 У экс-губернатора Сумщины Чмыря обнаружили 14 квартир дочери в Киеве и более $0,5 млн незадекларированных средств, - Луценко. ФОТО

Об этом сообщил Генпрокурор Украины Юрий Луценко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"В результате проверки информации СМИ о незаконном обогащении бывшего председателя Сумской ОГА следователи ГПУ обнаружили не только 14 киевских квартир дочери экс-чиновника, но и значительные средства, не отраженные в е-декларации," - написал он.
Луценко уточнил, что во время обысков двух банковских ячеек Ю.Чмыря вместо задекларированных им 572 тыс. долларов США нашли 1 млн 180 тыс.
"Такие действия подпадают под признаки статьи 366-1 и предусматривают до 2 лет лишения свободы", - резюмировал Генпрокурор.
Фото - Facebook-страница Ю.Луценко
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это как.. укради 100 грн - посадят на 5 лет, а кражу в в неск.млн долларов - "до 2х лет"... т.е. могут и 1 день.. и 2 дня - всё до 2х лет
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7.07.2017Необычный подарок нардеп Олег Ляшко получил на Черкасском машиностроительном заводе.«Этими вилами вычистим страну от хаоса, безработицы и безденежья», - пошутил Ляшко...
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Впрочем, надо понять и простить, естественно у человека с такой фамилией огромные комплексы еще с детства...
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больше ни где искать не пробовали?..
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"Такие действия подпадают под признаки статьи 366-1 и предусматривают до 2 лет лишения свободы", - резюмировал Генпрокурор. И что значит два года .т.е, грабить страну,народ и ему только светит два года? И где конфискация?
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100500 квартир, машин, маетки.
С официальной ЗП по стране 4-5К грн. МРАК.
#негандон
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