 Столичная полиция задержала на взятке в 10 тысяч гривен госинспектора по охране окружающей среды. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.
"Главный специалист - государственный инспектор требовал от частного предпринимателя 10 тысяч гривен за не привлечение последнего к ответственности за нарушение законодательства в области природопользования, а именно за нарушение норм хранения отходов. Злоумышленник был задержан "на горячем" при получении всей суммы взятки", - рассказала Калиновская.
Она отметила, что мероприятия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК.
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БРСМ несколько дней горела - а по выводам эко инспекции загрязнения отсутствуют. Окружающее население не пострадало.
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