсуждать на высоком международном уровне итоги и перспективы украинских реформ, а также приоритеты их международной поддержки. Это стало возможным благодаря тому, что мы утвердили среднесрочный план действий до 2020 года, который стал основой сегодняшнего и будущих обсуждений", - написал он.

Следующая конференция по поддержке реформ в Украине состоится в Дании, - Гройсман 01

Он также выразил благодарность партнерам Украины за оказанную поддержку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реформы идут, Украина меняется, экономика восстанавливается. Я благодарен вам за вашу поддержку, - Гройсман на встрече с британскими парламентариями

"Благодарны нашим друзьям за огромную поддержку и положительную оценку ходу реформ в Украине! Следующая конференция по поддержке реформ состоится в 2018 году в Дании", - написал Гройсман.

В рамках визита в Великобританию 5-7 июля Гройсман принял участие в проводимой 6 июля в Лондоне конференции по вопросам реформ в Украине.



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Судить этих "рихворматоров" надобно за их "рихвормы". И чем скорее - тем лучше.
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nakazi vseh, vozmi cjemodan i sjcjestlivova puti, v tu sjcjastlivuju stranu gde net reform, no jestj kamni s neba i policeiskije dubinki - sjcjestlivova puti.
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все Европа не скучает
в дело вновь вовлечана
Украина приглашает
делом показать себя
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Конференція по підтримці реформ в Україні повинна відбуватись в Україні.
А зараз просто чиновники катаються по країнах Заходу за державний наш з вами кошт.
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Ну объясните мне, нормальные адекватные ЛЮДИ, каких реформ? Или мой микроскоп неисправен?
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Патамушта ты агент Крымля! "Жить стало лучше! Жить стало веселее!" Во как!
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Микроскоп? Здесь без телескопа Хаббл не обойтись! Чёрная дыра.
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Ти заглядуєш в нього не з тієї сторони.(Гройсман))))
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Кому и хорошая новость. Нахаляву летать по Европам по всяким конференциям, вместо того, чтобы делать реформы.
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Вешают европейцам лапшу на уши как и украинцам,им же надо показать куда девают деньги из ЕС,не скажут же что по карманам растыкали.
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Мне вообще не понятно зачем для реформ деньги. Для реформ нужна бумага, перо и чернила. Ну и голоса 450 клопов, сосущих кровь страны и противящихся всяким реформам.
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есть и еще более крамольная для порохоботни мысль:
- реформы должны приносить деньги !
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Это как сидят два работодателя, которые несколько месяцев не платят зарплату, а народ всё ходит на работу... Один и говорит - слушай, может на проходной установить турникет, чтобы с них за вход деньги брать?
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Какие могут быть реформы в Украине,если нет правосудия и садят единичных экземпляров? Пока не посажен ни один бандит -олигарх,который содержит продажных депутатов в Раде,не посажен Фирташ,который точно содержит половину Рады,Бойко,сепар Ахметов,Коломойский,Клюев,Левочкин и т.д. Нет правосудия.А что творится с этим рейдерством бесконечным,бизнес нормально в стране нельзя держать,фермеров захватывают,все что хоть как- то поднимается и работает сразу захватывают бандиты под крышеванием власти.Разве с такой властью будет страна нормально существовать?
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100% Во главе угла должна быть одна реформа - судебная. Продажные судьи - продажные приговоры и решения, на которые не в силах повлиять ни Национальное антикоррупционное бюро Украины, ни Национальное агентство по предупреждению коррупции, ни Специализированная антикоррупционная прокуратура , ни Прокуратура, ни СБУ... Вот перечислил - вкупе пять структур, на которые возложена борьба с коррупцией и преступлениями в экономической сфере, и одна-единственная судебная ветвь власти, о которую можно лбом биться, и ничего не добиться...
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нет.
бараны (54 вадинтур), каким-то непонятным образом, найдут среди себя инопланетян, назначят их судьями, и сразу дела пойдут на лад ?
самому не смешно?
во главе угла должно стоять прямое народовластие (по крайней мере, пока дым не уляжется и 100 000 - 200 000 ушлепков не зароют)
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Как вы можете сравнивать этого напичканного одними и теми же фразами "реставратора" с загребательными движениями , с остроумным и предприимчивым Остапом. Если вы имели ввиду как афериста ,то и здесь условия разные . Этот аферы проводит пользуясь служебным положением и властью (куда легче), а Бендер благодаря своему незаурядному уму.
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рыла дебильные.
непонятно, как бориса джонсона среди этих гамадрилов втиснули...
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с таким "выражением на лице" как у Гроси на фото денег точно не дадут А ведь это основная цель поездки
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Гнойсмана нужно посадить на диету украинского пенсионера,сразу стухнет.
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mnenije ot proroka - pistec, tolstij i pusjistij, kstati, kogda vodu cjerez tv budet snova proroki zarezjatj.
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Дык, так постоянно , толька бутыля меняй!!!
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Та канешна непральна!!! Енто у парашников и спрашивай...
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а чего им в Украине реформы не поддерживается? заодно и посмотрели бы на все реформы своими глазами
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По фото создаётся впечатление,что все эти люди пришли чисто поржать с Гройсмана ...
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Г.Г.Москаль вже уміє посилати без матюків. :D

Глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль отказался переименовывать проспект Свободы в Ужгороде в честь регента Венгерского королевства Миклоша Хорти и отправил инициатора к психиатру.
Так, житель Ужгорода Иван Данацко обратился к Москалю со своим предложением в официальном запросе.
Москаль отправил ужгородцу официальный ответ, в котором отказался переименовывать проспект, отправил инициатора к психиатру и указал адрес психиатрической больницы.
https://www.facenews.ua/news/2017/367100/
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Больше похож на мэра Лондона, что на велике ездил на работу....
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Кривожопая логика "порохоботов":
- Всё плохо? Это хорошо!

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a interesno, v kakoi dire zjivjot, te komu vsio ploho, pocjemu ne jedut tam gde vsio horosjo, kak ne sprosisj - e Ivan, kak zjivjotsa - da horosjo, vodka jestj, kortofelj tozje, baba vanjucjaja rjadom - otlicjno zjivjotsa, a jesli jesjcjo ikamni s neba to vobsje prelestj.
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Внести изменения в жизнь нетрудно, гораздо труднее их потом вынести.
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Eto kak s Krimom, ne trudno bilo zahvatitj, a vedj potom etu nosju nado nesti, no u matusjki uzje nogi ne te, da siljonok ne tak mnogo - bojaresjnik, ser.
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У нас его посылают с реформами подальше, вот он и нашел слушателей в гейропе!
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Ну нету пророка в своем отечестве...А исчо и по хитрой обрезаной морде могут надавать..


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Mda, metodicjki o tom sjto vse zabili o Ukraine i sjto Ukraina vsem nadojela - proizvoditeljnij brak, teperj v trende dolzjno bitj - reformi tjagotni, ih ne vidno i rezuljtata net - da nemnosjko ne stikovocjka - reformi tjazjoli i ih ne vidno, no eto tak, neboljsjaja nestikovocjka.
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Надоело Гросе в Киеве сидеть, скушно, решил поразвлекаться за бюджетные деньги. Турне виннецких по Европе. Чем не повод- клянчить деньги на реформы. Помнится этот классик говорил, что не будет ходить с протянутой рукой и попрошайничать.
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что характерно, нищеброд не чета теперешним - и прическа, и обувь нормальная и картуз, майже смокінг
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Да хоть бы в Западной Украине реформы проводили бы не на бумаге,ведь там тихо и войны нет.Солдаты уже не понимают за что воюют не земли ,не реформ.
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Комедианты с гастрольным туром по Европе. На родине их юмор неблагодарная публика не ценит.
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