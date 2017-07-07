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 Политика Украины
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Все про:взятка (4242) Нацполиция (7971) Черниговщина (517) Бодня Татьяна (52)

 Директор коммунального предприятия на Черниговщине погорел на взятке в 10 тысяч гривен, - Нацполиция. ФОТО

В Черниговской области сотрудники управления защиты экономики Национальной полиции совместно со следственным управлением НПУ под процессуальным руководством областной прокуратуры задержали на взятке директора коммунального предприятия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.

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По ее словам, директор предприятия, который также является членом исполнительного комитета одного из горсоветов, требовал и получил от предпринимателя 10 тысяч гривен за заключение договора о совместной деятельности по переработке бытовых отходов.

"Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса, то есть принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом", - рассказала Калиновская.

Директор коммунального предприятия на Черниговщине погорел на взятке в 10 тысяч гривен, - Нацполиция 01Директор коммунального предприятия на Черниговщине погорел на взятке в 10 тысяч гривен, - Нацполиция 02
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Лошааара) в депутаты итди нужно было,как Розенблат
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вот когда он реально сядет, тогда и будет "погорел"
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныДиректор коммунального предприятия на Черниговщине погорел на взятке в 10 тысяч гривен, - Нацполиция. ФОТО
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