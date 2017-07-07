 Директор коммунального предприятия на Черниговщине погорел на взятке в 10 тысяч гривен, - Нацполиция. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.
По ее словам, директор предприятия, который также является членом исполнительного комитета одного из горсоветов, требовал и получил от предпринимателя 10 тысяч гривен за заключение договора о совместной деятельности по переработке бытовых отходов.
"Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса, то есть принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом", - рассказала Калиновская.
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