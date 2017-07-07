 Россия рассматривает Приднестровье как территорию оперативного развертывания наступательной группировки в юго-западном направлении, - Фриз. ФОТО

Об этом она написала на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Приветствую решение об усилении приднестровского участка украинско-молдовской границы, как одного из ключевых направлений угрозы национальной безопасности Украины", - отметила Фриз.
Она напомнила, что в докладе, презентованном на международной конференции в Киеве недавно, можно увидеть фото экипировки военнослужащих оперативной группы российских войск в ПМР.
"Рядом с ним стоп-кадры из видеосюжета телеканала "Россия 1", на котором точно такая же экипировка у бойцов российских ССО в Сирии и ФСБ на учениях "Абордаж" в оккупированном Крыму. Такое оснащение ставится на вооружение в России только в спецподразделения", - отметила Фриз.
По ее словам, сегодня есть обоснованные сомнения в том, что официальная структура и штатное вооружение российских войск в ПМР соответствует реалиям.
"Зачем тайно, не предупреждая молдавскую сторону и других участников формата "5+2" (за который так держится РФ) перебрасывать новейшие образцы вооружения и средств индивидуальной защиты на территорию, где последние боевые действия происходили четверть века назад? Ответ очевиден: Россия рассматривает ПМР как территорию оперативного развертывания наступательной группировки в юго-западном направлении", - написала депутат.
Фриз отметила, что позиция и риторика Украины относительно Тирасполя вряд ли изменится до полного вывода российского контингента с территории сепаратистского образования. "До тех пор новоназначенный спецпредставитель президента ПМР по взаимоотношениям с Украиной Владимир Ястребчак может даже не заходить в кабинет", - написала она.
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потому и восстанавливаеся аэродром арциз ,что бы расположить там средства пво и истребительной авиации для воспрепятствования этому.
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почитай инфу по блокировке ПНР со стороны Украины за последний год полтора.
с 92 года, да. согласен, продажные президенты закрывали глаза. надеюсь придет время ответят за это. но сейчас ситуация уже далеко не такая.
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В том что Приднестровье существует и может стать плацдармом для наступления на Запад и Украину в том числе хто вынэн? Хто торгував с анексированной частью Молдовы? Хто обеспечивал транзит руских войск, жратвы и всего что надо захватчикам в Приднестровье?
Не та же самая "украина", яка ные бо тяжко стало вид блокады торгуваты с сепаратистами та вона втрачайе грошы?
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И что? Нужно бояться? Ой, баюсь-баюсь...
У половины Украины такие же комплекты снаряги в шкафах висят. И оружие давно протюнинговано.
А эти кацапские чуханы возвращаются в казарму, одевают подменку и пидарасят полы за дагестанцев.
Воины, бля...
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И еще вспоминаю начало АТО, в районах с этническими молдованами не могли набрать в АТО людей! Вышло бабье с толстыми жопами и стали впереди мужей и все не отдадим, и те лохмандеи также выли что надо урожай собирать, а не воевать(увы тоже самое было вовремя активной фазы противостояния в Приднестровьи 25 лет назад! Тоже "урожай"!!!???).
К молдованам отношусь в принципе хорошо с ними служил в погранвойсках, люди в принципе позитивные! Но надо что-то решать!
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