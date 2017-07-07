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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:взятка (4242) Киев (17572) Нацполиция (7971) Бодня Татьяна (52)

 Столичная полиция задержала на взятке в 10 тысяч гривен госинспектора по охране окружающей среды. ФОТОрепортаж

В Киеве сотрудники управления защиты экономики Национальной полиции совместно со следствием НПУ под процессуальным руководством прокуратуры задержали на взятке государственного инспектора по охране окружающей среды Государственной экологической инспекции в г. Киеве.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.

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"Главный специалист - государственный инспектор требовал от частного предпринимателя 10 тысяч гривен за не привлечение последнего к ответственности за нарушение законодательства в области природопользования, а именно за нарушение норм хранения отходов. Злоумышленник был задержан "на горячем" при получении всей суммы взятки", - рассказала Калиновская.

Она отметила, что мероприятия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК.

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Чему удивляться...
БРСМ несколько дней горела - а по выводам эко инспекции загрязнения отсутствуют. Окружающее население не пострадало.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСтоличная полиция задержала на взятке в 10 тысяч гривен госинспектора по охране окружающей среды. ФОТОрепортаж
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