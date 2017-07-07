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 Происшествия, Фоторепортаж
  2004  15
Все про:депутат (2971) драка (2123) Николаевская область (811)

 В Николаевском райсовете подрались депутаты: у одного из них сломана рука. ФОТО

В пятницу, 7 июля, перед началом 20 сессии Николаевского райсовета Николаевской области между депутатами Сергеем Протченко от Радикальной партии Олега Ляшко и Русланом Неродой от Блока Петра Порошенко "Солидарность" произошел конфликт и драка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают НикВести из сессионного зала.

В настоящее время Руслан Нерода находится в больнице, по словам депутата, в результате драки с Сергеем Протченко у него сломана рука.

На вопрос корреспондента издания о том, будет ли Руслан Нерода обращаться в полицию, он ответил: "Думаю, да".

Отметим, что конфликт начался с того, что Сергей Протченко возмутился присутствием в зале оператора районного издания "Влада громадам". Он попытался убрать камеру, в этот момент за журналиста заступился депутат Руслан Нерода - завязалась драка. Депутатов разняли присутствующие в зале депутаты.

В Николаевском райсовете подрались депутаты: у одного из них сломана рука 01В Николаевском райсовете подрались депутаты: у одного из них сломана рука 02

В ходе сессии депутат Сергей Протченко продолжил возмущаться присутствием прессы в зале. Он грозил "принять меры", если он будет упомянут в публикациях СМИ или "хоть одно фото появится в интернете".

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В Николаевском райсовете подрались депутаты: у одного из них сломана рука 03

Сейчас сессия работает в обычном режиме, зарегистрировались 22 депутата. Сессия полномочна. Депутаты утвердили повестку дня из 32 вопросов.

В Николаевском райсовете подрались депутаты: у одного из них сломана рука 04

Напомним, 8 июня на третьем этаже здания Николаевского областного совета произошла драка между депутатом, который вышел из состава фракции "Блок Петра Порошенко "Солидарность", Федором Барной и руководителем фракции "Оппозиционный блок" Владимиром Фроленко. Инциденту предшествовал конфликт на заседании бюджетной комиссии, где Владимир Фроленко потребовал в резкой форме от Федора Барны "закрыть рот".
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Нужны крепкие кулаки, чтобы быть депутатом в Николаевской области.
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"Атаман" Козицын присоединился к Дрёмову Приятная весть из России пришла - атаман Козицын, известный жестокими пытками украинцев, который в интервью российским СМИ признал, что именно российские террористы сбили малазийский Боинг, коньки отбросил. Безусловно, эта мразь много знала. И, возможно, его бы зачистили хозяева, как зачищают регулярно подобных персонажей. Но, увы, всё более банально - Козицына доконал рак мозга.
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Он грозил "принять меры", если он будет упомянут в публикациях СМИ или "хоть одно фото появится в интернете".Источник: https://censor.net.ua/p446881

а за селфи в инете вторую руку себе сломает?
В Николаевском райсовете подрались депутаты: у одного из них сломана рука - Цензор.НЕТ 4581
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Вообще-то, боялся прессы в зале и говорил о фото в интернете "радикал" Протченко, который остался с целыми руками.
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ой, действительно! ПАРДОН за пост!
Руслан Нерода - скорейшей поправки!


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запрет СМИ-отстой ,который должен был закончиться временами Януковича...Какое же ещё быдло попадает в депутаты...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Николаевском райсовете подрались депутаты: у одного из них сломана рука. ФОТО
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