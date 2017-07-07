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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8735) декларация (990) Луценко (7000) Сумщина (620) Чмырь (46)

 У экс-губернатора Сумщины Чмыря обнаружили 14 квартир дочери в Киеве и более $0,5 млн незадекларированных средств, - Луценко. ФОТО

Бывший председатель Сумской ОГА Юрий Чмырь не указал крупную сумму наличности в долларах при заполнении своей декларации о доходах и имуществе.

Об этом сообщил Генпрокурор Украины Юрий Луценко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"В результате проверки информации СМИ о незаконном обогащении бывшего председателя Сумской ОГА следователи ГПУ обнаружили не только 14 киевских квартир дочери экс-чиновника, но и значительные средства, не отраженные в е-декларации," - написал он.

Луценко уточнил, что во время обысков двух банковских ячеек Ю.Чмыря вместо задекларированных им 572 тыс. долларов США нашли 1 млн 180 тыс.

"Такие действия подпадают под признаки статьи 366-1 и предусматривают до 2 лет лишения свободы", - резюмировал Генпрокурор.

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У экс-губернатора Сумщины Чмыря обнаружили 14 квартир дочери в Киеве и более $0,5 млн незадекларированных средств, - Луценко 01
Фото - Facebook-страница Ю.Луценко
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"до 2х лет лишения свободы"???
это как.. укради 100 грн - посадят на 5 лет, а кражу в в неск.млн долларов - "до 2х лет"... т.е. могут и 1 день.. и 2 дня - всё до 2х лет
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видать чмырь, толкнул шлем Александра Македонского а доляры заныкал
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Украинскому политику Ляшко подарили золотые вилы.
7.07.2017Необычный подарок нардеп Олег Ляшко получил на Черкасском машиностроительном заводе.«Этими вилами вычистим страну от хаоса, безработицы и безденежья», - пошутил Ляшко...У экс-губернатора Сумщины Чмыря обнаружили 14 квартир дочери в Киеве и более $0,5 млн незадекларированных средств, - Луценко - Цензор.НЕТ 6665
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Не все те золото, що блищить. Це і про Ляшко сказано.
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Обшук у банку? Молодець Луценко, ой молодець!
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У нас хоть одного чмыря-коррупционера в особо крупных посадят когда-нибудь??
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Ладно я всё понимаю, человек вор... Но зачем ему 14 квартир в Киеве??? ))
Впрочем, надо понять и простить, естественно у человека с такой фамилией огромные комплексы еще с детства...
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так это "не его" - это дочки, здесь нарушения как бы нет
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Риелторский частный бизнес. В Киеве эта мода ещё с 90-х, с десяток квартир иметь в собственности и сдавать в аренду. У кого конечно есть деньги, чтобы приобрести этот десяток квартир в собственность.
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во время обысков двух банковских ячеек Ю.Чмыря вместо задекларированных им 572 тыс. долларов США нашли 1 млн 180 тыс. Источник: https://censor.net.ua/p44685

больше ни где искать не пробовали?..
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Ну и шо. Он счас опять камеди клаб в регламентном комитете начинается. Жулики жуликов хотят садить. А не получается. Интресно. А вот почему у них не получается. А.
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ЮЛЬКУ ПОТРУСІТЬ ТАМ ПО ДЕКЛАРАЦІЇ ЛЮДИНА ЖИВЕ В ПРОГОЛОДЬ І НОСИТЬ НАРЯДИ ПРИ ЦЬОМУ ПО 50 ТИЩ БАКСІВ
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Посадят как Бириллиантовых, хорошо теперь работается без Саркварелидзе и грузинской комманды, да, Петя?
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Среди защитников розенбляди не видно сепара Шахова.
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А дом,что не нашли,что так хорошо дом свой спрятал? Так вам любой жителт г.Сумы покажет домишки этого чиновника!
"Такие действия подпадают под признаки статьи 366-1 и предусматривают до 2 лет лишения свободы", - резюмировал Генпрокурор. И что значит два года .т.е, грабить страну,народ и ему только светит два года? И где конфискация?
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Та отстегнет половинку чмыреныш,и все нормально будет.Первый раз,что ли...
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И так, и даже больше, у всех государственных служащих,
100500 квартир, машин, маетки.
С официальной ЗП по стране 4-5К грн. МРАК.
#негандон
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныУ экс-губернатора Сумщины Чмыря обнаружили 14 квартир дочери в Киеве и более $0,5 млн незадекларированных средств, - Луценко. ФОТО
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