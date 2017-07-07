 Видео, фото телефонов и документы военных РФ, уничтоженных под Желобком 93-й бригадой, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Около 11:30 24.06.2017 года во время проведения доразведки определенного района совместными действиями разведывательного взвода 20 омпб и группы 8-го полка специального назначения была обнаружена группа НВФ в количестве 6 человек.
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4 боевика были взяты в плен:
- солдат Агеев Виктор Александрович, 15.09.1995 г.р., пулеметчик разведывательной роты 4 омсбр, гражданин России, проживает в г. Кокшетау, ул. Советская 12;
- солдат Гладков Даниил Владимирович, 01.08.1988 г.р., сапер разведывательной роты 4 омсбр, проживает Луганская обл. г. Северодонецк ул. Велисова 16/159;
- сержант Стоянов Андрей Борисович, 22.06.1984 г.р., сапер разведывательной роты 4 омсбр, проживает Луганская обл. г. Северодонецк пр-т Химиков 44а / 97;
- солдат Венгер Богдан Валерьевич, 24.10. 1996 г.р., снайпер разведывательной роты 4 омсбр, проживает Луганская обл., г. Алчевск ул. Херсонская 16/1.
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2 боевика отказались сдаваться в плен и оказали сопротивление. Они были уничтожены на месте.
Уничтоженные боевики:
- капитан Щерба Александр Александрович, 10.07.1978 г.р., старший группы, разведывательная рота 4 омсбр,, гражданин России, проживал в г. Киров (предположительно кадровый офицер);
- Суконин Александр, 18 лет, снайпер разведывательной роты 4 омсбр, проживал в г. Ровеньки Луганской области.
Во время задержания пленных изъято оружие: ПКМ - 2 ед., СВД -2 ед., АК-74 - 2 ед., РПГ-26 - 1 ед.
Напомним, 24 июня 2017 в районе села Желобок Луганской области украинские военные из 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ ликвидировали диверсионную группу террористов и взяли в плен кадрового российского военнослужащего из 22-й бригады СпН ГРУ РФ Виктора Агеева.
Командир 93-й бригады Владислав Клочков заявил, что в ходе столкновения с диверсионной группой противника был убит командир этой группы, кадровый российский офицер Александр Щерба, в плен были взяты четыре боевика, среди которых и гражданин Российской Федерации, житель Алтайского края, военнослужащий 22-й бригады СпН ГРУ РФ Виктор Агеев.
Фото с телефонов боевиков:
С телефона Nokia
С телефона Nokia
С телефона Nokia
С телефона Nokia
Фото с телефона Стоянова
Фото с телефона Стоянова
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что не успели даже с этим разобраться
в скотомогильнике под хлоркой им теперь лежать
оскалом трупа вечно улыбаться
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А шо, санитары снова про"бали-к клаве просочился??
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Это ж не сталинские времена, когда за попадание в плен с документами - расстрел за предательство. Даже смертные медальоны у всех солдат потом стали отбирать.
При попадании в плен с российскими доками они могут надеяться на первоочередной обмен, а без них - бессрочно гнить в тюряге.
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Эти клоуны со всеми документами воюют
Дебилы бл....
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Документы на боевой выход не берут
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Это США хочет нас поссорить!
Ну и так далее по тексту
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Т.е. руцьки - не напишут, потому что, даже в таком случае они не руцкие. Овцы.
Но и лугандонами они себя не записали. Это вообще не по-пацанцки. Не па-данбасятскому. Западло типа.
Одним словом - ГОВНО.
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