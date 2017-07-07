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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:армия РФ (6629) граница (3066) Приднестровье (358) Фриз (73)

 Россия рассматривает Приднестровье как территорию оперативного развертывания наступательной группировки в юго-западном направлении, - Фриз. ФОТО

Председатель Постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз приветствует решение Кабмина об усилении приднестровского участка украинско-молдовской границы.

Об этом она написала на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Приветствую решение об усилении приднестровского участка украинско-молдовской границы, как одного из ключевых направлений угрозы национальной безопасности Украины", - отметила Фриз.

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Она напомнила, что в докладе, презентованном на международной конференции в Киеве недавно, можно увидеть фото экипировки военнослужащих оперативной группы российских войск в ПМР.

"Рядом с ним стоп-кадры из видеосюжета телеканала "Россия 1", на котором точно такая же экипировка у бойцов российских ССО в Сирии и ФСБ на учениях "Абордаж" в оккупированном Крыму. Такое оснащение ставится на вооружение в России только в спецподразделения", - отметила Фриз.

По ее словам, сегодня есть обоснованные сомнения в том, что официальная структура и штатное вооружение российских войск в ПМР соответствует реалиям.

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Россия рассматривает Приднестровье как территорию оперативного развертывания наступательной группировки в юго-западном направлении, - Фриз 01Россия рассматривает Приднестровье как территорию оперативного развертывания наступательной группировки в юго-западном направлении, - Фриз 02

"Зачем тайно, не предупреждая молдавскую сторону и других участников формата "5+2" (за который так держится РФ) перебрасывать новейшие образцы вооружения и средств индивидуальной защиты на территорию, где последние боевые действия происходили четверть века назад? Ответ очевиден: Россия рассматривает ПМР как территорию оперативного развертывания наступательной группировки в юго-западном направлении", - написала депутат.

Фриз отметила, что позиция и риторика Украины относительно Тирасполя вряд ли изменится до полного вывода российского контингента с территории сепаратистского образования. "До тех пор новоназначенный спецпредставитель президента ПМР по взаимоотношениям с Украиной Владимир Ястребчак может даже не заходить в кабинет", - написала она.

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а телепорт там уже построили для развертывания
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Идешь такая жизни радуешься, и вдруг епнутая псина из подворотни ПМР набрасывается
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Це всім ясно що казляндія тримає Придністров"я як плацдарм для оперативних дій.
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она все недореспублики создала и держит для этих целей.... а люди там, просто пушечное мясо и разменная монета....
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запретить полеты и транспортировку в ПМР и будет всем счастье.....
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а туда и нет полетов...давным давно.и поезда не ходят,кроме одного или двух пассажирских
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видно не все закрыты.....как то ведь идет обеспечение тех же кацапских "освободителей" что там находятся....
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обеспечение чем?воружения там завались,электричество в руках россии,газ тоже.да и помидоры в приднестровье тоже растут. .там самодостаточная группировка
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Снабдали ВСЕМ в первую очередь позволяли делать ротацию солдат
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a mne vot interestno kakimi puteami oni osnosheaiut svoiu armiu ? vedi vse granitsi zakriti ?
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da vozdushnie toje , vse 4ekleji leteat 4erez Chisinau ,. polu4iaetsea 4to ktoto toli iz Moldovi toli s Ukraini sdelal im canal dlea perebroski , i skoreie eto s teritorii Moldovi
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Чудес не бывает - для пипла сказки, что все закрыто. блокда и проч. За закрытыми дверями гешефты гешефтятся (денежки любят тишину).
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Угу, я понял! Смотрим на карту. Что видим, если кацы рванут "в юго-западном направлении?"(с). А вот что: если из Дубоссар, то на Кишинев, в Молдову. А если к нам, то на Измаил, чуть ниже Тирасполя. Кто-то верит Фриз? А я- нисколечко. Шо-то экспертов-чревовещателей развелось... Не к добру?
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на данном этапе-конечно украина и молдова первостепенные цели...а дальше-и на румынов
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Это силами одной дивизии??? Если состава военного времени. Ну, пусть попробуют...
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откуда там дивизия?полторы примерно тысячи действующих военных.зато запасов вооружений немеряно,склады завалены.а попасть туда можно через молдову,по дунаю,порт джурджулешты,для того им и нужна гагаузская республика...или десантом по воздуху через днестровский лиман из крыма.
потому и восстанавливаеся аэродром арциз ,что бы расположить там средства пво и истребительной авиации для воспрепятствования этому.
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Как же российские солдаты попадают в ПМР ?Через какую страну?
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Так вещает ИНЕТ, разные источники. ВС Приднестровья- 15 тысяч бойцов. Мы ведь берем по-максимуму угрозу, так? Вот- 15 тыщ. Без тотальной мобилизации. Но, мобилизацию незаметно- не провести. Потому- максимум- 15 тыщ. Для вторжения- ничтожно мало.
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Украина сама выкормила Приднестровье,с 1992 года позволяла доставлять снабжение и солдат из РФ
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Потому я и учитываю их ВС. И не вижу никакого варианта, для вторжения. Впрочем, мне в Мариуполе, за на Приднестровье смотреть как-то географически легче, чем Гыг с Вами, да из Одессы. Потому- я его понимаю.
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Мы в Херсоне ждали в 2014 что Россия начнёт рубить коридор в ПМР,кто знал какая идея придёт в голову кремлёвском шизофреникам,а все потому что политика Украины была дебильная,снабжали ПМР через свою территорию ,а Молдове вообще порт отдали на Дунае фджурджулешты,только в 2014 проснулись
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усиление с крыма...какими путями-я написал.в случае боевых действий в данном регионе с украиной и молдовой.
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Украина сам пропускает в Приднестровье российских солдат и снабжение,незнали?
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Это факт,все борту российской армии летят через Украину,приятно тебе?
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Тебе приятно,что Путин перевозит своих солдат,через Украину?Наверное из Донцка строчишь
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у тебя есть доказательства? плиз в студию и будем раскручивать эту тему вместе, а нагонять зраду и всепропало не нужно.
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А как же Приднестровье снабжается с 1992 года,на карту посмотри,кроме как через Украину нет возможности
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значит доказательств у тебя нет.
почитай инфу по блокировке ПНР со стороны Украины за последний год полтора.
с 92 года, да. согласен, продажные президенты закрывали глаза. надеюсь придет время ответят за это. но сейчас ситуация уже далеко не такая.
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Доказательство у меня неопровержимое- ЭТО НАЛИЧИЕ РОССИЙСКОЙ АРМИИ В ПРИДНЕСТРОВЬЕ,как же они туда попали и попадают на ротацию?
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На карту посмотри,как попасть в Тирасполь ,кроме как через Украину
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Давай в ДНР российских военных для ротации пропускать через Украину?
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это как хуйло из австралии через дальний восток на мацкву возвращался? для чего такой крюк?
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Армейские самолёты из России летят курсом на ПМР через всю Украину,это ближайшее растрояние
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дай сцылку,когда в последний раз летали...и где садились в приднестровье
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А каким другим путём они из РФ попадают в ПМР)))?только через Украину возможно
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не угадал...через кишинев.и не военные,а гражданские борта.есть договор с молдовой.в приднестровье никто не летает.
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Ой,а ты не знаешь,что россияне оружие и солдат возизят через Кишенев в Приднестровье?Трудно наверное запретить авиарейсы над своей территорией?Ещё совсем недавно возили по железной дороге через Украину,а потом делаете глупое и озабоченные лица- Россия может напасты за ПМР- дауны сами их вооружили
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что за флуктуации сознания?я написал,откуда там оружие....военные (командный состав) летают через кишинев,есть договор.рядовой состав набран,в том числе,из местных любителей рускавава мира.как и в ордило,гибридная армия.кроме того есть еще войска пмр.
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Из местных,хаха как в ДНР?Летают через Кишенев ЧЕРЕЗ УКРАИНУ,я тебе проще напишу- солдаты,снабжение,офицерский состав из России летят ЧЕРЕЗ ХАРЬКОВСКУЮ,ЧЕРКАССКУЮ,КИРОВОГРАДСКУЮ ИИОДЕССКУЮ ОБЛАСТИ В ПМР
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Из местных,хаха как в ДНР?Летают через Кишенев ЧЕРЕЗ УКРАИНУ,я тебе проще напишу- солдаты,снабжение,офицерский состав из России летят ЧЕРЕЗ ХАРЬКОВСКУЮ,ЧЕРКАССКУЮ,КИРОВОГРАДСКУЮ ИИОДЕССКУЮ ОБЛАСТИ В ПМР
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Серьезно. Это токо благодаря трусливой политике Украины стало возможно приднестровье. Уже бы давно задавили бы блокадой. Ров там уже прокопали. Вдоль границы с ПМР или так начали и забросили. Писец.
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da ti prav , v 92 kogda na4elasi zavorushka ukraina povernulasi spinoi k nam, prosto zakrila glaza
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Ну дык что америку открыл. Вот казачки на молдову и налетели. Потренировались. И теперь то же самое в Украине делали. Пока им по зубам не дали. Что вове Еб(ану)тому пришлось войска задействовать. У нас власть не токо к молдове спиной повернулась, ну и к народу. Что Майданы пришлось устраивать. Да и счас токо благодаря народу Украина ещё держится. Ну то такэ.
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nu mi kazakam toje nadovali horosho , esli bi ne vmeshalsea Lebedi pokoinii kotorii ugrojal 4to esli ne otstupim na4iniot biti po Kisihinevu
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так граница на замке или нет , ничего не понял.....
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Граница на замке,а российские военные ,снабжение и техника попадают в ПМР из космоса)
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На замке. Но замок токо висит, открытый. Ключ потеряли.
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Приднестровье так зажато между Украиной и Молдовой что раше развертовать там возможно только рулон туалетной бумаги когда обосрется.
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"Умиляет", когда по вопросам стратегического и оперативно-тактического искусства начинает "умничать" "девочка" с дипломом об окончании академии изобразительного искусства и архитектуры и "липовой" трудовой биографией (стать официально в 14 лет "продавцом" при "позднем совке", - это надо было ооочень "постараться", - даже во времена "перестройки"). Наверно из-за того, что считает здесь ключевым словом "искусство"... "Приветствует" она... Там и сейчас вполне достаточно воинских соединений и отдельных подразделений, чтобы полностью нивелировать любую угрозу Украине из Приднестровья! Просто для этого всякие турчиновы и аваковы должны не "размещать дополнительные подразделения НГ в данном регионе", а прекратить ускоренными темпами вооружать бронетехникой и прочим военным снаряжением своих "гвардейцев" в ущерб ВСУ!!! Муд@илы!!! Всё делают для того, чтобы отвлечь внимание людей от главного и чтобы те не стали задавать "лишние" вопросы по положению дел в Украине!!!
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У нас демократия. И умничать могут все. Плюс интернет. Это не советские времена. Нами всё время правят типа профессиАналы. Ну и шо. Где результат из профессиАнальной работы. Где. Судя по результатам это профессиАналы токо в уголовных специальностях. Такую бл(Я)дь страну уграть. А счас попрошайничают по всему миру. Пипец.
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Поки ви це писали, різні барижні фрізи встигли вкрасти в Україні декілька мільонів гривень
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Ну,коли такий ІКСперД,як Фріз сказонула,то це тре розуміти,що для нас гаплик!.
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И санкции нужны и деньги нам нужны на свои ракеты,тогда земля под рашистами будет гореть везде! Но для начала нужно изгнать всё московитское из украинской экономики и прекратить торговлю. Сделать транспортную блокаду и т.п., а потом уже что-то требовать серьёзного от других стран. Сколько у нас вагонов ржд? Наши барыги не могут национализировать и перекрасить их? Всех "бизнес партнёров" под трибунал за государственную измену. В москвабаде нет ни одного нашего банка, украинского оператора сотовой связи и т.п. Почему они должны быть у нас. Где расследование НАБУистов про выкачку валюты рашисткими банками в 2014 году? А гривна проседала хорошо из-за этого.
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Фріз нам усім відкрила таємницю, що Росія погана. Скільки ще років війни з Росією треба, щоб до Фріз дійшло, що нам треба патронний завод?
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А мне нравится эта новость.
В том что Приднестровье существует и может стать плацдармом для наступления на Запад и Украину в том числе хто вынэн? Хто торгував с анексированной частью Молдовы? Хто обеспечивал транзит руских войск, жратвы и всего что надо захватчикам в Приднестровье?
Не та же самая "украина", яка ные бо тяжко стало вид блокады торгуваты с сепаратистами та вона втрачайе грошы?
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А как это так, что свинособак переодели в нескреппный пендосский мультикам, китайские активные наушники, китайский же шлем, китайские поликарбонатные очки, страйкбольную маску на морду и повесили израильский фабовский приклад к автомату?
=======
И что? Нужно бояться? Ой, баюсь-баюсь...
У половины Украины такие же комплекты снаряги в шкафах висят. И оружие давно протюнинговано.

А эти кацапские чуханы возвращаются в казарму, одевают подменку и пидарасят полы за дагестанцев.
Воины, бля...
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Кто пропускает расеян! Тем более с экипировкой? придется сказать фэ Молдавской стороне! Давно можно покончить с этим сепарским анклавом! Надо заблокировать границы и через месяц 2, сепары сдадутся! Но в этом у нас нет поддержки Молдавской стороны! И еще Молдованам надо что-то делать с своим населением! Увы молдоване не хотят воевать, за редким исключением! Это система воспитания! Ее им надо срочно менять!
И еще вспоминаю начало АТО, в районах с этническими молдованами не могли набрать в АТО людей! Вышло бабье с толстыми жопами и стали впереди мужей и все не отдадим, и те лохмандеи также выли что надо урожай собирать, а не воевать(увы тоже самое было вовремя активной фазы противостояния в Приднестровьи 25 лет назад! Тоже "урожай"!!!???).
К молдованам отношусь в принципе хорошо с ними служил в погранвойсках, люди в принципе позитивные! Но надо что-то решать!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныРоссия рассматривает Приднестровье как территорию оперативного развертывания наступательной группировки в юго-западном направлении, - Фриз. ФОТО
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