 В Николаевском райсовете подрались депутаты: у одного из них сломана рука. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают НикВести из сессионного зала.
В настоящее время Руслан Нерода находится в больнице, по словам депутата, в результате драки с Сергеем Протченко у него сломана рука.
На вопрос корреспондента издания о том, будет ли Руслан Нерода обращаться в полицию, он ответил: "Думаю, да".
Отметим, что конфликт начался с того, что Сергей Протченко возмутился присутствием в зале оператора районного издания "Влада громадам". Он попытался убрать камеру, в этот момент за журналиста заступился депутат Руслан Нерода - завязалась драка. Депутатов разняли присутствующие в зале депутаты.
В ходе сессии депутат Сергей Протченко продолжил возмущаться присутствием прессы в зале. Он грозил "принять меры", если он будет упомянут в публикациях СМИ или "хоть одно фото появится в интернете".
Сейчас сессия работает в обычном режиме, зарегистрировались 22 депутата. Сессия полномочна. Депутаты утвердили повестку дня из 32 вопросов.
Напомним, 8 июня на третьем этаже здания Николаевского областного совета произошла драка между депутатом, который вышел из состава фракции "Блок Петра Порошенко "Солидарность", Федором Барной и руководителем фракции "Оппозиционный блок" Владимиром Фроленко. Инциденту предшествовал конфликт на заседании бюджетной комиссии, где Владимир Фроленко потребовал в резкой форме от Федора Барны "закрыть рот".
2004 15
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а за селфи в инете вторую руку себе сломает?
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Руслан Нерода - скорейшей поправки!
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