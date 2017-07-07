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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:армия РФ (6635) плен (1820) 93 отдельная механизированная бригада (7) Агеев (2)

 Видео, фото телефонов и документы военных РФ, уничтоженных под Желобком 93-й бригадой, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Идентифицированы личности боевиков и российских военных, взятых в плен и уничтоженных 24 июня 2017 года в районе села Желобок Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию источников в контрразведке СБУ.

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Около 11:30 24.06.2017 года во время проведения доразведки определенного района совместными действиями разведывательного взвода 20 омпб и группы 8-го полка специального назначения была обнаружена группа НВФ в количестве 6 человек.

4 боевика были взяты в плен:

- солдат Агеев Виктор Александрович, 15.09.1995 г.р., пулеметчик разведывательной роты 4 омсбр, гражданин России, проживает в г. Кокшетау, ул. Советская 12;

Видео, фото телефонов и документы военных РФ, уничтоженных под Желобком 93-й бригадой, - контрразведка СБУ 01

Видео, фото телефонов и документы военных РФ, уничтоженных под Желобком 93-й бригадой, - контрразведка СБУ 02

Видео, фото телефонов и документы военных РФ, уничтоженных под Желобком 93-й бригадой, - контрразведка СБУ 03

Видео, фото телефонов и документы военных РФ, уничтоженных под Желобком 93-й бригадой, - контрразведка СБУ 04

- солдат Гладков Даниил Владимирович, 01.08.1988 г.р., сапер разведывательной роты 4 омсбр, проживает Луганская обл. г. Северодонецк ул. Велисова 16/159;

Видео, фото телефонов и документы военных РФ, уничтоженных под Желобком 93-й бригадой, - контрразведка СБУ 05

Видео, фото телефонов и документы военных РФ, уничтоженных под Желобком 93-й бригадой, - контрразведка СБУ 06

- сержант Стоянов Андрей Борисович, 22.06.1984 г.р., сапер разведывательной роты 4 омсбр, проживает Луганская обл. г. Северодонецк пр-т Химиков 44а / 97;

Видео, фото телефонов и документы военных РФ, уничтоженных под Желобком 93-й бригадой, - контрразведка СБУ 07

Видео, фото телефонов и документы военных РФ, уничтоженных под Желобком 93-й бригадой, - контрразведка СБУ 08

- солдат Венгер Богдан Валерьевич, 24.10. 1996 г.р., снайпер разведывательной роты 4 омсбр, проживает Луганская обл., г. Алчевск ул. Херсонская 16/1.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Я верила, что нас там нет, в Украине. Были же официальные заявления, что наши не присутствуют", - мать попавшего в плен военнослужащего РФ Агеева. ВИДЕО

2 боевика отказались сдаваться в плен и оказали сопротивление. Они были уничтожены на месте.

Уничтоженные боевики:

- капитан Щерба Александр Александрович, 10.07.1978 г.р., старший группы, разведывательная рота 4 омсбр,, гражданин России, проживал в г. Киров (предположительно кадровый офицер);

Видео, фото телефонов и документы военных РФ, уничтоженных под Желобком 93-й бригадой, - контрразведка СБУ 09

- Суконин Александр, 18 лет, снайпер разведывательной роты 4 омсбр, проживал в г. Ровеньки Луганской области.

Во время задержания пленных изъято оружие: ПКМ - 2 ед., СВД -2 ед., АК-74 - 2 ед., РПГ-26 - 1 ед.

Видео, фото телефонов и документы военных РФ, уничтоженных под Желобком 93-й бригадой, - контрразведка СБУ 10

Видео, фото телефонов и документы военных РФ, уничтоженных под Желобком 93-й бригадой, - контрразведка СБУ 11

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Российский разведчик-контрактник Агеев взят в плен на Луганщине - Би-Би-Си

Напомним, 24 июня 2017 в районе села Желобок Луганской области украинские военные из 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ ликвидировали диверсионную группу террористов и взяли в плен кадрового российского военнослужащего из 22-й бригады СпН ГРУ РФ Виктора Агеева.

Видео, фото телефонов и документы военных РФ, уничтоженных под Желобком 93-й бригадой, - контрразведка СБУ 12

Командир 93-й бригады Владислав Клочков заявил, что в ходе столкновения с диверсионной группой противника был убит командир этой группы, кадровый российский офицер Александр Щерба, в плен были взяты четыре боевика, среди которых и гражданин Российской Федерации, житель Алтайского края, военнослужащий 22-й бригады СпН ГРУ РФ Виктор Агеев.

Видео, фото телефонов и документы военных РФ, уничтоженных под Желобком 93-й бригадой, - контрразведка СБУ 13

Видео, фото телефонов и документы военных РФ, уничтоженных под Желобком 93-й бригадой, - контрразведка СБУ 14

Видео, фото телефонов и документы военных РФ, уничтоженных под Желобком 93-й бригадой, - контрразведка СБУ 15

Фото с телефонов боевиков:

Видео, фото телефонов и документы военных РФ, уничтоженных под Желобком 93-й бригадой, - контрразведка СБУ 16
С телефона Nokia

Видео, фото телефонов и документы военных РФ, уничтоженных под Желобком 93-й бригадой, - контрразведка СБУ 17
С телефона Nokia

Видео, фото телефонов и документы военных РФ, уничтоженных под Желобком 93-й бригадой, - контрразведка СБУ 18
С телефона Nokia

Видео, фото телефонов и документы военных РФ, уничтоженных под Желобком 93-й бригадой, - контрразведка СБУ 19
С телефона Nokia

Видео, фото телефонов и документы военных РФ, уничтоженных под Желобком 93-й бригадой, - контрразведка СБУ 20
Фото с телефона Стоянова

Видео, фото телефонов и документы военных РФ, уничтоженных под Желобком 93-й бригадой, - контрразведка СБУ 21
Фото с телефона Стоянова
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skoplenije lisjnehromosomnih - kstati, fotki pomogojat potom raziskivatj bandjug.
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одни Украинцы капов не видно совсем....шоб вы суки огнем горели....
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им так хотелось с бывшим братом воевать
что не успели даже с этим разобраться
в скотомогильнике под хлоркой им теперь лежать
оскалом трупа вечно улыбаться
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не пропускал бы уроки в школе - не задавал бы сейчас глупых вопросов...
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Так они ж и есть действующие. Если у тебя отобрать паспорт РФ, то ты не перестанешь быть гражданином РФ. Аксиома. Если у тебя в голове не укладывается простое, значит нет того органа, который мыслит.
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Парашничек, ну ты и дебил!!! Даже в армию не берут....
А шо, санитары снова про"бали-к клаве просочился??
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в донецке валяется (дохлый?) вжопучленец без стопы, его жрут мухи, всем пох)

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Жуть. Человек просто гниет заживо. Почему этим людям нельзя оказать хоть какую-то мед. помощь? Чтобы он хотя бы не гнил заживо.
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фото на удостоверение в шапке, - это сильно!
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eto boleje cjem siljno - skrepno, kizjak s rozjdenija i kokarda pripajana k cjugunnoj basjke.
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конь умнее оказался, пришлось дебилу на двоих скакать
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"БЕЗ ШАПКИ ОТКАЗЫВАЮСЬ УЗНАВАТЬ" - КАК ПО ЗОЩЕНКО (КУРАВЛЁВ СЫГРАЛ ЖЕНИХА)
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Казлякам фоткаться на документы в папахах - это, говорят, личное распоряжение хероя росисси - рамзанки Дырова. Мол, его горные козлы, когда невест на ночь выбирают среди казляков, то в папхе им больше нравятся.
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ну дык дух афцы должен присутствовать .даже у эрзац-заменителей
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а че удивляться? Он же кИзяк лугандлновский ,а то как же без шапки ему, кИзяку.
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може у него там бородавка на самой единственной извилине :D .стесняется
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"Песя,не морочьте голову мелочами.Мочите гнид и вшей правильно.Не вникайте в суть их организмов.Оно вам надо?". Все и так в курсе кто и откуда.Зачем "сенсации"? Хватит.Надоело.
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Разведгруппа в составе 6 человек выдвинулась на выполнение боевого задания с полным комплектом документов - паспортами, военными билетами и разными корочками. Командует группой целый капитан 1978 года рождения, "ихтамнет" из РФ. Дебилу полных 38 лет, вроде пожил, повидал жизнь и должен знать элементарные правила. Эйфорические идиоты! Такое войско победить будет сложно - лучше переговоры
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И в чем сложность? Побеждать будем не глядя в докусменты.
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Сто раз отвечали уже на этот вопрос , они настолько не доверяют друг другу что ходят со всеми ценными вещами и документами , не зря наши их банкоматами зовут .
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ну так в парашии попробуй выйти из дому без документов-враз менты загребут и на бутылку посадят... привычка.
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Да, им надо было оставить документы, справку о коде и банковскую карточку. Возвращаешься - а на тебе кредит + овердрафт.
Это ж не сталинские времена, когда за попадание в плен с документами - расстрел за предательство. Даже смертные медальоны у всех солдат потом стали отбирать.
При попадании в плен с российскими доками они могут надеяться на первоочередной обмен, а без них - бессрочно гнить в тюряге.
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Прикинь, ваши ихтамнеты и в Сирии с документами жмурятся-это новое веяние в гибридной войне,кацапы боятся,что просто их прикопают и забудут.А сколько их по посадках и в затопленых шахтах гниёт.
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На фотогрфии седые утырки - вдохновители и организаторы, мясники сталинского розлива - сами в окопы ни ногой и от скамьи подсудимых укроются на жирных кремлёвских спецпенсиях - уроды пропагандоно-кремлёвские, дети вертухаев ГУЛАГа, выродки рода человеческого.
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"усские своих не бросают", "низабудимнипрастим"
Идентифицированы боевики и военные РФ, взятые в плен и уничтоженные под Желобком, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 239
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интерестно какое соотношение местных и приезжих боевиков среди сепаратистов ЛДНР?
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какая разница, почти все командиры кацапские.
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Ну из наиболее известных Захарченко, Плотницкий, Михаил Толстых (Гиви), Алексей Мозговой, Беднов Александр( Бетман), Александр Ходарковский - это местные, Моторолла, Стрелков, Безлер- кацапы.
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Захарченко и Плотва не боевики а прикрытие для руснявых админов , к кацапским надо добавить Мильчакова , Бабая , Козицына
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Бабай командиром не был - рядовым боевиком был, он весной 2014го немножко побегал- попиарился да и убежал оттуда, Стрелков сказал что дезертировал. В России его поидее посадить должны, он там подрезал кого то.
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мне кажется так и есть, видел списки Савченко по обмену пленными - пленных россиян среди сепаратистов реально процентов 10.
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та в роде судить за покушение на территориальную целосность собрались, выменяют потом скорее всего.
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Как в песне:....и молодая не узнает какой у парня был конец....
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Ось воно обличчя ворога. Вони прийшли нас вбивати. Тож це не люди! Вбивати і не жаліти!
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тщеславные...все фотографируют .заодно и кучу кизячков сайту миротворец на заметку сдали
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Паспорта и военники были "случайно" с собой. Интересно,на какого лоха рассчитаны такие статьи
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я книжками про войну приучен ,что ДРГ ,выходя на задание , сдает документы и ордена
Эти клоуны со всеми документами воюют
Дебилы бл....
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Ой... Знаете, я бы не стал сейчас полагаться на те книжки о разведчиках и диверсантах, которыми нас пичкала совдеповскаяпропагандистская машина.
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А если, как выше люди пишут, в бандформированиях процветающих лугандоний настолько высокоморальные граждане служат, что оставлять на них документы страшновато?
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Они документы берут скорее всего по нескольким факторам: самый простой - тырят ксиву у своих же для продажи; успеть удрать с передка (дезертировать) и на блокпостах спокойно проходить; если станет 200, то похоронят с именем, а не как собаку!
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ИхТамНет, ВыВсеВрете
Это США хочет нас поссорить!
Ну и так далее по тексту
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упакованы прекрасно, по полной. Даже "подсрачники" в камуфлиров-х чехлах, бялха. Там тырщиков меньше? Непромокашки... Хорош комплект.
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Граждане, обратите внимание что, графа национальность НЕ ЗАПОЛНЕНА.
Т.е. руцьки - не напишут, потому что, даже в таком случае они не руцкие. Овцы.
Но и лугандонами они себя не записали. Это вообще не по-пацанцки. Не па-данбасятскому. Западло типа.
Одним словом - ГОВНО.
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Предпоследнее фото секта кизяков-пердунов в папахах насравших в головы лугандонский молодёжи о великом сссру и Рашке!
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надо біло пулеметчика и снайпера в расход сразу пустить и в плен не брать
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фууууу)) какие же они уроды - эти ватные чмошники)) таких и на консервы не жалко перерабатывать)) вот только будут ли собаки жрать это тухлое ватное мясо?)
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СБУ, к тебе есть вопросик, - предположительно, это не то слово. как это так, предположительно? у вас в руках агеев есть и он точно знает, кто его командир.
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Полагаю эти ихтамнеты сдали своих с потрохами, ну тех , кто на фотках?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВидео, фото телефонов и документы военных РФ, уничтоженных под Желобком 93-й бригадой, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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